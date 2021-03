Interview Warum starben so viele Leute im Alterspflegeheim, Frau Schaller? Im Interview blickt Veronica Schaller auf ein Jahr Corona zurück. Ein Gespräch mit der früheren Basler Gesundheitsdirektorin und heutigen Präsidentin von Curaviva, dem Verband der Alterspflegeheime im Kanton. Benjamin Rosch 14.03.2021, 05.00 Uhr

Veronica Schaller, bis 2001 Basler Gesundheitsdirektorin und seit eineinhalb Jahren Präsidentin von Curaviva Basel-Stadt.







Frau Schaller, wie sieht die Lage aktuell aus in den Alterspflegeheimen in Basel-Stadt?

Veronica Schaller: Seit gestern (Mittwoch, Anm. d. Red.) sind alle Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton mindestens einmal geimpft, wenn sie dies wollten. Das ist sehr erfreulich. Nun soll das Pflegepersonal geimpft werden, was ich sehr gut finde. Wenn auch dies geschehen ist, kann der Alltag im Heim wieder normaler werden und es braucht viel weniger Sondermassnahmen für jene Bewohnenden, die eine Impfung ablehnten.

Gibt es derzeit Infektionen in Pflegeheimen?

Ja, leider sind zwei Pflegeheime in Basel wieder betroffen. Darunter befindet sich eine Bewohnerin, welche bereits eine Imfpdosis erhalten hat und nun positiv getestet wurde. Sie zeigt aber nur sehr milde Symptome. Die Impfung scheint zu halten, was sie verspricht.

Sind Sie zufrieden mit dem Tempo der Impfungen? Baselland hat bereits vor Wochen gemeldet, dass die Alterspflegeheime durchgeimpft seien.

Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es schneller vorangeht. Es gibt aber Gründe. Der Kanton hat uns vor Weihnachten mitgeteilt, dass erste Impfungen stattfinden könnten. Vonseiten der Pflegeheime haben wir uns aber dafür eingesetzt, dass erst ab Januar geimpft wird, damit sich die Bewohnenden oder ihre Beistände mit ihren Hausärzten über die Impfung austauschen konnten. Am Anfang hat zudem der Kanton seinen Schwerpunkt auf das Impfzentrum gelegt.

Wie hoch ist die Quote der Impfwilligen in den Heimen?

Sehr hoch. Ich weiss beispielsweise von einem Heim mit 90 Bewohnenden, in dem nur eine Person die Impfung abgelehnt hat. Was wir feststellen: Leute mit anthroposophischem Hintergrund sind stärker vertreten unter den Impfgegnern. Auch gestalten sich Diskussionen mit Angehörigen von demenzerkrankten Bewohnenden oft schwierig.

Man liest oft, unter dem Pflegepersonal sei die Impfskepsis gross. Haben Sie diesbezüglich bereits Rückmeldungen erhalten?

Nein, noch nicht. Wir wissen erst seit kurzem, dass das Pflegepersonal demnächst geimpft wird. Es verhält sich aber wohl ähnlich wie mit den Massentests: Es existieren grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen. Oft hängt es an Leader-Personen, die sich fürs Testen starkmachen – oder dagegen werben.

Was ist die Haltung von Curaviva?

Solange wir den invasiven Test mit dem langen Stäbchen haben, der sehr unangenehm sein muss, würde ich mich gegen den Zwang zum präventiven Testen wehren. Mit einem neuen Abstrich nur im vordersten Teil der Nase würde ich mich dafür einsetzen, dass sich dem alle unterziehen müssen.

Und beim Impfen?

Das unterstütze ich sehr. Ich habe mich zwar selber noch nie gegen Grippe impfen lassen, bin so betrachtet Impfskeptikerin. Aber bei Corona ist das etwas anderes und gesamtgesellschaftlich sehr wichtig: Solange es keine Medikamente gibt, müssen wir uns impfen.

Einzelne Alterseinrichtungen hatten sehr hohe Todeszahlen zu beklagen. Was lief da falsch?

Ich glaube nicht, dass irgendetwas falsch gelaufen ist. Überall wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die Pandemie zu stoppen. Vor ungefähr einem Jahr hatten wir die erste Sitzung zu Corona auf Einladung der beiden Gesundheitsdirektoren Basel-Stadt und Baselland mit verschiedenen Vertretern aus dem Bereich Gesundheitsversorgung. Damals kam der Appell vom Basler Unispital: Schaut, dass die Intensivstationen möglichst lange Kapazitäten frei haben. Wir sprachen uns dann ab mit Curaviva Baselland und behielten Bewohnende in den Heimen, auch wenn sie infiziert waren. Das war im März. Anfang Mai war die zweite grosse Diskussionsrunde in gleicher Zusammensetzung und unter ganz anderen Vorzeichen. Die meisten Spitäler hatten leere Betten, während die Pflegeheime am Anschlag waren. Dann durfte man die infizierten Bewohnenden ins Spital überweisen. Zwei völlig verschiedene Strategien in weniger als zwei Monaten.

Hat die Politik versagt?

Es hat niemand versagt. Es war eine Krisensituation, in der niemand abschätzen konnte, was noch geschehen wird. Nur weil die Gesellschaft so gut mitgearbeitet hat, waren die Intensivstationen nie überlastet. Ich war zudem sehr froh um die Expertenkommission, die wir ins Leben gerufen haben. Diese ist mit ein Grund dafür, dass Basel-Stadt im Verhältnis gut durch die Pandemie gesteuert ist.

Die Langzeitfolgen für die Altersinstitutionen lassen sich noch kaum abschätzen. Sicher ist: Die Reputation hat gelitten.

Das ist so. Allen Vorkehrungen und dem grossen Engagement der Mitarbeitenden zum Trotz. Es war eine sehr traurige Zeit für alle Beteiligten, auch für die Angehörigen. Es gibt jetzt Heime mit Unterbestand, andere wiederum haben Wartelisten. Speziell demenzerkrankte Menschen bleiben aktuell länger zu Hause, was natürlich eine grosse Belastung für die Angehörigen ist, meist die Töchter oder Schwiegertöchter.

Frage: Wird sich die Situation für die Heime wieder verbessern?

Ich denke, die Nachfrage wird in Zukunft tiefer sein. Wir müssen das Pflegewesen weiterentwickeln. Es braucht zusätzliche Varianten zum heutigen Angebot.

Wie geht es dem Pflegepersonal?

Es ist bewundernswert: Sie halten durch. Ich habe nirgendwo von einer Kündigungswelle gehört. Es braucht jetzt aber dringend eine Pause, die Impfung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Arbeit des Pflegepersonals ist aber dank der Krise auch geschätzt und besser wahrgenommen worden.

Für das Demenzheim Neues Marthastift, von Corona stark getroffen, trifft dies nicht zu. Dort ist die Personalfluktuation sehr hoch.

Das stimmt. Das Marthastift hat ein neues, sehr grosses Haus und eine neue Leitung. Hier wirkte Corona sicher als zusätzliche Belastung, war aber nur einer der Gründe für die Fluktuation. Auch dort scheint aber das Schlimmste vorbei zu sein.

Sind Sie froh, nicht mehr Gesundheitsdirektorin von Basel-Stadt zu sein?

Ich hatte gestern ein Treffen mit Kantonsarzt Thomas Steffen und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und ihnen auch gesagt: Was ihr leistet, ist bewundernswert. Ich hatte zu meiner Zeit auch Herausforderungen zu meistern, AIDS, Drogenpolitik und Ähnliches. Aber über eine so lange Zeit eine derartige Krise zu bewältigen, ist beeindruckend. Alleine schon das Durchhalten. Ob alles richtig war, wird sich schliesslich in fünf Jahren zeigen.