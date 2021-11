Profi-Schiri Adrien Jaccottet im grossen Abschiedsinterview

Interview Zu seinem Abschied plaudert Profi-Schiedsrichter Adrien Jaccottet über Vergangenes und Bevorstehendes Der Basler Profi-Schiedsrichter und Jurist zieht sich aus dem Fussballgeschäft zurück, um sich ganz auf seine Anwaltstätigkeit zu konzentrieren. Im Gespräch zeigt er Parallelen zwischen den beiden Branchen auf und gibt einen Einblick in die Welt des Spielleiters. Lea Meister Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Abschied lässt Adrien Jaccottet im Gespräch seine Karriere Revue passieren. Kenneth Nars

Adrien Jaccottet, Sie kehren dem Fussball den Rücken. Weshalb fiel der Entscheid gerade jetzt?

Adrien Jaccottet: Dafür gibt es mehrere Gründe. Primär einmal wurde der Spagat zwischen meinem Beruf als Anwalt und dem Sport immer schwieriger. Seit 1. Januar 2021 bin ich Partner bei Battegay Dürr AG und übernehme damit mehr Verantwortung. Mit einem 50-Prozent-Pensum ist das relativ anspruchsvoll. In sportlicher Hinsicht ist es so, dass ich weiss, dass es mir auf internationalem Niveau nicht ganz an die Spitze reichen wird und ich keine grossen Turniere oder Champions-League-Spiele werde pfeifen können. Das muss man sich irgendwann auch eingestehen. Man wartet immer auf den alles verändernden Moment, aber man kann nicht ewig warten, diese Abhängigkeit ist zermürbend, weshalb ich es in die eigene Hand nehmen wollte.

Ist es also auch eine Form versöhnlicher Kapitulation?

Es ist sicher ein Eingeständnis, dass es mir nicht bis ganz nach oben reicht. Wenn man an die Spitze will, dann lebt man Tag und Nacht dafür und beschäftigt sich nur damit. Ich wollte mich aber auch anderen Interessen widmen. Nun freue ich mich auf mehr Zeit für meinen Beruf sowie für meine Familie und darauf, auch einmal ein Wochenende verbindlich für ein Treffen zusagen zu können, mit Freunden zu essen, ohne zu überlegen, ob ich ein Glas Wein trinken darf oder nicht. Spontanität war bisher einfach nicht möglich. Ich freue mich darauf, künftig ein verlässlicherer Freund, Vater und Ehemann zu sein.

Wie unabhängig ist man eigentlich innerhalb der Welt des Fussballs?

Das ist eine schwierige Frage. Man ist in erster Linie von sich selbst abhängig, weil man einfach die Leistung erbringen muss. Man muss bereit sein, 365 Tage im Jahr diese Leistung abzurufen. Dass man in jedem Spiel bewertet wird und der Fussball auch gewisse politische Dimensionen hat, macht einen natürlich auch gewissermassen abhängig. Das muss man aber akzeptieren, wenn man in dieser Branche mitmacht.

Was bedeutet Ihnen persönlich das Wort Unabhängigkeit?

Sie ist das allerhöchste Gut des Schiedsrichters. Das macht den Schiedsrichter aus. In der landläufigen Meinung wird einem ja immer das Gegenteil vorgeworfen. Da verkennt die Öffentlichkeit oft, dass der Schiedsrichter auf dem Feld stets sein Bestes gibt. Man stellt sich vor, dass wir es toll finden, Penaltys zu pfeifen und rote Karten zu verteilen. Dabei vergisst man, dass wir die sind, die sich am selbstkritischsten mit der eigenen Leistung auseinandersetzen.

Zur Person freshfocus Adrien Jaccottet - Schiedsrichter und Anwalt Der Basler arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr als Schiedsrichter. Er pfeift regelmässig Spiele in der Challenge- und der Super League und hat auch internationale Einsätze. Seit dem 1. Januar 2021 ist er Partner bei der Battegay Dürr AG.

Wie abhängig sind Sie privat vom Schiedsrichterjob, wenn es um die Planung persönlicher Dinge geht?

In der Schweiz bekommt man die ungefähren Angaben für die Einsätze im Folgemonat etwa zur Mitte des laufenden Monats. Man weiss dann aber noch nicht, welche Spiele es genau werden, sondern nur, an welchen Tagen die Einsätze sein werden. Und auch das kann sich jeweils noch ändern. International gibt es beispielsweise im Sommer Qualifikationsrunden, bei welchen man am Donnerstagabend weiss, wer weiterkommt. Dann kommen die Aufgebote für die Folgewoche schon sehr kurzfristig. Ich wurde auch schon an einem Dienstagabend über meinen Abflug nach Zypern am Folgetag informiert. Der Entscheid, dem Fussball den Rücken zu kehren, wird mir also sehr viel mehr Unabhängigkeit geben. Mein Leben und das meines Umfelds hat sich jahrelang stets nach dem Fussball gerichtet, teilweise kurzfristig, manchmal unerwartet, oft zum falschen Zeitpunkt. Dass dies wegfällt, ist ein grosser Vorteil.

Wie flexibel müssen Sie in Ihrem Job als Anwalt sein?

Es braucht von allen sehr viel Flexibilität und Goodwill. Mein Umfeld spielt dabei eine immens grosse Rolle. Ich habe noch nie Vollzeit als Jurist gearbeitet, irgendwie konnte ich die beiden Bereiche daher immer miteinander vereinbaren. Nun ist es aber an der Zeit, dem Beruf mehr Raum zu geben.

Wo sehen Sie die Parallelen in Ihren beiden Professionen?

Die Parallele ist sicher, dass man sich innerhalb klar definierter Regeln bewegt. Ein anderer für mich fast wichtigerer Aspekt ist allerdings die Tatsache, dass im Fussball 22 Individuen mit einem auf dem Feld stehen, die unter Druck stehen und leisten müssen, die emotional unterschiedlich reagieren und alle ihren eigenen Rucksack an Erfahrungen mitbringen. Um ein Spiel über die Runden bringen zu können, muss man sich auch bewusst sein, dass diese 22 Menschen unterschiedlich behandelt werden müssen. Es geht nicht nur um das Treffen richtiger Entscheidungen, sondern auch darum, die gegensätzlichen Interessen unter einen Hut bringen zu können. Das fand ich an dieser Tätigkeit auch immer wahnsinnig spannend.

Dann sind Sie auf dem Platz auch Mediator?

Ja, genau deshalb habe ich noch eine Mediationsausbildung gemacht. Ich sehe als Anwalt, dass Streitereien vor Gericht selten zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Entweder verliert man oder man gewinnt, hat aber viel Zeit und Energie aufwenden und hohe Anwaltskosten bezahlen müssen. Der Mediator versucht demgegenüber, mit beiden Parteien gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Das passiert im übertragenen Sinne auch auf dem Fussballfeld.

Jaccottet beim hitzigen Aufeinandertreffen von St.Gallen und Luzern im August. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Wird bei der Schiedsrichterbeurteilung auch der soziale Aspekt bewertet?

Am Schluss gibt es eine Note und wenn du zwei Penaltys nicht gepfiffen hast, die du hättest pfeifen sollen, dann ist deine Note einfach ungenügend. Die Spielleitung gelingt dir aber dann am besten, wenn du auch ein guter Manager bist und den richtigen Umgangston triffst. Ausserdem musst du auch auf Unerwartetes richtig reagieren können.

Ist man abhängig vom Zufall?

Ja und nein. Der Reiz des Jobs ist es ja, dass man sich so gut vorbereitet, dass möglichst wenig unerwartet ist, und man für Dinge, die dann eben doch passieren, jederzeit eine Lösung finden kann.

Was war ein bleibendes Negativerlebnis Ihrer Karriere?

Ein haarsträubender Fehlentscheid, der damals meine internationale Karriere auf Eis gelegt hat. Das war ein Youth-League-Spiel in London 2015, welches ins Penaltyschiessen ging. Das Spiel fand auf dem Trainingsgelände von Chelsea statt und die Tore hatten hinten Querverstrebungen, also eher ungewohnt. Ein Penalty prallte dann an dieser Querverstrebung ab und spickte wieder zurück. Der Assistent meinte dann, der Ball sei nicht mit vollem Umfang im Tor gewesen. Es gab riesige Tumulte. Retrospektiv wäre die Lösung einfach gewesen, in diesem Moment haben wir aber falsch entschieden und das Tor nicht gegeben. Die Mannschaft schied dann aus und es gab einen internationalen Shitstorm in den Medien. Das war eine sehr schwierige Phase. Ich bin monatelang in der Nacht aufgewacht und habe daran gedacht. Nach diesem Spiel hatte ich zwei Jahre lang kaum internationale Einsätze.

Ist Vetternwirtschaft ein grosses Problem im Fussball?

Im Fussball generell, aber auch im Schiedsrichterwesen besteht eine grosse Konkurrenz. Jeder Schiedsrichter ist ein Sportler, der möglichst weit kommen möchte – wie andere Athleten auch. Wichtig ist dabei einfach, dass man die Regeln der Fairness einhält. Selbstverständlich hat man es einfacher, wenn man aus einem Land mit einer sehr grossen Liga kommt, weil man am Wochenende einfach andere Spiele pfeift. Wenn das Niveau der Heimliga höher ist, geht man besser vorbereitet in ein internationales Spiel. Das ist eine natürliche Folge der Liga-Unterschiede.

Also leidet man auch unter der Qualität des Schweizer Fussballs?

Der Praxisaspekt ist natürlich nicht vergleichbar, wie wenn du Wochenende für Wochenende grosse Spiele in den besten Ligen unter grossem Druck pfeifst. Für einen Schiedsrichterkollegen aus England sind Champions-League-Spiele beispielsweise weniger intensiv, weil das Tempo in England viel höher ist. Man hat also klar einen Wettbewerbsvorteil, wenn man in einer grösseren Liga zu Hause ist.

Fingerspitzengefühl braucht es vor allem im Umgang mit den Spielern und den unterschiedlichen Bedürfnissen. Andy Mueller / freshfocus

Hat der Videoassistent (VAR) die Arbeit verändert?

Sehr. Er hat sie sehr viel angenehmer gemacht, die Panik vor dem Fehlentscheid fällt weg. Zu wissen, dass notfalls jemand eingreift, gibt einem eine viel grössere Lockerheit auf dem Platz und man kann sich viel stärker auf das Managen des Spiels konzentrieren, ohne Angst zu haben, gleich etwas zu verpassen. Verändert hat sich auch die Kommunikation, denn der VAR muss genau verstehen, was ich gesehen habe, um nach den richtigen Bildern suchen zu können. Als Schiedsrichter ist man jetzt fast wie ein Radiomoderator, weil man die ganze Zeit kommentiert, was man tut und weshalb. Früher hiess es einfach «nein, kein Handspiel», heute erkläre ich die beobachtete Bewegung genaustens.

Ein gutes Beispiel eines hitzigen Spiels mit vielen unschönen Szenen vor der Einführung des VARs. Bereits in der 7. Minute musste Adrien Jaccottet damals einen schwierigen Entscheid treffen. Youtube

Ist der Schiri denn noch die höchste Instanz auf dem Platz?

Ja, weil er immer noch der ist, der entscheidet. Die Verantwortung hat sich etwas verlagert vom richtigen Entscheid hin zu einer guten Spielleitung. Am Schluss hast du aber die Verantwortung für deine Entscheide.

Haben Sie eine Anekdote im Zusammenhang mit dem VAR zu erzählen?

Ja, ich habe einmal in der 9. Minute einen Penalty gepfiffen. Wir waren uns alle einig: ganz klar Penalty. Nur der vermeintlich Foulende sagte: «Aber das war doch genau umgekehrt?» Dann griff der VAR ein und machte uns darauf aufmerksam, dass die Szene wirklich genau gegensätzlich abgelaufen war. Ohne die Fernsehbilder wäre es unmöglich gewesen, das zu sehen. Ich habe mich aber dennoch gefragt, wenn ich das nicht sehe, was sehe ich denn die restlichen 81 Minuten überhaupt noch? (lacht) Das ist aber eine Ausnahme, in der Regel verunsichert der VAR uns nicht.

Macht der VAR die Fussballemotionen kaputt?

Ich finde, er schafft noch eine Dimension mehr und trägt zur Dramaturgie des Spiels bei.

Schiedsrichter Adrien Jaccottet zeigt Blerim Dzemaili die gelbe Karte im Zürcher Derby Ende Oktober.

Andy Mueller / freshfocus

Sind Sie privat überhaupt ein Fussballfan?

Manchmal fiebere ich mit der Schweiz mit. Aber es ist extrem schwierig, weil man Spiele mit einer anderen Brille schaut. Deswegen schaue ich mir nur sehr selten bewusst Fussballspiele an, eigentlich sogar fast nie. Und wenn doch, dann werde ich meistens enttäuscht oder langweile mich mit der Zeit. Fussball ist zum Beruf geworden.

Ende Jahr beenden Sie Ihre Karriere. Wie fühlt sich das an?

Noch sehr speziell. Ich habe mit 16 angefangen und bin jetzt 38. In meinem Leben drehte sich immer alles um den Fussball, ich identifiziere mich auch sehr mit dieser Tätigkeit, die mir immer grossen Spass und Erfüllung gegeben hat. Es wird ein Stück Identität wegfallen und zu Beginn sicher speziell sein, am Wochenende nicht mehr auf dem Fussballplatz zu stehen. Ich werde vermutlich nicht gleich bungeejumpen gehen müssen, aber das Adrenalin auf dem Platz wird mir bestimmt fehlen. Mit diesem Entscheid erhalte ich aber so viel Unabhängigkeit, dass ich überzeugt bin, dass er auch sehr viele positive Auswirkungen haben wird.

In der Printausgabe der bz erschien dieses Interview im Nähkästchen-Format.