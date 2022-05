Jahresbericht Coronapandemie als Mitgrund: In den Psychiatrien der beiden Basel wurden 2021 mehr Menschen behandelt Vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren die beiden Institutionen gefordert. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Mitarbeiterzahlen aufgestockt werden. Maximilian Karl Fankhauser 04.05.2022, 12.43 Uhr

Die UPK blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Juri Junkov

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) und die Psychiatrie Baselland (PBL) schauen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. Dies haben sie in ihren Geschäftsberichten des letzten Jahres festgehalten, die am Dienstag publiziert wurden.

Die UPK konnten die Zahlen der behandelten Personen im Gegensatz zum Jahr 2020 um 4,4 Prozent steigern. Vor allem sei man in der Klinik für Kinder und Jugendliche (UPKKJ) im zweiten Jahr der Coronapandemie gefordert gewesen. Die Pandemie war auch weiterhin ein prägender Punkt im 2021. Mitunter war auch sie ein Grund, weswegen in der UPKKJ zusätzliches Personal benötigt wurde. Dieses war nötig, um den Kindern und Jugendlichen die notwendige Unterstützung zu gewährleisten, heisst es in der Mitteilung zum Jahresbericht.

Erfolgreiches Forschungsjahr

Auch das Forschungsjahr 2021 sei erfolgreich verlaufen. In der Mikrobiom-modifizierenden Forschung wurden «vielversprechende Studien» veröffentlicht. Zudem sei bei der Entwicklung des «Home-Treatment»-Angebots eine positive Entwicklung zu beobachten, welches aufgrund des grossen Erfolges weitergeführt werden könne. Die Behandlung der Patienten zu Hause kann Klinikaufenthalte häufig abwenden.

Eingetreten sei man ausserdem in die Strategieperiode 2021–2024, welche die Schwerpunkte auf die Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten, die Verantwortung der UPK als Arbeitgeberin und die Digitalisierung setzt. Letztere sei bereits voll am Laufen, die Erneuerung des Klinikinformationssystem soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Die UPK schliessen das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 7,1 Millionen Franken ab. Dieser erfolgreiche Abschluss sei aber auch auf Rückstellungen, die aufgelöst wurden, zurückzuführen.

Fokus auf den Campus Liestal

Die Psychiatrie Baselland konnte ihre Patientenzahl indes auf 8,2 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr steigern – auch das arbeitspsychiatrische Kompetenzzentrum «Workmed» hatte mehr Menschen als im Vorjahr in Behandlung. Verglichen mit Basel-Stadt war auch das PBL vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefordert. Dort habe sich vor allem die neue Station für Essstörungen und Krisenintervention bewährt.

«Wir mussten viele junge Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und akuter Selbst- und Fremdgefährdung behandeln», wird PBL-CEO Barbara Schunk zitiert. Zusätzlich konnte mit der neuen Tagesklinik für Erwachsene mit psychischen Krisen oder mit problematischem Substanzkonsum im Zentrum für psychische Gesundheit Binningen das bestehende Angebot erweitert werden.

Pandemiebedingt musste die PBL ihr Mitarbeiterkontingent aufstocken. Sie schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn von 1,2 Millionen Franken ab. In Zukunft soll der Campus Liestal weiterentwickelt werden, wo in der zweiten Hälfte vom 2023 weitere Klinikgebäude für die Krisenintervention, die Alters- und die Privatklinik eröffnet werden sollen. Zusätzlich seien weitere Bauarbeiten in Liestal geplant.