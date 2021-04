Ausstellung Reise ins Ich: Der Basler Mystiker und Maler Jörg Shimon Schuldhess in Liestal Das Dichter- und Stadtmuseum Liestal zeigt Bilder und Texte des 1992 verstorbenen Basler Künstlers. Martin Stohler 23.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jörg Anton Schulthess wurde 1941 in Basel geboren. Gerne hätte er den Beruf des Bildhauers ergriffen, doch die Eltern bestanden darauf, dass er eine kaufmännische Lehre absolvierte. Nach deren Abschluss lernte er beim Basler Künstler Max Kämpf (1912–1982) während dreier Jahre verschiedene Maltechniken und Materialien kennen und zeichnete sehr intensiv. Nach seiner Ausbildung bei Kämpf begann er ab 1963, seinen persönlichen Malstil auszuformen.

Die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg und die Schoa beschäftigten Schulthess in jener Zeit stark. Als 1967 der Sechstagekrieg ausbrach, stellte er sich Israel als Freiwilliger zur Verfügung; einer erneuten Judenverfolgung wollte er nicht tatenlos zusehen. Im folgenden Jahr trat er zum Judentum über und wurde Mitglied der Israelitischen Gemeinde Basel. Damals nahm er auch den Namen Shimon an. Eine Reise nach Lamu, einer ehemaligen Sklaveninsel im Indischen Ozean vor Ostafrika, im Oktober 1971 veranlasste ihn, seinen Geschlechtsnamen Schulthess in Schuldhess zu ändern.

Publikationen zu Jörg Shimon Schuldhess Zur Ausstellung sind im Patis Verlag zwei Publikationen erschienen. In der einen sind die Bilder und Texte der Ausstellung wiedergegeben, die andere macht bisher unveröffentlichte Texte – unter anderem ein Drehbuch und einen Vortrag über Adolf Wölfli sowie Gedichte – zugänglich. Die beiden Begleitpublikationen sind an der Museumskasse des Dichtermuseums erhältlich oder können zum Versand mit Rechnung bestellt werden: mail@dichtermuseum.ch

Bei Ausbruch des Jom-Kippur-Kriegs 1974 flog Schuldhess erneut als Freiwilliger nach Israel. Trotz gewisser Zweifel fühlte er sich zur Solidarität verpflichtet. Die Invasion der israelischen Armee in den Libanon im Jahr 1982 entsetzte ihn. Israel, so empfand er, zerstöre mit diesem Krieg seine ethischen und religiösen Grundlagen. In Briefen und in Flugblättern rief er dazu auf, das Lebensrecht und den Lebensraum der Palästinenser zu respektieren und die jungen Israeli vor dem Töten und Getötetwerden zu bewahren.

1983 zogen Jörg Shimon Schuldhess und seine Ehefrau Ziona nach Liestal, wo sie bis 1988 ihren Wohnsitz hatten. Ins Jahr 1988 fällt eine Einzelausstellung im Minzu-Palast in Beijing sowie eine grosse Retrospektive im Liestaler Gymnasium Bodenacker, die von Gymnasiallehrer Reinhard Maag veranstaltet wurde.

Reisen in die weite Welt hinaus

Jörg Shimon Schuldhess unternahm zahlreiche Reisen. Sie führten ihn in die weite Welt hinaus, sie erschlossen seinem Suchen aber auch immer wieder Wege in eine innere, geistige Welt. Neben Israel malte er unter anderem in Italien, Südspanien und Indien, er bereiste Sri Lanka und Ostafrika. Seine Werke zeigte er in Ausstellungen in manchen europäischen und aussereuropäischen Städten.

Ma biographie (1991). Aquarell und Tusche. www.joerg-shimon-schuldhess.ch

Das Wesen seines Schaffens beschrieb er mit folgenden Worten: «Ich mache keine Kunst – ich schreibe! Ich male nur, was ich nicht sagen kann.» Mit Blick auf seine Biografie schrieb er 1991:

«Das menschliche Leben besteht aus drei Teilen. Der erste die Jugend voller Sünden und Fehler. Der zweite in der Mitte als Kampf und Krieger. Der dritte die Weisheit, die durch die Übersicht erreicht wird.»

Das Aquarell, auf das sich diese Worte beziehen, zeigt eine Linie, welche zunächst verschlungenen Wegen folgt, dann sich in einer Reihe von Serpentinen weiterbewegt und schliesslich zu einer Spirale wird.

Diesen drei unterschiedlichen Phasen von Jörg Shimon Schuldhess‘ Biografie folgt auch die von Ziona Schulthess, der Witwe des Künstlers, kuratierte Ausstellung. Mehrere Holzschnitte lassen uns in schwärzeste Tiefen blicken, eine Zeit der Verzweiflung und des Nihilismus. Ein Nachklang davon findet sich in einem Tagebucheintrag aus dem Jahr 1983:

«Ich sehe keinen grossen Sinn in meinem Leben. Ich möchte keinen Gatten haben wie mich, ein Kind wie mich möchte ich nicht, ich möchte mich nicht als Liebhaber.» Zwei Jahre später notiert er: «Das ist nihilistischer Konstruktivismus. Nein, Schuldhessismus.»

In einer nächsten Phase ändert sich durch die Begegnung mit anderen Lebensformen und Glaubensvorstellungen in verschiedenen Ländern und Kontinenten Schulhess‘ Sicht des Lebens. Er nimmt nun leidenschaftlich Partei für Opfer von Unrecht aus vergangener und gegenwärtiger Zeit. Dies zeigt sich auch in den Motiven und Farben der Bilder jener Jahre. Das Gefühl, die Hölle in sich zu tragen, hat sich zur Sehnsucht gewandelt, dem Himmel näherzukommen.

Der Weg in die Welt der Spiritualität

Die in der dritten Phase erstrebte «Übersicht» verschiebt die Akzente erneut. Jörg Shimon Schuldhess hielt dazu fest: «Der Weg muss nach innen gehen. Er muss fort von Wissen und Macht hin zum Empfinden und zur Einsamkeit. Höchste Devise, nicht gewinnen wollen. Sieg ist Tod.» Eine Reise nach Kalkutta, wo im Oktober 1990 an der Kunstakademie eine Ausstellung seiner Werke stattfand und wo er den hinduistischen Kalighat-Tempel besuchte, bestärkte ihn in dieser Haltung.

Wolkensturm (1991). Plastik aus Karton und anderen Materialien. www.joerg-shimon-schuldhess.ch

In der Göttin Kali sah Schuldhess die Urmutter, die über den Tod herrscht. Durch ihren Anblick würden wir immer wieder daran erinnert, «wie schnell uns, gemessen an der Weltenzeit, der Tod einholt. Wir sollten unsere so kurze Zeit nur für Gutes nutzen und uns unsere Vergänglichkeit immer vor Augen halten.»

Schuldhess‘ 1991 entstandene Plastik «Wolkensturm» zeigt Kali in Verbindung mit Nandi, einem stiergestaltigen Diener des Gottes Shiva. Das Werk hat die Form einer Shiva-Linga-Säule, welche die Zeugungskraft als Phallus-Symbol darstellt. Die Vereinigung mit Kali wird durch eine Zunge sichtbar gemacht. Auf dieser, so Schuldhess zu seiner Plastik, weisen uns Fussspuren «den Weg in die Welt der schwarzen Spiritualität».

Durch die Ölbilder von Schuldhess zieht sich jeweils ein Riss. Ein solcher geht auch durch die Welt, die uns der Künstler am «Wolkensturm» in Form einer Kugel zeigt: «Sie ist gespalten und falsch zusammengesetzt. Ich bin der Meinung, dass ein grosses psychisches Erdbeben die Welt erschüttert hat und keine Einheit des Weltkörpers da ist. Die immer wieder aufflammenden Kriege sind ein Beispiel dafür, wie die Kugel nicht ausgewogen, gestört ist», hielt er dazu fest.

Sehnsucht nach dem Sprung ins Absolute

Nach seiner Rückkehr von Indien stellte Schuldhess, dem asketischen Ideal der Yogis folgend, sein Leben um. Philippe Dätwyler, freier Publizist und Autor des Films «Der Riss. Porträt des Malers Jörg Shimon Schuldhess» (1986), schreibt in der Publikation zur Ausstellung über diese Veränderung:

«Der einst herumwirbelnde Maler und Kosmopolit verlässt seine Wohnung kaum mehr. Tagelang meditiert er, malt er, schreibt er im abgedunkelten Zimmer. Lebt von Wasser und Reis. Liest kaum mehr Zeitung, sieht kaum mehr fern – vielmehr sieht er in sich hinein. Und sucht den Sprung ins Absolute.»

Allzu viel Zeit sollte ihm dazu leider nicht mehr bleiben. Am 15. Mai 1992 starb Jörg Shimon Schuldhess in Basel an Herzversagen. Einen Monat später wurde seine Asche in Kalkutta dem Ganges übergeben.

Ein grosses Bild aus seinem letzten Lebensjahr mit dem Titel «Der Mann auf defekter Leinwand» zeigt diesen Mann, in dem sich Schuldhess porträtiert hat, in vier verschiedenen Ansichten. Sein linkes Auge blickt uns jeweils an, sein rechtes scheint blind zu sein oder fehlt. Ein rätselhaftes und faszinierendes Bild.

«Versuch, den Himmel zu berühren. Der Maler Jörg Shimon Schuldhess als Dichter», Dichter- und Stadtmuseum Liestal, bis 13. Juni 2021.



Am Samstag, 8. Mai, 10.30 Uhr ist eine Führung mit Ziona Schulthess geplant, am Dienstag, 15. Juni, 19.30 Uhr eine Lesung aus Texten von Jörg Schuldhess. www.dichtermuseum.ch