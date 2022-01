Schloss Klingenthal soll für 2,5 Millionen Euro verkauft werden

Goethe-Stiftung 2,5 Millionen Euro soll es kosten: Das Schloss Klingenthal ist zu verkaufen Die Basler Goethe-Stiftung gibt ihr elsässisches Tagungszentrum auf – und damit vielleicht auch ihre problematische Vergangenheit. Christian Mensch Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

900 Quadratmeter Wohnfläche im Schloss aus dem 18. Jahrhundert. Zvg

Das Schloss Klingenthal ist schwer verkäuflich. 2,5 Millionen Euro will die Verkäuferin, die Johann-Wolfgang-von-Goethe-Stiftung mit Sitz in Basel. Vielleicht interessiere sich eine Schönheitsklinik dafür, vielleicht ein exzentrischer Millionär mit Grossfamilie oder ein Sammler von Oldtimern, meint ein Makler. Die Immobilie aus dem 18. Jahrhundert ist allerdings von beschränktem historischem Wert, sie ist überdies schwer renovationsbedürftig. Und die Lage, 30 Kilometer von Strassburg entfernt, ist abgelegen.

1973 hat der deutsche Grosshändler Alfred Töpfer das Schloss für seine Basler Stiftung gekauft. Das Gebäudeensemble, in dem sich während der 1940er-Jahre auch schon mal eine Goebbels-Stiftung einquartiert hatte, war ihm angeboten worden. Er schlug ein, weil er kurz zuvor das eigentliche Schloss seiner Wünsche, kaum gekauft, bereits wieder abgeben musste. Er hatte zuvor das Schloss Kientzheim erworben, verkaufte es aber wieder nach Protest der Bevölkerung gegen seine Person. Denn der steinreiche Töpfer war nicht irgendjemand und seine Wahl im Elsass war nicht zufällig.

Begeisterung für das Elsass fand bei separatistischen Elsässern Gefallen

Einen erheblichen Teil seines Reichtums hatte Töpfer während des Hitler-Regimes erwirtschaftet. Parteimitglied war Töpfer zwar nicht, dies hat ihm eine unabhängige Historikerkommission attestiert. Doch Töpfer hatte sich bestens mit der Nazi-Herrschaft arrangiert und mit ihr geschäftet. Mehr noch. Töpfer vertrat überaus völkische Ansichten, schwärmte von einem «niederdeutschen Raum» inklusive Flandern und den Niederlanden oder von einem «alemannischen Raum», der das Elsass nicht nur sprachlich annektierte. Seine Begeisterung für das Elsass fand deshalb ausschliesslich bei den separatistischen Elsässern Gefallen.

Töpfer, der in Hamburg residierte, lancierte zahlreiche Stiftungen und Ehrungen, die wiederum grosse Namen trugen. So den Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preis, den Albert-Schweitzer-Preis oder – zusammen mit der Universität Basel – auch den Jakob-Burckhardt-Preis, was ihm die Universität wiederum mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde verdankte. Töpfer kaufte sich die Welt und er hatte das Geld dazu. Er beehrte auch Personen, die sich nie aus dem nationalsozialistischen Dunstkreis verabschiedet hatten. Doch seine mäzenatische Grosszügigkeit immunisierte ihn gegen heftige Kritik. Als er 1993 knapp 100-jährig verstarb, fanden sich linke wie rechte Trauerredner.

Goethe-Stiftung verharrte im Pathos der Förderung einer europäischen Einheit

Kurz darauf distanzierte sich jedoch von Töpfer, wer sich distanzieren konnte. Die Universität Strassburg kündete als erste die Zusammenarbeit mit der Hamburger Töpfer-Stiftung auf. Diese rief unter der Leitung des Basler Historikers Georg Kreis eine Historikerkommission ins Leben, die ihn in ihrem Schlussbericht als NS-Sympathisanten ohne Parteibuch beschrieb. Dies war nun der Universität Basel peinlich, die noch bis 1997 gemeinsam mit der Basler Goethe-Stiftung den Jakob-Burckhardt-Preis verliehen hatte ­– und auch die Ehrendoktorwürde nicht rückgängig machen konnte.

Die Hamburger Töpfer-Stiftung ging in Distanz zum Stifter und öffnete sich zur modernen Förderstiftung. Die Basler Goethe-Stiftung jedoch verharrte im Pathos der Förderung einer europäischen Einheit, einer deutsch-französischen Freundschaft und einer oberrheinischen Zusammengehörigkeit. Dies führte zum Dauerstreit zwischen den Schwesterorganisationen, die vor zehn Jahren formal von der Stiftungsaufsicht beigelegt wurde – ohne dass sich das Verhältnis der Organisationen dadurch wirklich verbesserte.

Auch der Seminarbetrieb fand seinen Stillstand

In seltsamer Logik gebärdete sich die Basler Stiftung so, als habe sie als Goethe-Stiftung nichts mit ihrem Stifter Töpfer zu tun. Dies wiederum hat stark mit der Stiftungsratspräsidentin Marie-Paule Stintzi zu tun. Die Elsässerin Stintzi, die seit 1968 enge Mitarbeiterin Töpfers war, sagte, sie habe erst durch die historische Forschung von seinen nationalsozialistischen Verstrickungen erfahren. Dabei war die Verbindung derart eng, dass ihr Töpfer als 92-Jähriger noch einen Heiratsantrag machte, was die damals 48-Jährige allerdings ablehnte.

Der Preisregen trocknet jedoch aus. Was der Basler Stiftung als einzige Aktivität verblieb, war der Betrieb des Schlosses Klingenthal als Tagungsort. Doch dieser erinnert an den völkisch angehauchten «alemannischen Raum». Als Schlossherrin trat weiterhin die mittlerweile 84-jährige Marie-Paule Stintzi auf. Doch spätestens mit Ausbruch der Coronakrise fand auch der Seminarbetrieb im Schloss seinen definitiven Stillstand.

26 Zimmer mit 900 Quadratmetern Wohnfläche

Seit vergangenem Jahr versucht sich die Goethe-Stiftung neu zu erfinden. Der Hof Le Chesnay bei Paris wurde bereits im vergangenen Herbst verkauft, nun sucht sie auch für die letzte Immobilie, das Schloss, einen Abnehmer. Bei der Stiftungsaufsicht seien zur Prüfung bereits die überarbeiteten Statuten eingereicht, erklärt der Basler Anwalt und Stiftungsrat Philippe Nordmann. Im Frühjahr will sich die Stiftung neu und mit neuem Zweck präsentieren: Die Förderung junger Menschen in der Region Oberrhein werde im Mittelpunkt stehen, sagt Nordmann.

Davor sollte jedoch noch das Schloss verkauft werden. Auf den neuen Besitzer warten 26 Zimmer mit 900 Quadratmetern Wohnfläche. Das Schloss, in dem angeblich am 30. Mai 1805 Prinz Joseph Bonaparte, der älteste Bruder Napoleons, übernachtete, steht auf einem Gelände von 20'000 Quadratmetern. Das Anwesen umfasst mehrere Gebäude, einen Schlossteich, eine Parkanlage mit altem Baubestand, eine Schlossmauer auf der einen und einen Dorfbach auf der anderen Seite. Und wer es kommerzieller fasst: Zum Bestand gehört auch eine Baulandreserve für Einfamilienhäuser mitten im Ortskern.

