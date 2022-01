Basel Sinfonietta feiert ihren 40. Geburtstag

Jubiläum Basel Sinfonietta: Ein Leuchtturm in der Orchesterlandschaft An diesem Wochenende feiert die Basel Sinfonietta ihren

40. Geburtstag. Zeit für eine Würdigung – und einen Blick auf den Anfang. Reinmar Wagner Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Grenz- und stilüberschreitend: das Orchester der Basel Sinfonietta. Marc Dorodzillo

Mehr Grund zum feiern gibt es selten: Das Modell der Basel Sinfonietta steht nach wie vor einzigartig da in der Klassik-Landschaft. Das Besondere ist nicht die Spezialisierung auf die neue und neuste Musik – die übrigens in diesem Fall keine ausschliessliche ist, man hat durchaus auch Mozart oder Bruckner zu hören bekommen in Sinfonietta-Konzerten. Aber besonders ist zum einen die Grösse dieses Orchesters, das problemlos auch mal 100 Musiker auf das Podium bringt und damit in der Lage ist, die für grosse Orchester konzipierten Werke der Avantgarde zu spielen, die sonst nur von traditionellen Philharmonikern ein oder zweimal im Jahr gewagt werden.

Die andere ganz spezielle DNA der Basel Sinfonietta ist ihre gewachsene basisdemokratische Struktur. Man bestimmt selbst über Programme, Dirigenten und Solisten. Registerverantwortliche koordinieren die Besetzungen ihrer Instrumentengruppen. Auch über die Mitgliedschaft im Orchester entscheiden die Stimmgruppen, und dies nicht anhand anonymer Vorspiele, sondern aufgrund des gemeinsamen Musizierens. Und wenn die Mitglieder sich auf ein Projekt geeinigt haben, dann stehen der Realisierung auch äusserst anforderungs- und strapazenreicher Stücke keine Hürden im Weg. Dann spielt man für Michael Gordons «Decasia» auch auf turmhohen Gerüsten oder beschallt den Basler Rheinhafen mit einer Klangaktion von Daniel Ott, ein Ereignis, das auch auf DVD dokumentiert wurde.

Montepulciano in den Genen

Solche Programme an klassikfernen Orten, gleichermassen kühn wie klug, locken auch ein deutlich jüngeres Publikum an, was zusätzlich durch Schul- und Jugendprojekte unterstützt wird. Ein weiteres Sinfonietta-Markenzeichen sind grenz- und stilüberschreitende Projekte, etwa im Bereich des Musik- oder Tanztheaters, in Jazz, Filmmusik oder Multimediaprojekten.

Zwei Orte, die nichts mit Basel zu tun haben, stehen am Anfang der Basel Sinfonietta: Ligerz und Montepulciano. In der Kirche in den Weinbergen über dem Bielersee fand das erste Konzert statt. Und als das Ensemble von Hans Werner Henzes Festival in die Toscana eingeladen wurde, hat sich die Idee verfestigt, ein eigenes, selbstverwaltetes und selbstbestimmtes Orchester zu gründen. Ein Einziger ist noch dabei von den Pionieren: Der Geiger Urs Haas erinnert sich in der Jubiläumsbroschüre an die Anfänge. Dort erfährt man auch, dass Selbstverwaltung unter anderem hiess, dass man halt auch alles selber machen muss – von der Buchhaltung bis zum Transport von exotischen Schlaginstrumenten oder dem Einrichten fragiler Elektronikanlagen.

Es ist nicht dabei geblieben, auch die Basel Sinfonietta hat sich im Lauf ihrer Geschichte professionalisiert: Ab 1998 gab es einen Geschäftsführer, der sich um Management, Konzertveranstaltungen und vor allem um die Finanzierung kümmerte. Und 2016 erkannte man schliesslich, dass die musikalische Qualität des Orchesters von einem Chefdirigenten profitieren würde. Baldur Brönnimann, der damals das Vertrauen des Orchesters gewann, bringt es ganz lakonisch auf den Punkt:

«Meine Aufgabe ist es, den Musikern das zu sagen, was sie sich untereinander nicht sagen können.»

Die Broschüre zeigt noch etwas anderes sehr eindrücklich: Alles, was Rang und Namen hat in der Aufführung aktueller Musik, ist verbunden mit der Sinfonietta. Unter den Dirigenten finden sich prominente Namen wie Stefan Asbury, Fabrice Bollon, Dennis Russell Davies, Johannes Kalitzke, Emilio Pomàrico, Jonathan Stockhammer oder Lothar Zagrosek.

Der Ritterschlag erfolgte 2007

Und noch beeindruckender liest sich die Liste von Uraufführungen, die man im Lauf der Jahre ins Palmarès einreihen konnte: Wolfgang Rihm, Georg Friedrich Haas, Thomas Larcher oder Chaya Czernowin, um nur ein paar der Wichtigsten zu nennen. Der Ritterschlag erfolgte 2007 mit der Einladung zu den Salzburger Festspielen, wo sich die Basel Sinfonietta mit ihrem Markenzeichen – gross besetzte zeitgenössische Musik von Giacinto Scelsi und Gérard Grisey – so erfolgreich präsentierte, dass sie für die folgenden Jahre gleich wieder eingeladen wurde.

Am kommenden Wochenende nun feiert man den verschobenen Geburtstag. Am Samstag im Don Bosco mit einer moderierten Orchesterprobe und einer Podiumsdiskussion. Am Sonntagabend zeigt das Orchester in grosser Besetzung eines seiner typischen Programme: eine Uraufführung vom 1987 geborenen Westschweizer Saxofonisten und Komponisten Kevin Juillerat, ein überaus virtuoses und in seiner Atmosphäre fast schon apokalyptisches Stück vom spanischen Komponisten Hèctor Parra sowie die erste Sinfonie von Roberto Gerhard. Der Katalane mit Schweizer Wurzeln schrieb 1952/53 ein formal traditionelles, rhythmisch prägnantes Werk, das mit neoklassizistischen Elementen oder spanischen Folklore-Fetzen ebenso eigenwillig spielt wie mit der Zwölftontechnik seines Lehrers Arnold Schönberg.

40 Jahre Basel Sinfonietta. Konzert: 16.01.2022, Stadtcasino Basel, 19.00 Uhr (Einführung 18.15). www.baselsinfonietta.ch

