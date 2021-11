Jubiläumsausstellung Naturhistorisches Museum Basel rückt Forschende in den Fokus: «Ein Objekt allein bringt nichts» Das Museum im Berribau feiert seinen 200. Geburtstag. Die Jubiläumsausstellung ist eine Hommage an jene Menschen, die das Museum geprägt haben. Helena Krauser Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Mit einzelnen Vitrinen werden die prägenden Forschenden vorgestellt. Bild: Kostas Maros

Anlässlich des Jubiläums stellt das Naturhistorische Museum Basel die eigene Geschichte ins Rampenlicht. «Ein Objekt allein bringt nichts. Jedes Ding muss gesammelt, erforscht und dokumentiert werden. Das ist die Leistung der Menschen, die das Museum geprägt haben», sagt Co-Direktor Basil Thüring. Deshalb widmet sich die Jubiläumsausstellung den Forscherinnen und Forschern, Sammlerinnen und Sammlern und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden der vergangenen 200 Jahre.

Als das Museum 1821 als erstes staatliches Museum gegründet wurde, war es auch eines der ersten Orte des Landes, der seine wissenschaftlichen Objekte der Öffentlichkeit zugänglich machte. Zunächst empfing das «naturwissenschaftliche Museum» die interessierten Besucherinnen und Besucher im Falkensteinerhof am Münsterplatz. 1849 zog das Museum dann in den Berribau an der Augustinergasse. Nun waren die Fachbibliotheken, Sammlungsobjekte und Forschungsgeräte nicht mehr über die ganze Stadt verstreut, sondern alle unter einem Dach versammelt und für alle zugänglich.

Einblicke in die Forschungspraxis

Christoph Stratenwerth, Ausstellungsmacher und Historiker, hat die Jubiläumsausstellung gemeinsam mit seinem Team konzipiert. Gleich in der Eingangshalle werden die Besucherinnen und Besucher von einem präparierten Gorilla in der Vitrine begrüsst. Ergänzend zum einleitenden Ausstellungstext solle er signalisieren, dass im Museum zurzeit etwas Besonderes zu erwarten ist, erklärt Thüring. Viele weitere Vitrinen bieten jeweils kleine Einblicke in die Forschungs- und Verwaltungspraxis des Museums. Die Objekte sind diesmal nicht thematisch arrangiert, sondern befinden sich in den Schubladen, in denen sie auch im Archiv gelagert werden. Begleittexte klären über Fragen wie: «Was kann man aus den Objekten herauslesen?», «Wie werden die Objekte verwaltet?» auf.

Insekten bilden im Naturhistorischen Museum die artenreichste Tiergruppe. Viele davon sind noch unbenannt. In der Ausstellung sind unzählige Käfer nebeneinander aufgereiht. Unter jedem Tierchen ist ein kleines Etikett mit den Informationen über das Objekt und seine Art. «Mit der Ausstellung wollen wir einerseits zeigen, wie wir arbeiten und andererseits die Vielfältigkeit der Sammlungsobjekte offenlegen», sagt Thüring.

Ein Museum für alle Schätze

Bei der Konzipierung der Ausstellung sei er auf drei wesentliche Achsen gestossen, berichtet Stratenwerth: Die Geschichte der Sammlung, die Geschichte der Institution und die Geschichte der Menschen. «Über die Objekte ist sehr viel Wissen vorhanden. Bei der Institution und den Menschen war die Informationslage schon sehr viel dünner», berichtet er. So wisse man beispielsweise, dass das Museum nach dem Umzug in den Berribau nicht nur naturhistorische Forschungsobjekte beheimatete, sondern noch viele weitere Sammlungen aufnahm. «Die Ambitionen waren damals etwas utopisch. Hier wurden alle Schätze gesammelt, die Kunstsammlung, die Universitätsbibliothek, das Chemische Kabinett und einiges mehr». Nach und nach seien alle anderen Sammlungen dann aber wieder ausgezogen.

Da über die Menschen, die das Museum prägten, wenig dokumentiert war, rekonstruierte Stratenwerths Team anhand von Jahresberichten und anderen Dokumenten deren Einflussnahme und Lebensgeschichten. 21 von diesen Geschichten wurden nun herausgepickt und in der Ausstellung beschrieben (siehe Porträts unten).

Jubiläumsbier und Wimmelbuch

Mit einem Festwochenende am 13. und 14. November will das Naturhistorische Museum die Bevölkerung einladen, das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Mit Führungen hinter die Kulissen werden seltene Einblicke in die Sammlungsräume angeboten. Es wird wohl eine der letzten Feiern sein, bevor das Museum in den Neubau im St. Johann umzieht. An der Geburtstagsfeier am Samstagabend wird das hauseigene Jubiläumsbier serviert, für die Kleinen haben die Verantwortlichen ein Wimmelbuch gestaltet. Die Vernissage zur Ausstellung findet bereits diesen Freitag statt.

Drei prägende Forscher

Peter Merian (1795 – 1883)

Peter Merian zwischen 1860 und 1880. Bild: Porträtsammlung, Universitätsbibliothek Basel

Gräber und Gründer

Als Sohn eines wohlhabenden Textilhändlers wurde Peter Merian 1795 in Basel geboren. Schon früh interessierte er sich für Geologie und Paläontologie. Besonders angetan war er von Käfern. Mit 17 Jahren begann er das Studium der Physik, der Chemie und der Geologie in Basel, Genf und Göttingen. Mit 25 Jahren kehrte er nach Basel zurück und trat die Professur für Physik und Chemie an der Universität Basel an. Ende der 1820er-Jahre musste er aus gesundheitlichen Gründen seine Vorlesungstätigkeit niederlegen. Dennoch baute er 1921, gemeinsam mit Christoph Bernoulli und Daniel Huber, das «Naturwissenschaftliche Museum» im Falkensteiner Hof auf. Als Präsident der Museumskommission setzte Peter Merian sich für das Basler Museumswesen und den Neubau an der Augustinergasse ein. Er war sowohl Mitglied des Grossen Rats als auch des Kleinen Rats und machte sich erfolgreich für den Bau der Sternwarte stark. Neben seinen Tätigkeiten als Museumsgründer, Mäzen und Politiker machte Peter Merian sich durch die Beschreibung der Versteinerungen aus den rhätischen Schichten Vorarlbergs verdient. Ausserdem zeichnete er schon früh genaue meteorologische Daten auf, wodurch Basel einen ersten Rang als meteorologische Station einnahm. Peter Merian war bis 1882 Vorsteher des Naturhistorischen Museums Basel und betreute die Naturaliensammlungen und die Bibliothek bis kurz vor seinem Lebensende im Februar 1883.

Fritz Müller (1834 - 1895)

Fritz Müller zwischen 1875 und 1895. Bild: Porträtsammlung, Universitätsbibliothek Basel

Ein Arzt will mehr wissen

Fritz Müller wurde 1834 in Basel geboren. Nach dem Studium der Medizin und Aufenthalten im Ausland eröffnete er seine eigene Praxis im Gaishof, seinem Geburtshaus an der Utengasse. Fritz Müller lag die Verbesserung der noch immer mittelalterlichen Gesundheits- und Hygienebedingungen in Basel am Herzen. Die Cholera-Epidemie 1855 sowie die Typhus-Epidemie in den 1860er-Jahren veranlassten den Arzt und Grossrat dazu, Leichenschauen zur Ermittlung der genauen Todesursache einzuführen und genaue Mortalitätsstatistiken zu erstellen. Als Mitglied des Kleinen Rates und Vorsteher des Sanitätswesens und der Gesundheitskontrolle führte er die Anzeigepflicht für ansteckende Krankheiten und die Impfordnung ein. Fritz Müller lancierte Projekte zur besseren Wasserversorgung und Hygiene. Er setzte sich für eine Kanalisation und die Reorganisation des Begräbniswesens ein. Mit 41 Jahren trat er als Leiter des Sanitätswesens zurück. Die freie Zeit verbrachte er von da an im Naturhistorischen Museum. Bald wurde er Teil der Museumskommission und beschrieb Reptilien, Amphibien und Spinnen. Nicht selten tauchte ein Skorpion in den Farbholzlieferungen der Basler Fabriken auf. Diese weckten Müllers Interesse. Der Mediziner erarbeitete sich das Ansehen in den Kreisen der Zoologie und wurde Präsident des Zoologischen Gartens. Seit den 1870er-Jahren begleiteten Fritz Müller schwere gesundheitliche Probleme. Er war noch nicht einmal 60 Jahre alt, als er 1895 im Gaishof verstarb.

Ludwig Rütimeyer (1825 - 1895)

Ludwig Rütimeyer zwischen 1875 und 1895. wBild: Porträtsammlung, Universitätsbibliothek Basel

Museumsmensch und Mahner

Ludwig Rütimeyer wurde am 26. Februar 1825 in Biglen am Eingang zum Emmental geboren. Er begann zunächst ein Theologiestudium, wechselte dann zu Medizin. Nach seiner Promotion übte er eine Woche lang die ärztliche Praxis aus, dann überwältigte ihn die Sehnsucht nach weiteren Studien. Er habilitierte und wurde ordentlicher Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie an der Universität Basel. Zusätzlich übernahm er die Aufsicht über die Sammlungen im Naturhistorischen Museum. Von 1883 bis 1893 war er auch Leiter des Museums. Dort legte er den Grundstein zur vergleichend-anatomischen Sammlung, der späteren Osteologischen Abteilung. Er unternahm Reisen nach Florenz, Lyon, Toulouse, Paris und London, wo er Charles Darwin kennenlernte. Ludwig Rütimeyer war an einer der wichtigsten Forschungen seiner Zeit, der Entwicklungsgeschichte der Tierarten und des Menschen, tätig. Als er von seinem Lehrstuhl an der Universität und von seinen Aufgaben am Museum zurücktrat, waren die Sammlungen um das sechsfache umfangreicher als zur Zeit seines Amtsantritts.

Am 25. November 1895 erlag Ludwig Rütimeyer in Basel seinen asthmatischen Beschwerden. Seine Privatbibliothek vermachte er der Universität mit der Auflage, die Bücher im Museum zu belassen. Dies führte zur Gründung der Museumsbibliothek.

