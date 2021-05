Luftfahrt Der Euro-Airport hätte Grund zum feiern, aber das 75-jährige Jubiläum gerät in ein Luftloch Am 8. Mai 1946 wurde der Flughafen Basel-Mülhausen eingeweiht. Zum Feiern fehlt heute aber die Lust: Die Luftfahrt steckt in der grössten Krise der Geschichte. Wir blicken zurück auf eine bewegte Geschichte gespickt mit vielen Höhepunkten. Stefan Schuppli und Rahel Koerfgen 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Flughafen kam im grenznahen Elsass, scheinbar weit weg von der Stadt, zu stehen. Die Gebäude bestanden aus Holzbaracken der französischen Armee. Eth-Bibliothek Zürich

Es kommt zur Unzeit, dieses Jubiläum. Noch nie steckte die Luftfahrt in einer so tiefen Krise. Auch die Flughäfen hängen mit drin. Doch es gibt unverrückbare Daten. Am 8. Mai 1946, vor genau 75 Jahren, wurde der Aéroport Bâle-Mulhouse eröffnet, scheinbar weit weg von der Stadt, idyllisch gelegen. Ein wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung des Flugverkehrs in der Region. Weil der Flugplatz Sternenfeld auf dem heutigen Hafengelände in Birsfelden den wachsenden Anforderungen nicht mehr genügte, wurden mehrere flugplatztaugliche Gelände in der Region evaluiert. Landreserven waren schon damals knapp. Die Idee eines Flughafens im grenznahen Elsass rückte in den Vordergrund.

Unmittelbar nach dem Krieg wurde die Planung mit der französischen Regierung aufgenommen, bereits im März 1946 erfolgte der Spatenstich des neuen provisorischen Flughafens. Für die Piste kamen gelochte Stahlblechmatten aus amerikanischen Armeebeständen zum Einsatz, die Gebäude bestanden grösstenteils aus Holzbaracken der französischen Armee.

Mit der Idylle war es bald vorbei

Am 8. Mai wurde der Flugplatz nach einer rekordverdächtigen Bauzeit von nur zwei Monaten offiziell eingeweiht. Wegen der pragmatischen Art und Weise, wie hier unkompliziert über die Grenzen hinweg an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet wurde, verlieh man dem Flughafen Basel-Mulhouse das Attribut «Le Miracle de Blotzheim», das Wunder von Blotzheim. Mit dem im Juli 1949 abgeschlossenen Staatsvertrag zwischen Frankreich und der Schweiz entstand ein binationaler Flughafen mit zwei Verkehrsrechtszonen (Mulhouse mit dem Iata-Kürzel MLH, Basel mit BSL) und zwei Zollgebieten.

Mit der Idylle war es bald vorbei. In verschiedenen Ausbauetappen wuchs der Flughafen zu seiner heutigen Grösse. In den Achtzigerjahren schaffte es der Flughafen auf die europäische Landkarte. Seit 1987 firmiert er unter dem Namen Euro-Airport (EAP).

Für die Entwicklung von Flughäfen ist es entscheidend, dass sie erfolgreiche «Homecarriers», Fluggesellschaften mit einer lokalen operativen Basis, vor Ort haben. Das ist beim EAP nicht anders. Die meisten hatten freilich eine eher kurze Blüte, endeten mit einer Fusion, Geschäftsaufgabe, Umfirmierungen oder im Konkurs. Hier ein Schnelldurchlauf der wichtigsten Akteure:

Balair, 1953 gegründet, entwickelte auf dem Flughafen Basel-Mülhausen vor allem Charterverkehr. Der Hauptsitz war auf dem Flughafen, aber der Fokus lag auf Zürich. Sie wurde mit der Genfer CTA fusioniert und später operativ in die Swissair integriert. Nach dem Grounding der Swissair wurde Balair in Belair umfirmiert und wurde 2017 stillgelegt.

Globe Air (1958–1967) war ebenfalls im Chartergeschäft tätig. Sie meldete nach dem Absturz eines Flugzeuges mit 126 Toten auf Zypern Konkurs an.

African Safari Airways stieg nach dem Globe-Air-Debakel 1967 mit einem Charter nach Ostafrika ein. ASA gab 2008 auf.

Die 1988 gegründete TEA Basel war ein Ableger von TEA Europe und gleichfalls im Bedarfsluftverkehr tätig. Nach dem Konkurs der Muttergesellschaft flog sie ab 1994 unter TEA Switzerland weiter. 1998 stieg Easyjet mit 40 Prozent ein. Damit legte Easyjet den Grundstein des Schweizer Geschäfts. TEA wurde 1999 in Easyjet Switzerland umfirmiert. Letztere hat heute 15 Flugzeuge in Genf und 12 in Basel stationiert.

Die 1978 vom Basler Moritz Suter gegründete Crossair hatte auf dem EAP einen grossen Wachstumsschub ausgelöst. Sie begann in den 1990er-Jahren in grossem Stil und erfolgreich, den Regionalflugverkehr aufzubauen. In diese Zeit fällt auch die Vergrösserung des Flughafens mit dem Fingerdock. Aber die Airline wurde in den Strudel des Swissair-Groundings gezogen. Nach der Insolvenz der Swissair im Oktober 2001 wurde die Crossair per Statutenänderung vom 13. Mai 2002 in Swiss International Air Lines AG umfirmiert und übernahm die Aufgaben einer nationalen Fluggesellschaft.

Die Fliegerei, ein volatiles Geschäft

Der heutige Direktor des Euro-Airports, Matthias Suhr, bedauert, dass keine Feier zum 75-jährigen Jubiläum stattfinden kann: «Wir haben bereits 2019 Überlegungen für eine Geburtstagsfeier 2021 gemacht. Aufgrund der im März 2020 beschlossenen Corona-Massnahmen haben wir die Planungen indessen aufgeben müssen.»



Kenneth Nars

Internationalen Ruf hat der EAP ausserdem durch drei Firmen, die zu den Grossen im Bereich Wartung, Innenausbau und Privatcharter gehören: Jet Aviation, Amac und Nomad Aviation. Diese drei Firmen beschäftigen auf dem Gelände des Euro-Airports heute mehrere tausend Mitarbeitende.

Die vergangenen zehn erfolgreichen Jahre – 2019 wurden am EAP neun Millionen Passagiere gezählt – haben vergessen gemacht, dass die Fliegerei ein volatiles Geschäft ist. Bisher kam immer eine Erholung. Wo diesmal die Reise mit der Luftfahrtbranche hingeht, ist unklar. Ferien, Freizeit und Familie dürften im Vordergrund stehen, der Geschäftsreiseverkehr dürfte sich nur langsam erholen. Die Luftfahrt muss sich neu erfinden. Einmal mehr.

Chronologie: 75 Jahre Wachstum und Wahnsinn auf und neben der Piste

FRI

1946 Mit grossem Tamtam erfolgte am 8. März 1946 der Spatenstich des neuen provisorischen Flughafens auf Elsässer Boden. Die Bauzeit war rekordverdächtig kurz: Bereits Ende April führte die Swiss Air Lines mit einer DC3 verschiedene Testlandungen und -starts durch. Schon ein paar Tage später, am 8. Mai, wurde der Flughafen offiziell eröffnet.

Eth-Bibliothek Zürich

1970 Nach seiner Eröffnung und der Unterzeichnung des Schweizerisch-Französischen Staatsvertrags in Bern im Jahr 1949 ging es für den Flughafen rasant aufwärts, sodass 1970 ein neuer Passagierterminal mit einer Kapazität von 1 Million Passagiere pro Jahr eröffnet wurde. Kurz darauf kam es zur Verlängerung der Hauptpiste auf 3900 Meter.

Walter Schwager / ARC

1999 Zu dieser Zeit gehörte der Flughafen, der mittlerweile unter dem Namen Euro-Airport auftrat, zu einem der Grossen in Europa. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs der Crossair wurde der Flughafen ab 1999 nach und nach zum Drehkreuz für Crossair ausgebaut. Dazu gehörte auch das Fingerdock; dessen Grundsteinlegung war im Jahr 1999.

Jürg Rämi

Bild: Kenneth Nars

2004 Der Liestaler Jürg Rämi übernahm im Jahr 2002 die Geschicke am Euro-Airport. Von Beginn weg hatte er mit stark sinkenden Passagierzahlen zu kämpfen, da sich die Swiss immer mehr zurückzog. In dieser dunklen Zeit, im Jahr 2004, gelang es Rämi, den Low-Cost-Carrier Easyjet vom Basler Standort zu überzeugen. Und von da an ging’s nur noch aufwärts.



Kenneth Nars

2020 Leere, nichts als Leere: Nachdem der Euro-Airport im Jahr 2019 mit 9,1 Millionen Passagieren den Rekord geknackt hatte, ging wegen Corona im darauffolgenden Jahr lange Zeit nichts mehr. An manchen Tagen landete überhaupt kein Flugzeug in Basel, entsprechend unbelebt war der Flughafen auch. Im Sommer zog die Nachfrage aber wieder an.