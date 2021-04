Jünger und politischer Der Basler Soziologe Ueli Mäder über den 1. Mai im Wandel der Zeit Durch die Coronapandemie machen sich viele Menschen Gedanken über die Arbeitsplatzsicherheit. Das gibt dem 1. Mai laut Ueli Mäder eine neue Bedeutung. Nora Bader 29.04.2021, 05.00 Uhr

Ueli Mäder ist Mitglied im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie.

Der Tag der Arbeit werde wieder jünger und politischer, sagt der Basler Soziologe Ueli Mäder. Schon als Kind erlebte der 69-Jährige die Feierlichkeiten mit. «Eine bewusste Wahrnehmung kam spätestens während der Mittelschulzeit in Basel.» Das war ab 1967. Von da an war er am 1. Mai immer dabei, als Teilnehmer, später als Redner.

Die Zeiten, als der 1. Mai noch wirklich von der Arbeiterbewegung begangen worden sei und Familien sich auf den Sportplätzen trafen – die habe er allerdings nur vom Hörensagen gekannt: «Etwa über den Satus Verein, der nach dem Umzug auf der Wiese spielte.»

In den 60er-Jahren habe sich die 1. Mai-Bewegung enger ritualisiert

Die Arbeiterbewegung habe sich selbst nicht mehr so kultiviert, der 1. Mai habe weniger als festliche Veranstaltung gelebt. «Einerseits veränderten sich die Teilnehmenden, aber auch der Rahmen», so Mäder. Das starke Arbeiterbewusstsein, das noch auf die Industrialisierung zurückgehe, habe abgenommen. «Damals lief man in Formationen im Sonntagskleid und mit Hut auf am 1. Mai.» Mit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft habe sich dies geändert, so Mäder.

«Viele Arbeiter kamen in die Angestelltensituation und dann war der 1. Mai nicht mehr das, was einem so richtig aus dem Herzen sprach, sondern stärker konsumistisch genutzt wurde: Die traditionellen Parteien schmetterten zwischen Blasmusik eine Rede nach der anderen.» Der Anlass habe aber durch die Zunahme ausländischer Arbeitskräfte wieder an Gewicht gewonnen. «Sie mussten es sich allerdings erkämpfen, auch Teil des 1. Mai zu sein», sagt Mäder.

Neue Organisationen am 1. Mai sorgten für Streitigkeiten

Anfang 70er-Jahre habe in Basel und Zürich eine Öffnung stattgefunden: Frauen traten als Rednerinnen auf. Nicht mehr nur die SP und die Gewerkschaften waren vertreten, sondern weitere Organisationen. «Das gab teils auch Auseinandersetzungen», so Mäder. Auch neue soziale Bewegungen kamen hinzu, etwa die Occupy-Bewegung. «Jüngere Leute gehen vermehrt an solche Veranstaltungen und geben ihnen ein vielfältigeres Bild», so Mäder. Und sie würden künftig noch mehr Raum und Platz bekommen – gerade im Rahmen der Klimabewegung, ist Mäder überzeugt.

Den 1. Mai-Veranstaltungen verleihe aber auch Corona Aufschwung: «Die Bedeutung der Arbeit, der Arbeitsplatzsicherheit und sozialen Sicherheiten werden mehr erkannt, gerade auch im Dienstleistungsbereich.» Nicht alle Veranstaltungen können wie geplant stattfinden. Mäder:

«Der 1. Mai lebt ja nicht nur davon, was auf der Strasse stattfindet, sondern auch, welche Bedeutung die Leute ihm zumessen.»

Diese könnte wieder zunehmen: Man könne den Tag als Anlass nehmen, zu merken, dass vieles, was man als selbstverständlich erachtete, gar nicht selbstverständlich sei. Das Bedürfnis nach Austausch und die Solidarität würden wohl wachsen. «Ich freue mich, wenn es gelingt, noch lebendigere Formen zu finden», so Mäder.