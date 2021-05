Jüngster Grossrat Laurin Hoppler zwischen Protest und Parlament: «Ich verbringe meine Freizeit so, wie ich das bisher getan habe» Mit jungen zwanzig Jahren sitzt Laurin Hoppler als Volksvertreter im Basler Grossen Rat. Politisch aktiv bleibt der Klimaaktivist aber auch auf der Strasse. Elodie Kolb 31.05.2021, 05.00 Uhr

Laurin Hoppler. Kenneth Nars / BLZ

Es ist ein regnerischer Freitag Ende Mai. Bereits vor Wochen rief die Schweizer Bewegung «Strike for Future» zum Streiktag auf. Auch in Basel versammelten sich Protestierende. Und mittendrin auf dem Theaterplatz: ein 20-jähriger Mann in gelber Regenjacke und mit einer knallgrünen Flagge des Jungen Grünen Bündnis (JGB) als Cape über den Rücken geworfen. Die Füsse stecken in farbigen Wollsocken und weissen Sneakers. Unter der Kapuze schaut sein Markenzeichen hervor: das rote Filz-Beret.

Laurin Hoppler sass am Mittwoch und Donnerstag noch für das Grün-Alternative Bündnis im Grossen Rat, am Freitag steht er mit den Klimademonstrierenden an der Kundgebung. Hoppler wirkt zufrieden. «Ich glaube, Demonstrationen und das Parlament brauchen sich gegenseitig», sagt er. Die Politik müsse schliesslich die Anliegen der Bevölkerung vertreten.

«Es ist ein Spagat, gerne auf die Strasse zu gehen und im Parlament zu sitzen»,

gibt der seit Februar jüngste Basler Grossrat zu. Verbiegen lasse er sich nicht. Weder in der Politik noch bei seiner Garderobe und so sitzt er auch mal im farbigen Hawaii-Hemd und mit bunten Socken im Grossen Rat.

Bevor der Umzug losmarschiert, werden auf dem Theaterplatz Reden gehalten. Immer wieder applaudiert die Menge. Hoppler nimmt etwas widerstrebend die Hände aus den trockenen Jackentaschen des Mantels, applaudiert dann aber fleissig mit. Demonstrationen dieser Art seien eher ein Instrument der linken Parteien. Er meint lachend:

«Die Bürgerlichen würden nie im Regen hier draussen stehen»

Klimademonstrationen werden grundsätzlich akzeptiert, sagt Hoppler. Aber es komme nicht immer gut an, wenn er als Volksvertreter an Demos gehe. «Wenn man an eine unbewilligte geht, bekommt man schon mal eins aufs Dach.» Trotzdem: «Ich lasse mich von meinem politischen Mandat nicht aufhalten, meine Freizeit so zu verbringen, wie ich das bisher getan habe», ist Hoppler sicher.

Lieblingsessen: Shakshuka

Der baldige Student wohnt seit zwei Monaten allein in einer Wohnung im Matthäusquartier. Die Ruhe schätze er, gerade nach anstrengenden Tagen voll politischer Arbeit. Er versuche auch genügend Raum für Freizeit, Freunde und Entspannung einzuplanen. Im September beginnt er in Luzern das Studium Soziokulturelle Animation an der Fachhochschule. Seinen Job in der Gastro des «Unternehmen Mitte» hatte er an den Nagel gehängt. Er habe sich auch dort für ein besseres Arbeitsklima eingesetzt, auch wenn das nicht immer geklappt hat.

Die Natur habe ihm immer schon viel bedeutet und sei auch in seiner Familie Thema gewesen. Im Iselinquartier behütet aufgewachsen, sei er viel mit seinen beiden älteren Geschwistern im Wald gewesen. «Deshalb schätze ich die Natur und will nicht zusehen, wie sie zerstört wird», erzählt er. Er weiss, dass die Möglichkeit sich mit persönlichem Engagement für den Klimaschutz einzusetzen, ein Privileg ist. «Das habe ich in gewissen Bereichen, in anderen nicht.» Die Reise, die er im Sommer unternimmt, wird er dann auch mit Zug und Schiff statt mit dem Flugzeug bestreiten.

Von der Klimabewegung ins Parlament

Politisiert wurde der Absolvent der Rudolf-Steiner-Schule durch die Flüchtlingskrise vor sechs Jahren. «Da habe ich mich zum ersten Mal mit Medien beschäftigt und gemerkt: Das geht nicht, da muss man etwas machen.» Ihm sei es wichtig, dass bei Entscheidungen möglichst viele Menschen mitreden können. Deshalb hat er im Rahmen seiner Abschlussarbeit in der Schule am Jakobsberg ein Schülerparlament gegründet.

Als sich die Klimabewegung formierte, war es für ihn die logische Folge, sich dort einzubringen. Er ist der einzige Grossrat in Basel, der direkt aus der Bewegung in die Politik gekommen ist. Diese Entwicklung sei nicht immer einfach, sagt Hoppler: Es komme vonseiten der Bewegung teilweise auch Kritik, dass er jetzt gewissermassen «auf der anderen Seite» stehe. Andererseits kann er die Anliegen der Bewegung politisch einbringen.

Er spüre auch ein gewisses Unbehagen, jetzt da er zu den Menschen gehöre, die die Forderungen der Demonstrierenden auch umsetzen müssen. «Ich habe in den vergangenen Monaten gesehen, wie schwer das sein kann. Man ist mit seinen Anliegen zwar nicht allein im Grossen Rat, braucht für die Themen aber Mehrheiten und diese sind nicht immer leicht zu finden.» Auch Druck verspüre er, wenn er die Forderungen an Demos hört. «Aber das braucht es. Dafür gibt es Demonstrationen», ist er überzeugt. Bekannte kämen immer wieder auf ihn zu und sagen: «Du bist doch Politiker, macht doch mal etwas.» Darüber freue er sich. Es gebe allerdings auch Anliegen, bei denen er sagen muss: «Mach mal halblang.» Die Demo motiviere ihn jetzt auch, weiter für seine und die Anliegen der Bevölkerung einzustehen, «auch wenn das einige nicht ernst nehmen».

Die Politik ist für ihn aber nicht ein Berufswunsch, sagt er. Sondern eher ein vergütetes Hobby.

«Ich fühle mich einfach verpflichtet, mich für die Themen einzusetzen, die mir wichtig sind»,

sagt er. Für sein Alter ist Hoppler alles andere als unsicher und weiss sich auszudrücken. Er fühle sich im Grossen Rat denn auch wohl und ernst genommen. «Das ist nicht selbstverständlich, aber ich hatte nie das Gefühl, ich müsste mir den Respekt erkämpfen.»