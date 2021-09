In Saint-Louis findet ein trinationaler Musikwettbewerb statt.

Jugendarbeit Drei Länder und ein Musikwettbewerb Das «Centre Socio Culturel» in Saint-Louis hat einen Musikwettbewerb für 15- bis 25-Jährige aus dem Dreiländereck auf die Beine gestellt. Diesen Samstag ist Premiere. Michael Gasser 18.09.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Programm stehen unter anderem Breakdance-Battles zVg

Vor zwei Jahren entwickelte Anne-Sophie Chesne in Saint-Louis gemeinsam mit Jugendlichen des Centre Socio Culturel (CSC) das Projekt «Jump’in». In dessen Rahmen können sich junge Menschen künstlerisch betätigen – etwa mit Video, Fotografie oder Musik. «Das funktioniert so gut, dass bei den rund sechzig teilnehmenden Jugendlichen rasch einmal der Wunsch aufkam, sich nicht nur mit Gleichaltrigen aus Saint-Louis und dem umliegenden Elsass auszutauschen und zu messen, sondern auch mit solchen aus den Nachbarländern Deutschland und der Schweiz», erinnert sich Chesne, die am CSC für die Jugendarbeit zuständig ist.