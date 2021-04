Jungpolitikerin Laetitia Block plaudert aus dem Nähkästchen: «Ich war zu blauäugig» Laetitia Block erlebt als Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt immer wieder Anfeindungen. Wie sie damit umgeht und warum sie bereits in ihrer Schulzeit Debatten angezettelt hat, erzählt die 28-Jährige im Interview. Silvana Schreier 11.04.2021, 12.03 Uhr

Laetitia Block hat den Begriff Rivalität gezogen. Roland Schmid

Laetitia Block, über welchen Begriff sprechen wir heute?

Puh, das ist ein schwieriger. Ich habe «Rivalität» gezogen.

Warum ist das für Sie ein schwieriger Begriff?

Als Erstes kommt mir eigentlich in den Sinn: gesunde Rivalität. Denn das braucht man in der Politik. Es ist ein Miteinander und gleichzeitig ein Gegeneinander. Etwa bei Wahlen muss man sich gegen die Kandidaten aus der eigenen Partei durchsetzen. Man ist Rivale, aber trotzdem arbeitet man zusammen.

Zur Person Kenneth Nars Laetitia Block Die Baslerin kandidierte 2020 für die Junge SVP für den Grossen Rat. Sie ist zweite Nachrückende. Block arbeitet als Juristin beim Arbeitgeberverband und absolviert bald die Anwaltsprüfung.



Wirkt das Wort «Rivalität» denn negativ auf Sie?

Ja, es kann negativ konnotiert sein. Wenn man es zu ernst nimmt, wenn man «dräggelet» und versucht, einander zu schaden.

Haben Sie diese bösartige Konkurrenz schon mal gespürt?

Ja, definitiv.

Wo?

In der Politik spürt man das, das gehört irgendwie dazu. Gerade als Jungpolitikerin musste ich das zuerst lernen. Die klassische Masche halt: Gegen vorne ist man nett, hinten herum verwendet man dies aber gegen einen.

Warum gerade als Jungpolitikerin?

Ich glaube, wir Junge müssen zuerst lernen, wie Politik funktioniert. Und ich vertraue grundsätzlich den Menschen sehr schnell. Da musste ich zuerst lernen, dass ich ein gewisses Misstrauen an den Tag legen muss – auch gegenüber den Medien. Da war ich zu blauäugig.

In politischen Debatten ist eine gewisse Rivalität nötig.

Das stimmt, ich debattiere für mein Leben gerne. Ich habe schon in meiner Schulzeit riesige Debatten angezettelt, über Gott und die Welt diskutiert. Nicht nur im Unterricht, oft auch auf dem Nachhauseweg mit meinen Mitschülern. Da war aber keine Rivalität im Spiel, da ging es nur um das Debattieren.

Warum machen Sie das so gerne?

Debatten festigen die eigenen Argumente. Man muss sich hinterfragen: Warum habe ich eigentlich diese Meinung? Welche Gründe habe ich dafür? Das gefällt mir. Bei mir zu Hause muss die ganze Familie mit mir diskutieren, da kommt niemand in meinem Umfeld darum herum. Ich lerne viel besser in der Debatte, als nur in der Recherche.

Über welche Themen diskutieren Sie denn momentan?

Sicher über die Forderung nach einem Mindestlohn in Basel-Stadt und über das Referendum zur «Ehe für alle», was auch innerhalb unserer Partei ein sehr umstrittenes Thema ist.

Was halten Sie von solchen internen Debatten?

Ich als Präsidentin der Jungen SVP lege grossen Wert darauf. So können die Jungen das Debattieren üben und daran wachsen. Bei uns ist es auch nicht so, dass nur ich Podien bestreite, sondern ich schaue, dass der gesamte Vorstand zu Auftritten kommt.

Die SVP wird oftmals dafür kritisiert, dass zu wenige Frauen sich für öffentliche Ämter bewerben. Gibt es eine Rivalität unter den SVP-Frauen?

Nein, dafür sind wir noch zu wenige. Momentan ist es so, dass wir als Frauen bei der SVP nicht um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Aber wir sind auf gutem Weg, mehr Frauen an Bord zu holen – der Vorstand der Jungen SVP Basel-Stadt ist zum Beispiel voller Frauen. Wir sind gleich viele wie Männer. Darüber bin ich sehr happy.

War das ein Ziel von Ihnen?

Ja. Ich will die Frauen motivieren, indem ich selbst als Frau in der Öffentlichkeit stehe. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, hätte ich nicht mehr Frauen in den Vorstand holen können.

Warum war es für die SVP denn bisher so schwierig, Frauen zu motivieren?

Wir haben in der Parteibasis nicht zu wenig Frauen. Aber wir sind eine Pol-Partei und man muss bewusst den Entscheid treffen, sich für die Partei in die Öffentlichkeit zu begeben. Dafür braucht es Selbstbewusstsein und man muss sich fast sagen: Das tue ich mir jetzt an. Gerade in Basel wird man als SVP-Politikerin doch sehr oft angefeindet.

Wie gehen Sie damit um?

An mir prallt es zu grossen Teilen ab, zum Glück. Ich sage mir aber auch oft: Ich gehe meinen Weg und ich stehe dazu.

In Ihrem Beruf als Juristin gibt es sicher auch Rivalität. Oder ist die im Gerichtssaal nur gespielt?

Klar, wenn man vor Gericht ein Anliegen vertritt, dann existiert eine gewisse Rivalität mit der Gegenseite. Aber die löst sich gleich wieder auf, sobald man den Saal verlässt.

Gibt es das in der Politik auch?

Sicher. Podiumsdiskussionen sind ein gutes Beispiel. Auf der Bühne versucht man möglichst eine harte Linie zu vertreten und gute Argumente zu bringen. Nach dem Auftritt trinken wir aber auch gerne mal ein Bier zusammen. Es gehört dazu, dass man diese Rivalität ablegen kann. Das versuche ich, jungen Politikern mitzugeben, darauf lege ich viel Wert. In der Debatte und neben der Debatte, das ist ein Unterschied.

Dann war Rivalität ja doch gar nicht so ein schwieriger Begriff.

Solange es gesunde Rivalität ist. Sie darf nicht verbissen sein. Man muss nicht alle hassen, die eine andere Meinung haben, oder denken, sie hätten die Welt nicht verstanden. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass man selbst zu einem grimmigen Menschen wird. Darum: In der Debatte darf man hart sein, aber nachher kann man es auch glatt haben zusammen.