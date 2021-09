Juso-Präsidentin im Porträt Ronja Jansen: Mit Sachverstand und Engagement für eine bessere Welt Seit zwei Jahren ist Ronja Jansen nun schon Juso-Präsidentin - und hebt sich stilistisch von ihren Vorgängern ab. Im Gespräch erklärt sie, warum sie sich für ein Studium der Wirtschaft entschieden hat und weshalb die SP trotz rein akademischer Führungsriege nach wie vor eine Partei der Unprivilegierten sei. Tomasz Sikora 11.09.2021, 05.00 Uhr

Lässt sich von den Blicken der Passanten nicht beirren: Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Geübt posiert Ronja Jansen vor der Linse der Fotografin im Liestaler Stedtli. Mehrfach drehen sich Leute um, starren sie an, erkennen sie. Kaum ein Präsident oder eine Präsidentin einer anderen Jungpartei würde wohl so viel Aufmerksamkeit erregen. Man merkt: Jansen ist den Kontakt mit der Öffentlichkeit gewohnt.

Die Bemüht- und Ernsthaftigkeit der Frenkendörferin beim Posieren erinnern an ihren Auftritt in der SRF-«Arena» vom letzten Freitag – knallhart und dezidiert. Mit bildhaften Vergleichen – etwa wie lange eine Pflegerin für ein bestimmtes Kapitaleinkommen arbeiten müsse – argumentierte sie für die 99-Prozent-Initiative, die am 26. September vors Stimmvolk kommt. Diese fordert, dass Kapitaleinkommen ab 100'000 Franken in Zukunft anderthalb mal so hoch versteuert werden. «Ich verbeisse mich gerne in solche Recherchen. Da zieht's mir manchmal den Ärmel rein», sagt sie.

Neue Präsidentin mit neuem Stil

«Arena»- und andere Auftritte von Juso-Parteichefs waren in der Vergangenheit aber auch schon provokativer. Beispielsweise bei ihrer Vorgängerin Tamara Funiciello, die beim Debattieren gelegentlich richtig aus der Haut fahren konnte. Unvergessen bleibt Funiciellos BH-Verbrennungs-Aktion – ein Stil, den man bei Jansen bisher nicht gesehen hat. Ein Versuch, die Juso seriöser zu machen? «Ich habe einfach versucht, meine Argumente darzulegen.» Generell sei sie lockerer geworden, seit sie vor zwei Jahren Juso-Chefin wurde.

Vielleicht schlägt ihr auch deshalb nicht mehr ganz so viel Hass im Netz entgegen wie ihrer Vorgängerin. «Was ich zu lesen bekomme, ist manchmal schon übel» so Jansen, «aber Tamara musste wohl noch mehr aushalten.» Dass viele Frauen es sich deswegen mehrfach überlegten, ein solches Amt auszuüben, sei schade. Sie habe solche Dinge nie an sich rankommen lassen, aber: «Eigentlich sollte man keine so dicke Haut haben müssen.» Trotzdem zieht sie eine positive Bilanz von ihrer bisherigen Amtszeit: «Es ist sehr intensiv, aber auch mega schön, sich so einsetzen zu können.»

Der Baselbieter SP-Landrat Jan Kirchmayr kennt Jansen aus der gemeinsamen Zeit bei den Baselbieter Jusos. «Sie hat dezidierte Positionen und ist in der Sache knallhart.» Das sehe man beispielsweise bei ihren Auftritten in der «Arena». Privat erlebe er sie aber anders – herzlich und wertschätzend. Weniger schmeichelhaft äussert sich Nicole Roth, die Präsidentin der Baselbieter Jungen SVP über Jansen: «Ich nehme Ronja Jansen als ‹Polteri› in den Medien wahr.» Darüber hinaus sei es schwierig, sich über sie zu äussern, so Roth: «Ansonsten hatte ich bis dato nichts mit ihr zu tun, da ich sie auch selten an Podien oder Anlässen sehe.»

Eine Aussage, die auch von anderen Bürgerlichen zu hören bekommt, wer sich über Jansen zu erkundigen versucht – selbst in ihrer Wohngemeinde Frenkendorf. Es scheint also, dass Jansen am liebsten unter Ihresgleichen weilt. Einzig Lucio Sansano, der Präsident der Baselbieter Jungfreisinnigen, wagt neben Roth eine Einschätzung: «Sie macht einen guten Job für ihre Partei.» Auch wenn er meist anderer Meinung sei, müsse er zugeben, dass Jansen ihre Position stets mit grösstem Engagement und viel Fachwissen vertrete. Überraschend einig ist sich Sansano da mit Jansens Parteikollegen Jan Kirchmayr: «Ich schätze es, dass Ronja dank ihres Wirtschaftsstudiums ökonomischen Sachverstand in die Debatten einbringt. »

«Ich möchte die herrschenden Theorien verstehen», antwortet Jansen auf die Frage nach der Motivation für ihre Studienwahl und lässt in ihrer Stimme eine subversive Note mitschwingen. «An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wird schon der Eindruck vermittelt, dass hier die Wahrheit verkündet wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Natur-, sondern um eine Gesellschaftswissenschaft, in der es nicht nur um messbare Zahlen geht.» Womöglich hat sie hierbei ihr Umfeld beeinflusst: Auch die Baselbieter SP-Nationalrätin Samira Marti und der ehemalige Baselbieter SP-Präsident Adil Koller haben sich für ein Wirtschaftsstudium entschieden.

Mit ihrer politischen Haltung stehe sie an der Fakultät ziemlich alleine da. «Ich habe es schon erlebt, dass Professoren in Lehrveranstaltungen explizite Abstimmungsempfehlungen abgegeben haben» – solche, die mit ihren Überzeugungen selbstredend nicht kompatibel sind. Dass sich alle bisher bekannten Formen und Ausprägungen des Sozialismus nicht im grossen Massstab durchsetzen konnten, sondern auch heute noch in vielen Teilen der Welt für Leid sorgen, entmutigt sie dabei nicht: «Sowohl die Bilanz des sogenannten realen Sozialismus, als auch jene des Kapitalismus ist schlecht. Ich schaue nach vorne, nicht zurück.»

«Im Zentrum steht für mich eine radikale Demokratisierung, insbesondere der Wirtschaft», sagt Jansen und kann es nicht lassen, einen Seitenhieb auf die Konkurrenz abzufeuern: «Wenn man für eine Mitte politisiert, muss man sich wohl weniger Gedanken über alternative gesellschaftliche Theorien machen.»

Bis zum Abschluss dürfte es noch eine Weile dauern, denn aktuell ist Jansen ganz nach dem Motto «Erst den Kapitalismus überwinden und dann alles Andere» vom Studium beurlaubt: «Das mache ich dann, wenn ich mehr Zeit habe.» Die meiste Zeit ist Jansen mit ihrer 70%-Anstellung in der Geschäftsleitung der Juso Schweiz beschäftigt. «3000 Franken», antwortet sie etwas zögerlich auf die Frage nach ihrem Verdienst. Ein fairer Lohn? «Bei einem solchen freiwilligen Engagement ist ein geringer Lohn okay. Ich mache das nicht aus finanziellen Gründen, sondern, weil ich es für das Richtige halte», sagt sie mit etwas Unbehagen – und ergänzt dann doch noch fast entschuldigend: «Ich muss ja keine Familie ernähren.»

Im Einsatz für die weniger Privilegierten

Den häufig geäusserten Vorwurf, dass sich viele einfache Leute, die historische Kernklientel der Partei, von der SP entfremdet fühlen, lässt Jansen nicht gelten. Die SP sei eine Partei, die nach wie vor vorwiegend von Leuten mit niedrigem Einkommen gewählt werde. Auch in der Tatsache, dass die führenden Köpfe der SP im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten fast ausschliesslich Akademiker sind, sieht Jansen kein Problem. Auch nicht bei der Juso, die wie die Mutterpartei seit Jahren von Akademikern geführt wird. «Es ist kein Widerspruch, wenn sich Privilegierte für weniger Privilegierte einsetzen.»

Ohnehin sei die Politik zu einer Akademikerkaste geworden. Um einfache Leute für sie zu begeistern, reiche es aber nicht, komplexe Sachverhalte in einfachen Worten wiederzugeben. Das Problem seien viel mehr die Lebensumstände. «Vielen Leuten fehlen schlicht die Zeit und das Geld. Politik machen Leute, die es sich leisten können», sagt Jansen und nimmt die Juso nicht aus: «Auch bei uns fehlen vielen die Ressourcen, um sich noch stärker engagieren zu können.»

Die ungerechte Verteilung von finanziellen Mitteln sei auch im Abstimmungskampf um die 99-Prozent-Initiative entscheidend: «Die Jungfreisinnigen haben Inserate für 180'000 Franken geschaltet. Unsere Mittel sind viel bescheidener.» Mit motivierten Aktivisten und Aktionen versuche man, dagegenzuhalten. Ob es reichen wird? «Schwierig einzuschätzen. Wir geben aber auf jeden Fall alles.»