Justizkosten Gescheiterte Sparaktion: Rohrkrepierer des Baselbieter Finanzdirektors Anton Lauber Ein BAK-Studie eruierte, die Baselbieter Justiz sei im Vergleich zu anderen Kantonen jährlich 15 Millionen Franken zu teuer. Nun zeigt sich: Die Grundlage war falsch. Christian Mensch 27.05.2021, 05.00 Uhr

Die Baselbieter Rechtsprechung kostete vor sechs Jahren 42 Millionen Franken – und damit viel zu viel. Dies hat jedenfalls eine Benchmarkstudie der BAK Economics ergeben, die der Baselbieter Finanzdirektor in Auftrag gegeben hatte. Die Kosten lägen 57 Prozent über dem Aufwand vergleichbarer Kantone, errechnete die BAK. Anders gesagt: In der Baselbieter Justiz würden jährlich rund 15 Millionen Franken verschwendet.



Nun zeigt sich: alles falsch. Nicht nur hat die BAK Äpfel mit Birnen verglichen, sondern sich selbst dabei noch verzählt. Doch für Finanzdirektor Anton Lauber war die Studie Grund genug für eine vertiefte Aufgabenüberprüfung. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte erhielten getrennte Aufträge, in gesonderten Berichten die mutmassliche Verschleuderung von Steuersubstrat zu eruieren und Massnahmen vorzuschlagen.



Das Sparpotenzial löst sich in Luft auf



Bereits im Verlauf der seit zwei Jahren laufenden Untersuchung musste die BAK das Sparversprechen zurückfahren. Eine Aktualisierung ihrer Analyse mit den Zahlen von 2018 habe ergeben, dass Basel-Landschaft nur noch mit 7,7 Millionen Franken über dem Schnitt der Vergleichskantone liege. Zum einen führe die einheitliche Strafprozessordnung zu einer Angleichung von Einnahmen und Ausgaben, zum anderen sinken in Baselland die Fallkosten, während sie in den Vergleichskantonen steigen würden.



Mittlerweile hat sich auch das verbliebene Sparpotenzial verflüchtigt. Dies geht aus der Vorlage der Regierung an den Landrat sowie dem Abschlussbericht der Staats- und Jugendstaatsanwaltschaft hervor.

Der Bericht, der unter der Leitung von Angela Weirich, der Ersten Staatsanwältin und neuen Generalsekretärin des Justiz- und Sicherheitsdirektion, erarbeitet wurde, seziert genüsslich die BAK-Vorgabe.

Die Staatsanwaltschaft startete eigene Umfrage

Die Staatsanwaltschaft räumt zwar ein, dass ihre Kostenüber den Vergleichswerten lägen. Doch sachgerecht wäre es, den Aufwand von Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam zu betrachten. Da zeige sich nämlich, dass in Baselland die Staatsanwaltschaft Aufgaben übernehme, die in anderen Kantonen von der Polizei erledigt würden. Dies schlage sich natürlich in den (tieferen) Kosten für die Polizei und (höheren) für die Staatsanwaltschaft nieder.



Weirichs Arbeitsgruppe hatte sogar die Musse, eigene Berechnungen anzustellen und bei Vergleichskantonen eine Umfrage zu starten. Daraus ergab sich – wenig überraschend –, «dass das Kostendifferenzial sehr viel geringer bzw. sogar zu Gunsten des Kantons Basel-Landschaft ausfällt».



Gerichte informieren nach eigenem Gusto



Was der Staatsanwaltschaft recht ist, das ist den Gerichten nur billig. Ihren eigenen Bericht haben sie zwar noch nicht publiziert, dafür jedoch bereits vergangene Woche versteckt in einer anderen Vorlage die wesentlichen Informationen geleakt. In ihrer Stellungnahme zum politischen Streit um die Zusammenlegung von Steuer- und Enteignungsgericht erklären sie nämlich, «dass die Baselbieter Gerichte bei den Personalausgaben mit substanziell weniger Finanzmitteln auskommen, als es den von BAK Economics ausgewählten Vergleichskantonen entsprechen würde». Zwischen 2,7 bis 5,4 Millionen Franken seien die Personalkosten unter dem Schnitt. Bei den Nettokosten lägen die Gerichte mit bis zu 3,2 Millionen Franken unter dem Benchmark.



Sparen wollen Gerichte und Staatsanwaltschaft dennoch; wenn auch nicht bei sich, so doch bei den anderen. Das Potenzial sehen sie bei der Entschädigung von Anwälten, welche als amtliche Verteidigung eingesetzt und somit vom Staat bezahlt werden. Der diesbezügliche Aufwand etwa bei der Staatsanwaltschaft sei sehr hoch «und tendiert nach oben».

Ob der ehemalige Anwalt Lauber sich auf diese Sparübung einlässt, ist allerdings unsicher.