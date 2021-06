Regierungsrat senkte Zahl der geforderten Baustellenkontrollen

Kampf gegen Schwarzarbeit Thomas Webers freihändige Anpassung des Leistungsauftrags Der Baselbieter Regierungsrat hat die Zahl der geforderten Baustellenkontrollen gesenkt: Die AMKB hat dank Corona das Soll damit gerade so erfüllt. Christian Mensch 16.06.2021, 05.00 Uhr

Thomas Weber hat der AMKB mit den Covid-19-Kontrollen auf Baustellen einen willkommenen Zusatzauftrag verschafft. Roland Schmid

Bei der Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe wird alles anders, doch sie bleibt unübersichtlich. Dies zeigt die Analyse des neuesten Geschäftsberichts des gleichnamigen, von den Sozialpartnern getragenen Vereins AMKB.

Die für 2020 geltende Leistungsvereinbarung zwischen der AMKB und dem Kanton Baselland hatte vorgesehen, dass mindestens 900 Kontrollen in den Bereichen der Schwarzarbeit und zur Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge (GAV) durchgeführt werden müssen. Dafür zahlt der Kanton maximal 1,1 Million Franken.

Doppelte Anpassung des Leistungsauftrags

Mit der Pandemie hatte Regierungsrat Thomas Weber eine neue Aufgabe für die AMKB gefunden: Sie soll über die Einhaltung der Hygienevorschriften auf Baustellen achten. Das zuständige Staatssekreatriat für Wirtschaft (Seco) hat dies zwar ausdrücklich als Aufgabe bezeichnet, die nicht delegierbar ist, und erwartet, dass der Kanton seinen Sonderweg überdenkt. Doch Weber dachte nicht daran.

Am 19. März 2020 erhielt die AMKB offiziell das Mandat, die Abstandsregeln auf den Baustellen zu überwachen. Statt die Finanzierung der Gesundheitsmassnahme gesondert zu regeln, passte Weber am 3. Juli und dann nochmals am 21. Dezember in eigener Regie und ohne öffentliche Kommunikation einfach die bestehende Leistungsvereinbarung an. Um gleichviel Geld zu erhalten, musste die AMKB nun nicht mehr je 450, sondern lediglich 325 Kontrollen pro Bereich erledigen. Dafür hatten Hygiene- und Abstandskontrollen zu erfolgen, wobei vier Covid-Kontrollen als eine ordentliche Baustellenkontrolle verbucht werden durften.

Punktlandung bei der geforderten Minimalleistung

Die doppelte Feinjustierung führte zu einer Punktlandung: Dank 850 Hygienekontrollen übertraf die AMKB 2020 das Minimum von 900 Fällen um gerade 12. Ohne den Corona-Effekt hätte die AMKB-Crew lediglich 701 Kontrollen vermelden können, wobei die Bautätigkeit im vergangenen Jahr nicht massgeblich reduziert gewesen ist.

Zum Nullsummenspiel wird die Verrechnung allerdings bloss für die AMKB, nicht aber für den Kanton. Denn das Seco, das die Hälfte des kantonalen Aufwands für die Bekämpfung der Schwarzarbeit übernimmt, wird wohl nicht bereit sein, auch jenen Teil des Aufwands abzugelten, der für die Covid-Gesundheitsprävention eingesetzt worden ist.

Basel-Stadt hat sich von der AMKB bereits wieder verabschiedet

Der Umgang von Weber mit der AMKB bleibt pragmatisch. Ungeachtet, dass ihm ein solches Vorgehen sogar ein Strafverfahren wegen ungetreuer Amtsführung eingebrockt hatte. Doch so wie ihn das Baselbieter Strafgericht vollumfänglich vom Vorwurf freigesprochen hat, ist auch der Rüffel durch das Seco folgenlos geblieben. So können bestehende Regelwerke freihändig interpretiert werden. Theoretisch müsste etwa innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen des Jahresberichts eine «Jahresbilanzsitzung» stattfinden, um allfällige Streitthemen zwischen dem Kanton und der AMKB zu bereinigen, aber auch um in einer Medienmitteilung die Öffentlichkeit über den Stand der Partnerschaft zu informieren. So steht es in der vom Landrat genehmigten Leistungsvereinbarung. Doch auf Sitzung samt Kommunikation wurde mangels Dissens schon im vergangenen Jahr verzichtet und dies werde gegebenenfalls auch im laufenden Jahr so gehandhabt, erklärt Webers Direktionssekretär Olivier Kungler auf Anfrage.

Doch nun wird ohnehin alles wieder anders. Die Baselbieter Stimmbevölkerung hat im vergangenen März einer erneuten Revision des Arbeitsmarktgesetzes zugestimmt, das weniger Subventionen, aber auch weniger Kontrollen mit sich bringt. Dieser Auftrag ist der AMKB damit auf sicher. Den Kanton Basel-Stadt hat der Verein jedoch nach bloss einem Jahr bereits wieder als Geldgeber verloren: Der Leistungsauftrag, den die AMKB von ihrem mittlerweile liquidierten städtischen Pendant Basko übernommen hat, wurde nicht erneuert. Die Bekämpfung der Schwarzarbeit ist seit Anfang Jahr in Basel-Stadt somit wieder ausschliesslich Staatssache.