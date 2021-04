Kantonale Teststrategie Basel-Stadt startet Bewerbungsverfahren für Massentests in Betrieben Seit Dienstag können sich Unternehmen mit Sitz in Basel beim Kanton für Massentests in ihren Betrieben bewerben. Die Grosskonzerne in Basel führen derzeit keine regelmässigen Tests bei ihren Mitarbeitenden durch. Helena Krauser 14.04.2021, 05.00 Uhr

Regelmässiges Testen könnte in Basler Betrieben bald zur Gewohnheit werden. Sandra Ardizzone

Bald könnten Basler Unternehmen ihre Mitarbeitenden wöchentlich auf das Coronavirus testen. Am Dienstag teilte das Gesundheitsdepartement (GD) mit, dass das Anmeldeverfahren für Massentests eröffnet wurde. Der Fokus der Umsetzung richte sich in einem ersten Schritt insbesondere auf Betriebe mit sehr hoher Übertragungswahrscheinlichkeit oder einem starken Ausbruchsrisiko. Aber auch Betriebe mit Kundenkontakt im Dienstleistungssektor würden priorisiert, heisst es in der Mitteilung. Bei der Durchführung setzt der Kanton auf den gepoolten PCR-Speicheltest. Dieser erlaube den Mitarbeitenden die selbstständige Probennahme und eine beschleunigte Auswertung der Testergebnisse.

Interessierte Betriebe können sich über ein Onlineformular anmelden. Für die Teilnahme listet das Gesundheitsdepartement einige Bedingungen auf: Die Tests müssen für alle Mitarbeitenden freiwillig und kostenlos sein, und sie müssen wöchentlich durchgeführt werden. Pro Betrieb sollen mindestens fünf Personen an den Tests teilnehmen. Ausserdem schreibt das GD, dass der Massentest kein Ersatz für ein Schutzkonzept und die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln sei. Die Homeofficepflicht bleibt weiterhin bestehen.

Das GD wird alle Anmeldungen prüfen und anhand der Übertragungswahrscheinlichkeiten entscheiden, welche Betriebe in das Projekt aufgenommen werden.

Unternehmen setzen auf Homeoffice und hoffen auf den Kanton

Massentests sind bisher in Basel nicht üblich, weder in den Schulen noch in grossen Betrieben. Die von der bz angeschriebenen Grossunternehmen führen in Basel alle keine regelmässigen Tests durch. Der Grossteil der Betriebe gibt an, sich gerne an Teststrategien zu beteiligen, sobald die kantonalen Richtlinien dies vorsehen.

Die Arbeitgeber stellen aber teilweise kostenlose Testkits zur Verfügung. «Wir bieten unseren Mitarbeitenden, die ihre Tätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebs zwingend in den Räumlichkeiten der Bank ausüben müssen, bereits seit Mitte Februar 2021 einen PCR-Test mit Speichelentnahme an», schreibt beispielsweise ein Sprecher der Credit Suisse. Die Tests seien freiwillig und kostenlos. Allen berechtigten Mitarbeitenden stünde pro Woche ein Testkit zur Verfügung.

Die Baloise Groupe hingegen bietet ihren Mitarbeitenden keine eigenen Tests an. Das Testen erfolge zurzeit auf freiwilliger Basis im Rahmen der bundesrätlichen Empfehlungen mit Bezug der Gratistests in den Apotheken, schreibt die Mediensprecherin Nicole Hess. Das Unternehmen beabsichtige aber, bald freiwillige betriebsinterne Tests anzubieten. Die Baloise Group gibt allerdings an, dass schweizweit 95 Prozent ihrer Mitarbeitenden im Homeoffice arbeiten, bei der Credit Suisse sind es 90 Prozent und am Hauptsitz von Manor in Basel 80 Prozent.

Baselland startete Massentest-Kampagne bereits im Februar

Coop testet seine Mitarbeitenden in jenen Kantonen regelmässig, wo die «kantonalen Behörden offiziell anerkannte Programme für repetitive Tests anbieten», sagt der Mediensprecher Andrea Luca Ruberti. In Basel-Stadt ist das nicht der Fall. Auch die Migros testet nur, wenn der Kanton es vorgibt: «Zu den Massentests hat die Migros-Gruppe eine klare Haltung: Setzt ein Kanton in der Bekämpfung des Coronavirus auf grossflächige Tests, sind wir gerne bereit, daran teilzunehmen.»

Ähnlich hält es auch der Pharmakonzern Roche: «Beim Einsatz der Tests richten wir uns nach den Vorgaben des BAG und der Kantone.» Allerdings schreibt Mediensprecher Karsten Kleine, dass Mitarbeitende mit «businesskritischen Funktionen» bei Verdacht umgehend getestet werden.

Mit der Eröffnung des Bewerbungsverfahrens für die Massentests in Betrieben hat Basel-Stadt nun einen ersten Schritt in Richtung einer ausgedehnten Teststrategie gemacht. Baselland startete die Massentest-Kampagne als einer der ersten Kantone bereits Anfang Februar. In einer ersten Phase an Schulen und in den kantonalen Verwaltungen wurden Speicheltests auf PCR-Basis durchgeführt. Mittlerweile hat der Kanton das Testing auf Spitäler, Heime und Betriebe mit Kundenkontakt ausgedehnt. So teilt beispielsweise Anna Schäfers, die Mediensprecherin von Novartis, mit, dass das Unternehmen am Standort Schweizerhalle diese Woche mit den Massentests begonnen hat. Auch Coop gibt an, am Standort in Pratteln bereits eine Teststrategie umzusetzen.