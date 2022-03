215 Millionen Franken: Die Krux mit dem Überschuss in Basel

Kantonsfinanzen Die Krux mit dem Überschuss: Basel will Steuern senken – doch eine neue Reform könnte Ausfälle bringen Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr 215 Millionen Franken mehr eingenommen als ausgegeben. Nun will die Regierung eine Steuersenkung vorlegen, jedoch bringt eine globale Reform neue Unwägbarkeiten. Andreas Möckli 17.03.2022, 14.33 Uhr

Basel-Stadt gehe es sehr gut, sagt SP-Regierungsrätin Tanja Soland. «Man darf auch mal sagen, dass das so ist». Nicole Nars-Zimmer

Als hätte die Coronakrise gar nicht stattgefunden: Der Kanton Basel-Stadt erzielt im vergangenen Jahr einen Überschuss von 215 Millionen Franken. Budgetiert war gerade wegen mehrerer Nachtragskredite zur Bewältigung der Pandemie ein Minus von 19 Millionen Franken.

Mehrere Gründe haben dazu geführt, dass aus dem Minus ein sattes Plus wurde. So schüttete die Nationalbank mit 91 Millionen Franken deutlich mehr Gewinn aus als budgetiert. Markant höher fielen die Einnahmen aus der Grundstück- und Handänderungssteuer aus. Schliesslich zahlten gerade die Privatpersonen in etwa gleich viel Steuern wie 2020. Der Kanton rechnete jedoch mit einem Rückgang von 44 Millionen Franken.

Selbst bei den Unternehmen seien keine spürbaren Steuerausfälle durch die Pandemie zu verzeichnen gewesen, sagte Regierungsrätin Tanja Soland an einer Medienorientierung. Sicherlich hätten einzelne Firmen weniger Steuern bezahlt, das sei jedoch nicht ins Gewicht gefallen. Dennoch bezahlten die Unternehmen weniger Geld an den Staat als budgetiert. Dies ist jedoch unter anderem auf zu hohe Abgrenzungen aus alten Steuerjahren zurückzuführen.

Basel-Stadt gehe es sehr gut, sagte Soland. «Man darf auch mal sagen, dass das so ist». Ihre Aussage bezieht sich auch auf die Jahre zuvor, als der Stadtkanton ebenfalls jeweils Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe erzielte.

Forderungen nach tieferen Steuern liegen bereits auf dem Tisch

Als Finanzvorsteherin weiss Soland nur zu gut, dass solch hohe Überschüsse Begehrlichkeiten wecken. Forderungen nach Steuersenkungen sind denn auch schon längst auf dem Tisch. So fordert Balz Herter, Grossrat «die Mitte», dass die im Kanton tiefste selbstbezahlte Krankenkassenprämie abzugsfähig sein soll. Zudem verlangt eine Gemeindeinitiative von Riehen höhere Kinderabzüge.

Die Regierung werde noch vor den Frühlingsferien ein Steuersenkungspaket vorlegen, sagte Soland. Dank der guten finanziellen Ausgangslage sei der Spielraum dafür vorhanden. Soland brachte für die Riehener Initiative einen Gegenvorschlag ins Spiel. Mehr wollte sie angesichts der baldigen Präsentation des Pakets nicht verraten.

Die Steuersenkung werde mit Blick auf die vergangenen, erfolgreichen Jahre vorgenommen. Denn die nächsten Jahre sind mit viel Unsicherheit verbunden. Der Grund: Die globale Steuerreform, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und den G20-Staaten vorangetrieben wird. Ein wichtiger Pfeiler dabei ist eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf den Gewinnen grosser Firmen. Dieser Teil der Reform soll bereits nächstes Jahr in Kraft treten, in der Schweiz voraussichtlich im Jahr 2024.

Subventions- statt Steuerwettbewerb

In Basel-Stadt sind rund 50 in- und ausländische Firmen betroffen, allen voran die beiden Pharmakonzerne Roche und Novartis. Nach der letzten Reform ist der Gewinnsteuersatz für Firmen mit 13,04 Prozent deutlich tiefer, womit hohe Mehreinnahmen winken. Gleichzeitig muss Basel-Stadt dafür besorgt sein, dass Firmen nicht abwandern, weil sie etwa in anderen Ländern mit staatlichen Beihilfen geködert werden.

Davor fürchtet sich Soland. Andere Länder wie die USA, Frankreich oder Grossbritannien würden Unternehmen mit hohen Subventionen locken. Diese Staaten würden den Firmen Grundstücke oder gar ganze Produktionsbetriebe finanzieren. In der Schweiz, die traditionell keine Industriepolitik kennt, sei dies nicht üblich, sagte Soland. Dadurch entstehe ein unfairer Wettbewerb. Sie kann sich nicht vorstellen, dass hierzulande ein Konsens für Direktbeträge an Unternehmen gefunden wird.

Ideen, um den Standort attraktiver zu gestalten, seien vorhanden. Die SP-Regierungsrätin kann sich vorstellen, dass die Kantone einen Teil ihrer Mehreinnahmen dem Bund abgeben, damit dieser das Geld etwa in die Hochschulen steckt. «Die Kantone müssen sich hier zusammenraufen, schliesslich stehen wir bei der OECD-Steuerreform in Konkurrenz mit dem Ausland.» Wenn etwa die Universität Zürich attraktiver werde, lohne sich das auch für Basel.

Noch ist vieles unklar

Derzeit noch unwägbarer ist der andere Teil der Reform, die sogenannte Marktbesteuerung: Ungefähr 100 der grössten und profitabelsten Unternehmen sollen einen Teil ihres Gewinns vermehrt dort versteuern, wo sie ihren Umsatz erzielen und nicht mehr am Standort des Hauptsitzes. In Basel-Stadt wären wiederum vor allem Roche und Novartis davon betroffen. Das nötige internationale Abkommen ist jedoch noch nicht unterzeichnet, laut dem Bund soll es Mitte Jahr so weit sein.

Im schlimmsten Fall gebe Basel-Stadt zu viele Mehreinnahmen aus der Mindeststeuer an den Bund ab, sagt Soland, und müsse dann später Ausfälle aufgrund der Marktbesteuerung hinnehmen. Die Finanzvorsteherin erhofft sich bis zum Ende Jahr mehr Klarheit, in den nächsten Monaten werden sich auch der Stände- und der Nationalrat über das Geschäft beugen.