Von Nationalbank abhängig: 220 Millionen Franken für beide Basel

Kantonsfinanzen Goldesel Nationalbank: Über 200 Millionen für beide Basel – die Abhängigkeit steigt Wie schon im Vorjahr schüttet die Schweizerische Zentralbank Unsummen an die Kantone aus. Vor allem der Baselbieter Finanzhaushalt hätte ohne die Gelder aus Bern so seine Probleme. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Ihre Devisenanlagen von 850 Milliarden Franken brachten der Schweizerischen Nationalbank 2021 wieder einen Gewinn von 26 Milliarden Franken ein. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es gibt Fässer ohne Boden. Und es gibt Goldesel. Zu Letzteren darf man mittlerweile getrost die Schweizerische Nationalbank (SNB) zählen. Im Januar teilte die Zentralbank mit, mit einem Jahresgewinn 2021 von 26 Milliarden Franken zu rechnen. Auch wenn der definitive Jahresabschluss erst am 7. März publiziert wird, steht bereits fest, dass vom Gewinn der vereinbarte Maximalbetrag von sechs Milliarden Franken an Bund und Kantone ausgeschüttet wird – wie schon im Jahr zuvor.

135 Millionen Franken für Baselland, 92 Millionen für Basel-Stadt

Die Kantone erhalten zwei Drittel davon. Da die Gewinnausschüttung von der Bevölkerungszahl abhängt, erhält Basel-Stadt nun rund 92 Millionen Franken, während es bei Baselland knapp 135 Millionen Franken sind. Die aktuelle Ausschüttung wirkt auf die Budgets 2022 der Kantone. Deren Verwendung ist nicht zweckgebunden.

Ein Geldsegen für die beiden Finanzdirektoren Tanja Soland (BS) und Anton Lauber (BL). Denn budgetiert haben beide zurückhaltend mit bloss der Hälfte. Der grosse Unterschied: Während Basel-Stadt 2022 auch ganz ohne SNB-Millionen schwarze Zahlen schreiben würde – das budgetierte Plus vergrössert sich nun von 78 auf 124 Millionen Franken –, so ist Baselland darauf angewiesen. Im budgetierten Plus von zwei Millionen Franken sind bereits 67 Nationalbank-Millionen enthalten. Dank der doppelt so hohen Auszahlung könnte der Kanton nun bei satten 69 Millionen Franken Überschuss landen. «Das ist natürlich ein guter Start ins neue Jahr», sagt der Baselbieter Finanzverwalter Laurent Métraux.

Auch die Baselbieter Rechnung 2021 profitiert stark von der SNB

Das freut natürlich auch Ernst Schürch. Der SP-Landrat beobachtet die Entwicklung als Mitglied der Finanzkommission aber auch mit einer Portion Skepsis, wie er auf Anfrage sagt:

«Es besteht durchaus eine gewisse Abhängigkeit von den Nationalbank-Geldern. Und ich sehe nicht, wie wir uns davon lösen könnten.»

Konkret spricht Schürch die hohen Investitionen in Infrastrukturen wie Schulhäuser oder Strassensanierungen an, die Baselland zwingend tätigen müsse: «Vieles ist in schlechtem Zustand, da können wir nicht weniger investieren. Und Steuererhöhungen sind bei der bürgerlichen Landratsmehrheit ja tabu.»

Auch wenn die SNB-Gelder nicht zweckgebunden sind, betont Métraux:

«Für ordentliche Ausgaben verwenden wir überdurchschnittliche Ausschüttungen nie, sondern nur für Schuldenabbau oder Ausserordentliches.»

Bestes Beispiel ist 2021: Das ursprünglich budgetierte Minus von einer Million Franken liessen zusätzliche Ausgaben für Coronamassnahmen wie Test- und Impfzentren oder Härtefallhilfen in die Höhe schnellen. Dies konnte nun durch zusätzliche 67 Millionen Franken der SNB etwas aufgefangen werden. Die Erwartungsrechnung von vergangenem Herbst geht aber immer noch von einem Minus von 16 Millionen Franken aus.

Am 4. April präsentiert Baselland die definitive Jahresrechnung 2021. Métraux will sich noch nicht in die Karten blicken lassen. Schürch weist aber darauf hin, dass nicht alle im Herbst einberechneten Coronahilfen ausgeschöpft wurden: «Ich erwarte, dass die finale Rechnung besser ausfällt.»

Regierungsrat Lauber kann schon eine Dankeskarte Richtung Bern vorbereiten.

