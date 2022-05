Bruderholz: Zwei neue Grenzsteine für die beiden Basel

Kantonsgrenze Auf dem Bruderholz wurden zwei Grenzsteine neu gesetzt – die Hintergründe Eine Grenzsteinlegung zwischen Historie und Moderne: Trotz spürbarer Zweisamkeit zwischen den beiden Basel ging es am Ende um Millimeter. Tobias Gfeller 13.05.2022, 15.38 Uhr

Zuerst wurde der kleinere Stein von Hand gesetzt. Er musste auf die Bruchstelle aufzementiert werden. Kenneth Nars

«Krumm darf er dann schon nicht sein und stimmen muss es auch.» Der Basler Kantonsgeometer Paul Haffner sagte dies zwar mit einem Lachen, doch der Ernst dahinter war unverkennbar. Wenn es um Grenzen geht, muss es perfekt passen – und wirklich perfekt. Das wurde am Freitag auf dem Bruderholz an der Predigerhofstrasse augenscheinlich.

Die Grenzsteine 84 und 85 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Baselland am fast südlichsten Punkt des Stadtkantons wurden neu gesetzt. Grenzstein 85 wurde kürzlich bei Bauarbeiten beschädigt.

Beim Grenzstein 84 waren in den vergangenen Jahren die Wappen, die Jahreszahl und die Steinnummer fast nicht mehr zu erkennen, weil der Stein so tief in den Boden gesunken war. Nun wurde er in aufwendiger Arbeit ausgehoben und sein Fundament neu gelegt.

«Gescheitmänner» setzten die Grenzpunkte

Es waren Momente mit viel Symbolhaftigkeit. Wurde früher in der Region Basel um Landes- und Kantonsgrenzen gekämpft, treffen sich der Baselbieter und der baselstädtische Kantonsgeometer Patrick Reimann und Paul Haffner heute in Freundschaft zur Grenzsteinlegung.

Die Kantonsgrenzsteine Nr. 84 und 85 in Reinach (auf dem Bruderholz) wurden neu gesetzt. Kenneth Nars

Die sogenannten «Gescheitmänner», die die beiden Kantone per Markierungen trennten, also geschieden haben, erledigten ihre Arbeit zeitlich getrennt voneinander. So kam es regelmässig vor, dass die Grenzpunkte an unterschiedlichen Orten gesetzt wurden.

An jedem Knick der Grenze musste ein gut sichtbarer Stein gesetzt werden. Bei Grenzstein Nummer 84 liegt die Tonscherbe als «Lohe» noch immer knapp 1,40 Meter unter dem Boden. Sie markiert mit zwei Kieselsteinen als «Zeugen» den historischen Grenzpunkt. Der Grenzstein hat sich in über 100 Jahren nur gerade um 13 Millimeter von der Scherbe verschoben, wie Messungen vor der Herausnahme zeigten.

Der gut 400 Kilogramm schwere Granitstein aus dem Jahr 1893 wurde mit dem Bagger angehoben und gesetzt. Anschliessend wurden zwei Holme befestigt, damit der Stein genau platziert werden konnte.

Leicht ist er nicht, der Grenzstein. Ein Bagger lässt ihn ins vorgesehene Loch hinunter. Kenneth Nars

Ganz am Ende, als es wirklich um die nicht unerheblichen Millimeter ging, wurde mit modernsten Geräten ausgemessen. So treffen heute bei einer Grenzsteinlegung Historie und Moderne aufeinander.

Granit löste 1893 Sandstein ab

Beim Grenzstein 85 weniger Meter daneben wurde die Beschädigung durch den Zwischenfall bei Bauarbeiten dazu genutzt, den Sandstein gründlich zu restaurieren. Dafür wurde der Steinhauer der Münsterbauhütte, Jérôme Lorenz, ins Boot geholt.

Er strahlte den Sand, entfernte die Moosflechten und schloss die Risse mit Mörtel. Dazu malte er die beiden Kantonswappen frisch auf. Der Grenzstein Nummer 85 ist besonders, weil auf allen vier Seiten Wappen aufgemalt sind.

Es muss genau passen. Kenneth Nars

Weil der feine, bröcklige Sandstein stark auf Witterungsumstände reagiert, wurde in Basel-Stadt ab 1893 für Grenzsteine Granit verwendet. Zwischen Basel-Stadt und Baselland gibt es 180 Kantonsgrenzpunkte, von denen 70 mit grossen Grenzsteinen aus Granit und elf mit kleineren Sandsteinen markiert sind. Ein Grossteil der Grenzpunkte befindet sich im Rhein und in der Birs.