Seit 26 Jahren gemeinsam unterwegs: Das Ehepaar Brütsch aus Basel

Karussellorgeln Das Ehepaar Brütsch aus Basel ist seit 26 Jahren mit ihren selbstgebauten Drehorgeln in der Schweiz unterwegs Ein Geschenk zum 50. Geburtstag überwältigte Ruth Brütsch dermassen, dass die Leidenschaft dafür fortan nie mehr verflog: eine verzierte Raffin-Orgel. Mit ihr fing alles an. René Fuchs Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruth und Bobby Brütsch aus Basel sind seit vielen Jahren mit ihren Drehorgeln unterwegs. Juri Junkov

Staunend, mit dem Daumen im Mund, steht ein kleines Mädchen vor dem Miniaturkarussell. Eingebaut ist es in einer Drehorgel, die der Basler Bobby Brütsch im Jahr 2000 in rund 1800 Stunden hergestellt hat. Im Auf und Ab drehen die Figuren auf der «Resslirytti» ihre Runden. Das «Martinsglöggli» ertönt und lässt innehalten. Die Drehorgelmusik berührt Herzen und weckt Erinnerungen.

Seit 26 Jahren sind Bobby (84) und Ruth Brütsch (78) aus dem Neubad Drehorgelspieler. Wegweisend war Ruths 50. Geburtstag. Lange hegte sie den Wunsch, mal am Drehorgeltreffen in Thun mit einer eigenen Orgel aufzutreten. Überwältigt nahm sie am Fest das Geschenk ihres Mannes und ihres Sohnes Stephan entgegen: eine grünbemalte und mit Bildern verzierte Raffin-Orgel. Die Überraschung war geglückt. «In zwei Jahren kommst du auch mit einer Orgel», wurde Bobby 1995 in Thun geneckt.

Die Drehorgeln in voller Pracht. Juri Junkov

Zum Schrecken seiner Frau hatte er später ihre Orgel auseinandergenommen. Er wollte die ausgefeilte Technik von Grund auf kennenlernen. «Ich wollte eine Drehorgel mit beweglichen Figuren bauen», erzählt Brütsch. Mit Hilfe eines deutschen Orgelbauers stellte er seine erste Orgel mit 28 Tonstufen, vier Registern und 84 Pfeifen her. Als Feinmechaniker hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet.

In der Drehorgel tanzt seine Frau

1997 trat das Ehepaar Brütsch tatsächlich am Festival Thun zu zweit auf. Die neckenden Stimmen waren verstummt und machten der Bewunderung Platz. Ruth hatte sich dazu eine Robe im Belle-Epoque-Stil genäht. «Gleich darauf musste ich wieder eine Orgel bauen», fügt ihr Mann an. Und da er seit Kindesbeinen an von Karussellen begeistert ist, war die Idee geboren. 2000 baute er seine Karussellorgel mit 20 Tonstufen, vier Registern und 62 Pfeifen.

Tanzende Figuren beim Drehorgelspiel kreisen zu lassen, war der nächste ambitionierte Plan. Mit 1900 Arbeitsstunden realisierte er seine aufwendigste Drehorgel in den Jahren 2004 und 2005. Mit 20 Tonstufen, sechs Registern und 86 Pfeifen ist es sein Meisterwerk. Selbst seine Frau ist in Miniaturform im beweglichen Teil mit einer Drehorgel zu sehen, und er selbst hebt den «Goggs» zum Gruss. Von verschiedenen Anbietern stammen die 60 gelochten Notenrollen mit rund 250 Melodien.

Die tanzenden Figuren als kleine Attraktion der Drehorgel. Selbst das Ehepaar ist in Miniaturform im beweglichen Teil mit einer Drehorgel zu sehen. Juri Junkov

«Wir waren schon in der halben Schweiz und im Ausland mit unseren Drehorgeln unterwegs», so Ruth Brütsch. Unvergessen bleibe die musikalische Begleitung eines Gottesdiensts im Vatikan. Im Ausstattungszimmer hängen mehr als zehn selbst genähte Belle-Epoque-Roben, und in der Werkstatt entsteht ein neues Drehorgelwerk. Mehrere zehntausend Franken wurden schon für die Meisterwerke geboten. Doch zu sehr sind sie dem Ehepaar ans Herz gewachsen.