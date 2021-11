10-Jahresplan: Basler Kirchenrat will teure Gebäude loswerden

Katholische Kirche 10-Jahres-Plan: Basler Kirchenrat will teure Gebäude loswerden Verschiedene Strategien stehen zur Diskussion. Nun soll die Synode entscheiden. Helena Krauser Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die Antoniuskirche ist eine der Liegenschaften, die am meisten Unterhaltskosten beansprucht. Bild: Roland Schmid

Die Mitgliederzahlen gehen zurück, die Kirchen und Pfarrhäuser werden immer älter. In der aktuellen finanziellen Lage kann die römisch-katholische Kirche Basel-Stadt (RKK) für den Unterhalt ihrer Liegenschaften mittelfristig nicht mehr aufkommen, die bz berichtete. Deshalb schlägt der Kirchenrat der Synode nun eine Strategie für den Umgang mit den unterhaltintensiven Bauten vor. Die einzelnen Projektideen sind aktuell noch nicht bekannt. Sie sollen im nächsten Jahr zusammen mit den jeweiligen Pfarreiräten ausgearbeitet und der Synode im September 2022 vorgelegt werden. «Neben den Arealen der Pfarreien sollen auch für das Lindenbergareal und die Feierabendstrasse Möglichkeiten für eine Verdichtung der kirchlichen Nutzung aufgezeigt werden», heisst es im Bericht und Antrag des Kirchenrats, der der bz vorliegt.

Die Synode solle dann bis im November entscheiden, ob die Anzahl Liegenschaften anhand dieses 10-Jahres-Plans Schritt für Schritt reduziert werden soll oder ob ein festgelegter Betrag aus der Kirchensteuer für den Gebäudeunterhalt verwendet werden soll. Der zweite Vorschlag sorgte bereits 2010 für Diskussionen, wurde aber von der Synode zurückgewiesen.

Auf Ablehnung beim Kirchenrat stösst ein Vorschlag der synodalen Spezialkommission, die den Pfarreien mehr Verantwortung übertragen würde. «Mit einer solchen Zuweisung an die Pfarreien wären diese aus den eigenen Mitteln nicht in der Lage, die Liegenschaften angemessen zu unterhalten», sagt Matthias Schmitz, Mediensprecher der RKK. Dann müssten zusätzliche Gelder aus Spenden oder Vermietungen generiert werden. «Die anfallenden Unterhaltskosten würden so wie bisher bei der RKK verbleiben», ergänzt der Bericht.

Mitglieder nutzen Kirchen und Pfarrheime weniger

Die Tatsache, dass die römisch-katholische Kirche in Zukunft nicht so viele Gebäude benötigt, wie ihr derzeit zur Verfügung stehen, ist für den Kirchenrat unbestritten. Er geht davon aus, dass die Mitgliederzahlen mittelfristig weiterhin kontinuierlich abnehmen. In den letzten 20 Jahren hat die Mitgliederzahl jährlich um 2 bis 3 Prozent abgenommen. In dem Bericht heisst es:

«In Anbetracht der absehbaren Entwicklung der Mitgliederzahlen ist es unbestritten, dass auch die RKK Basel in zehn bis zwanzig Jahren deutlich weniger Raum für die kirchlichen Aktivitäten benötigen wird und deshalb das Raumangebot im Verwaltungsvermögen stark reduziert werden muss.»

Der bisherige Bestand entspringe einer früheren Zeit mit ganz anderen Bedingungen. Bis vor zehn Jahren habe die römisch-katholische Kirche über eine Infrastruktur aus Liegenschaften für eine Gemeinschaft von rund 100’000 Mitgliedern verfügt. Die maximale Grösse der Gemeinde sei um 1970 erreicht gewesen. Damals seien die Mitglieder im Vergleich zu heute auch deutlich präsenter im Pfarreileben gewesen.

Geplante Massnahmen

Für das Jahr 2022 hat die römisch-katholische Kirche aber bereits schon Massnahmen geplant, die den Immobilienaufwand reduzieren sollen. Zum einen sollen die Unterhaltskosten der Sacré-Coeur durch die Pfarrei übernommen werden. Zum andern soll das Pfarreiheim St.Clara an den Verein Begegnungszentrum Hirzbrunnen vermietet werden.

Zwei Projekte, die ebenfalls den Bestand hätten verkleinern sollen, konnten gemäss RKK nicht realisiert werden. Dabei handelt es sich um einen geplanten Abriss auf dem Areal St.Michael für den keine Mehrheit gefunden werden konnte und eine Reduktion der Pfarreiheimfläche in St.Marien, die am Widerstand der Pfarrei scheiterte, erklärt Schmitz.