Kinderspital beider Basel Sorgen im Baselbiet um neues UKBB-Parking In Basel regt sich Widerstand gegen das geplante neue Parking für das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB). Das sorgt im Kanton Baselland, der Miteigentümer des Kinderspitals ist, für Irritationen. bz 27.01.2021, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese gegenüber vom Spital soll der neue Parkplatz entstehen. Kenneth Nars

Beim UKBB herrsche unbestritten Parkplatzmangel; bei Eröffnung des Spitals vor knapp zehn Jahren sei dieser Aspekt unterschätzt worden, findet SP-Landrat Urs Roth, der beruflich selber seit Jahren im Gesundheitswesen tätig ist.

Für den Fortbestand und die erfolgreiche Weiterentwicklung des bikantonalen Spitals mit überregionalem Einzugsgebiet sei eine gute Infrastruktur – und dazu gehörten ausreichende Parkplatzkapazitäten – unerlässlich, findet Roth. In einer Interpellation im Landrat fragt er nun die Regierung, was ihre Haltung zum geplanten UKBB-Parking sei.

Und er will wissen, welche Einflussmöglichkeiten die Kantonsexekutive auf den Entscheidungsprozess in der Stadt hat. Dort verfehlte eine Petition gegen den Bau des Parkings im Grossen Rat nur knapp eine Mehrheit und in der neu zusammengesetzten Regierung, die nächste Woche ihre Arbeit aufnimmt, dürften die Parkinggegner gar in der Mehrheit sein (die bz berichtete).