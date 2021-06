Neues Kino im Stücki Park eröffnet

Kino Arena Cinemas Basel eröffnen im Stücki Park Die seit Herbst 2020 fertiggestellten Kinosäle eröffnen im Stücki Park mit 14 Sälen. Die Ticketpreise überraschen. Andreas W. Schmid 30.06.2021, 11.00 Uhr

Am Freitag öffnet im Stücki Park das modernste Kino der Schweiz mit insgesamt 14 Sälen die Pforten. Bemerkenswert: Die Ticketpreise betragen ab 8 bis 10 Franken, wie die Betreiber der Arena Cinemas ankündigen. Dies, um mit den Mitbewerbern im grenznahen Ausland konkurrieren zu können, wo ein Eintritt deutlich günstiger ist als in einem Kino in der Basler Innenstadt.