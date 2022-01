Kinofilm Kino statt Kindergarten: Die Baselbieterin Lia Hahne ist die Entdeckung der Schweizer Filmwelt Die Baselbieterin Lia Hahne (6) geht noch in den Kindergarten. Nun spielt sie im Kinofilm «Prinzessin» mit – und verzückt das Publikum. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Posiert bereits wie ein Profi: die sechsjährige Lia. Kenneth Nars

Sie ist der Sonnenschein in einem harten Film: Die sechsjährige Lia Hahne aus Pfeffingen spielt im neuen Kinofilm «Prinzessin» von Peter Luisi mit. Der Zürcher Regisseur, der vor rund zehn Jahren mit «Der Sandmann» brillierte, konnte auch für seinen neuen Film bekannte Darstellerinnen und Darsteller verpflichten: die Schauspielgrössen Matthias Habich und Johanna Bantzer, aber auch Anne Haug und Fabian Krüger, die aktuell bei verschiedenen Produktionen des Theater Basel mitwirken.

Der Star des Films, da sind sich Kritikerinnen und Kritiker einig, ist aber die kleine Lia. Wo sie auftaucht, da strahlen die Leute. Bei der Vorpremiere des Films im Basler Kultkino Atelier spielt sie mit ihrem kleinen Bruder Neo, tollt durch das Kino­foyer.

«Lia, Interview», sagt ­Vater Andreas. Sie kommt mit, erst etwas widerwillig, dann aber mit Schalk in den Augen. Ob sie nervös gewesen sei beim Dreh? «Ich weiss nicht mehr», sagt sie zögerlich. «Das ist ja auch schon… wie lange ist das her?» – «Zweieinhalb Jahre», sagt Lias Vater. «Das war vor zweieinhalb Jahren», wiederholt Lia. «Da war ich erst vier Jahre alt.»

Authentizität statt Auswendiglernen

Gegen siebzig andere Bewerberinnen hat sich Lia durchgesetzt. Als sie in Zürich mit Co-Star Fabian Krüger eine Szene vorspielen musste, war sie drei Jahre alt. Eigentlich habe er ein älteres Mädchen gesucht, sagt der Regisseur. Lia habe er aufgrund ihres Alters bereits aussortiert, als ihn seine Casterin überzeugt habe, sie dennoch einzuladen. «Sie ist ein riesiger Glücksfall für uns», sagt er heute. «Als sie mit Fabian gespielt hat, war der Fall sofort klar. Die Chemie hat sofort ­gestimmt.»

Das sagt auch Lias Vater. «Ein Herz und eine Seele» seien die beiden. Wie im Film habe sich auch zwischen Krüger und Lia eine Freundschaft entwickelt. «Es war so schön, das zu beobachten.»

«Die Chemie hat sofort gestimmt»: Lia und ihr Filmonkel Fabian Krüger sind während der Dreharbeiten zusammengewachsen. Kenneth Nars

Dabei waren die 21 Drehtage – ziemlich viel für ein Kind – nicht unbedingt einfach für die ganze Familie. Fünf Wochen lang wohnte diese in Zürich. Ein Elternteil begleitete Lia ans Filmset, die andere Person ging mit dem Sohn auf den Spielplatz. Nach dem Drehtag begann schliesslich die Arbeit im Homeoffice. Lia selber musste jederzeit einsatzbereit sein. War sie am Puzzlen, wurde sie ständig unterbrochen. «Das fand sie natürlich nicht immer toll», sagt der Vater. «Aber nur einmal hatte sie einen richtigen Dämpfer.»

Wäre das Mädchen abgesprungen, dann wäre das Filmprojekt gestorben, erzählt der Regisseur. Es kam anders: Das Mädchen spielt so authentisch, dass es für die Feuilletons bereits als Entdeckung gilt. Im Gegensatz zu den erwachsenen Kolleginnen und Kollegen musste Lia keine Sätze auswendig lernen, sondern durfte lockerer mit Vorgaben umgehen. «Es war grossartig», erzählt Schauspielerin Anne Haug beim öffentlichen Podiumsgespräch. «Und eine Herausforderung für Fabian und mich, weil wir immer wieder improvisieren mussten.»

Sie selber darf nur die Hälfte des Filmes schauen

Im Foyer des Kultkinos rutscht Lia unruhig auf der Sitzbank hin und her. Sie will sich bewegen wie sonst auch. «Rumturnen», sagt sie, wenn sie gefragt wird, was sie gerne mache. «Zu Hause auf dem Sofa.» Am liebsten aber geht sie reiten. Vielleicht möchte sie wieder einmal einen Film machen, sagt sie, aber eigentlich ist ihr das egal. «Einen Film mit Rössli!», sagt sie dann. Sie freut sich, dass sie Reitstunden besuchen darf. «Das kostet viel Geld. Und ich muss das nicht selber bezahlen.»

Wenn sie nicht reitet, dann schwimmt sie oder macht Yoga. Nur stillsitzen möchte sie lieber nicht. Sie strengt sich trotzdem an und gibt geduldig Antworten. Ob sie im Kindergarten auf ihre Filmrolle angesprochen werde? Nein, sagt sie. «Aber meine Lehrerin kommt heute!» Eine Kindergartenfreundin würde den Film auch gerne schauen. «Aber sie darf nicht, weil der Film für Grosse ist.»

Das gilt auch für Lia. Zwölf Jahre alt müsste sie sein, um den Film, der sich mit Alkohol- und Drogensucht befasst, in voller Länge zu sehen. Nach vierzig Minuten verlässt sie gemeinsam mit den Eltern und dem Bruder den Kinosaal, trinkt draussen eine heisse Schokolade. Sie nimmt es locker.

Spielen im Film Mutter und Tochter: Anne Haug und Lia Hahne an der Filmpremiere am Zurich Film Festival. Zvg/Verleih Cineworx

Was weiss sie eigentlich über den Teil des Films, den sie nicht sieht? «Jemand spielt mich dann in Gross und nimmt ganz viele Drogen», erklärt sie. «Aber sie macht das nicht in echt. In echt würde sie das nie machen!» Sie strahlt. Und sie weiss: Irgendwann wird sie den ganzen Film schauen – dann, wenn sie endlich gross ist.

«Prinzessin», Kultkino Atelier.

www.kultkino.ch

