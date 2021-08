Kirchgemeindeversammlung Der Konflikt schwelt schon seit Jahren: Arlesheimer Reformierte protestieren Die Basis fordert ihren Pfarrer zurück, die Gemeindeleitung will das nicht zulassen. Michel Ecklin 26.08.2021, 05.00 Uhr

Die evangelisch-reformierte Kirche Arlesheim ist Schauplatz eines Streits um Pfarrer Matthias Grüninger. Kenneth Nars

Am Donnerstagabend kommt es an der Kirchgemeindeversammlung der Arlesheimer Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde zum Showdown. Zur Diskussion steht der Pfarrer Matthias Grüninger. Zwischen ihm und der Gemeindeleitung tobt ein Streit. Vor einem Jahr eskalierte die Lage so sehr, dass die Kirchenpflege den Pfarrer freistellte, nachdem sie ihm vor seinem eigenen Gottesdienst den Zutritt zur Kirche verwehrt hatte.

Der Konflikt schwelt schon seit Jahren. Die Details sind nicht ganz klar, denn die Kirchenpflege will wegen des Persönlichkeitsschutzes nichts sagen. Sicher ist: In der Kritik steht die Person Grüningers, der seit 28 Jahren in Arlesheim im Amt ist und in drei Jahren pensioniert wird. Ihm wird vorgeworfen, er verhalte sich nicht korrekt und sei nicht kritikfähig. Für seine Anhänger gilt er als ein «zeitweise unbequemer, aber sehr engagierter Seelsorger», wie es an einer früheren Kirchgemeindeversammlung hiess.

Pfarrer Matthias Grüninger. Tobias Gfeller

Grüninger sprach im Winter von einer «Hexenjagd» gegen ihn. Gleichzeitig sickerte durch, dass die übrigen Pfarrer der Gemeinde seine Rückkehr nicht wünschen. Die Kirchenpflege ihrerseits erklärte die Freistellung mit «stark auseinandergehenden Auffassungen über die Ausübung des Pfarramts», zudem habe Grüninger Schlichtungsangebote abgelehnt.

Petition zu Gunsten des Pfarrers

Die Fronten sind verhärtet. Es kam zu Rücktritten in der Kirchenpflege, der kantonale Kirchenrat und Anwälte schalteten sich ein. Und unter den Arlesheimer Reformierten rumort es. So haben 200 Gläubige in einer Petition die Rückkehr Grüningers gefordert. Im Mai beantragte ein Komitee «Pro Pfarrer Grüninger» mit über 100 Unterschriften eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung, wie das die Evangelisch-reformierte Kirchenverfassung im Baselbiet vorsieht.

Die Forderung des Komitees: Die versammelte Basis soll entscheiden, ob sie die Freistellung ihres Pfarrers rückgängig machen will. Zudem soll der Kirchenpflege untersagt werden, beim kantonalen Kirchenrat die definitive Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit Grüninger zu beantragen. Die Arlesheimer Kirchenpflege hat jetzt für Donnerstagabend die ausserordentliche Versammlung einberufen, an der die Forderungen des Komitees traktandiert sind.

Gleichzeitig äussert sie erhebliche Zweifel, ob Abstimmungen darüber zulässig wären. Sie begründet das damit, dass die aufgeworfenen Fragen gemäss Kirchenverfassung «nicht im Kompetenzbereich der Kirchgemeindeversammlung liegen». Gestützt sieht sich die Kirchenleitung von einem Gutachten des Kirchenrats zu dieser Frage. «Pro Pfarrer Grüninger» schreibt dagegen im «Wochenblatt», «oberster Souverän» sei die Kirchgemeindeversammlung.

«Ihr Auftrag ist es, über die Rückkehr von Pfarrer Grüninger in sein Amt zu entscheiden.»

Hitzige Diskussionen im Hintergrund

Vor der Behandlung der Vorstösse ist am Donnerstag eine «Information der Kirchenpflege zu den vom Komitee gestellten Traktanden» vorgesehen, an der wohl über deren Rechtmässigkeit diskutiert wird. Am Donnerstag ist also für hitzige Diskussionen gesorgt – von denen die Öffentlichkeit aber nichts mitkriegen soll.

«Nur Mitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Arlesheim sind zugelassen»,

schreibt die Kirchenpflege.

Auf Anfrage der bz erklärt sie: «Die Kirchenpflege gewichtet das Interesse ihrer Kirchgemeindemitglieder und Angestellten an einem vor der Öffentlichkeit und Presse geschützten Rahmen der Versammlung in dieser kirchgemeindeinternen Angelegenheit höher als das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und der Medien.» Das Komitee hält das allerdings für «rechtlich unzulässig».