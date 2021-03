Klare Worte Stiftung fordert: «Mitte» muss Defizite in Führungsetage beseitigen Vor einer Woche wurden die ersten Vorwürfe gegenüber den Führungspersonen des «Unternehmens Mitte» bekannt. Die mittlerweile veröffentlichte Stellungnahme reicht vielen nicht aus. Silvana Schreier und Helena Krauser 26.03.2021, 05.00 Uhr

Seit mehreren Tagen in der Kritik: das «Unternehmen Mitte» zwischen dem Barfüsserplatz und dem Marktplatz in Basel. Roland Schmid

Ein sexueller Übergriff zwischen dem Koch und einer Mitarbeiterin. Zwei Geschäftsleitungsmitglieder, die im «Unternehmen Mitte» arbeiten und wohnen. Lebensmittel, die fälschlicherweise als Bio gelabelt werden. Das «Unternehmen Mitte» steht seit einer Woche in der Kritik.

Jetzt nimmt erstmals die Stiftung Edith Maryon ausführlich Stellung. Sie ist die Eigentümerin der Liegenschaft, in der die «Mitte» seit 1998 zu Hause ist. Bisher hielt sich die Stiftung eher zurück. Auf die Frage, was man vom Umgang der Geschäftsleitung mit dem Vorwurf des sexuellen Übergriffs hält, antwortet Sprecher Ulrich Kriese schriftlich: «Wir haben das ‹Unternehmen Mitte› zu konsequenter Aufklärung, Aufarbeitung und Prävention aufgefordert.» Dennoch gelte es zu beachten, dass weiterhin die Unschuldsvermutung gelte.

«Mitte» soll Missverhältnisse anpassen

Weiter wollte die bz wissen, was die Liegenschaftseigentümerin zu den Vorwürfen sagt, dass Daniel Häni und Pola Rapatt für eine kleine Miete von 1'000 Franken pro Monat die 200 Quadratmeter grosse Wohnung im «Mitte»-Gebäude bewohnen sollen. Könnte dies nicht als Privatisierung von Stiftungsgeldern oder persönliche Bereicherung gesehen werden? «Mit Blick auf einzelne Untervermietungen und Entlöhnungen durch das ‹Unternehmen Mitte› erwarten wir eine selbstkritische Überprüfung und, wo Missverhältnisse bestehen, nötige Anpassungen», so Kriese auf Anfrage.

Die Stiftung wird gar noch deutlicher: Sie erwartet, dass «ein grundlegender Erneuerungsprozess zur Lösung organisatorischer und struktureller Defizite» eingeleitet wird sowie dass man sich «konsequent dem Gemeinwohl widmet».

Lieferant und ehemaliger Geschäftsführer bezieht Stellung

Damit spricht die Stiftung Edith Maryon auch den Zulieferern der «Mitte» aus der Seele. Benjamin Hohlmann von der Basler Firma Kaffeemacher:innen sagt:

«Es muss zügig gehandelt werden, damit die Mitte als Basler Institution ihre Glaubwürdigkeit zurück erarbeiten kann. Dafür sollte sich die aktuelle Geschäftsleitung selbst aus der starken Machtposition herauslösen.»

Hohlmann weiss, wovon er spricht. Der Unternehmer war bis 2016 während zehn Jahre treuhänderischer Gesellschafter und Wirt im «Unternehmen Mitte». Den Arbeitsort verliess er vor fünf Jahren, da er seine eigenen Ziele verfolgen wollte. Seine Firma beliefert die «Mitte» mit Kaffee – und will dies auch weiter tun.

Ungleich verteilte Macht

Als Lieferant hat Hohlmann klare Erwartungen «im Sinne einer positiven Entwicklung des Hauses» formuliert. Momentan machen das Paar Daniel Häni und Pola Rapatt zwei Drittel der Führung aus, Theresa Prüssen komplettiert die Geschäftsleitung. Hohlmann: «Seit Caroline Faust die ‹Mitte› verlassen hat, ist die Macht ungleich verteilt.» Deshalb brauche es eine neutrale, vierte Partei, die die Konstellation aufbrechen könnte.

Weiter sagt Hohlmann, die Dominanz von Häni und Rapatt – die in der «Mitte» ja nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen – sei «Ballast für einen Veränderungsprozess». Ein starker Schritt wäre der Auszug des Paares aus dem Haus. Laut Hohlmann könnte dies die neuen leichter machen.

Wechsel in der Geschäftsleitung gefordert

Caroline Faust war zweieinhalb Jahre Mitglied der «Mitte»-Geschäftsleitung, bis sie im Oktober 2020 das Unternehmen verliess. Gegenüber der bz erzählt sie, dass die Geschäftsleitung immer wieder mitbekommen habe, wie sich Mitarbeitende vom beschuldigten Koch belästigt und gemobbt gefühlt hätten. Sie habe Rapatt, Häni und Prüssen gesagt, man müsse intervenieren. Aber unternommen wurde nichts. Alle Schuld von sich weisen will Faust nicht:

«Ich war damals auch ein Teil dieser Geschäftsleitung. Ich hätte stärker für meine Meinung einstehen müssen.»

Die Uneinigkeiten mit ihren Kolleginnen und Häni waren dann auch der Grund, warum sie das Unternehmen verliess.

Gerade weil so lange nichts unternommen wurde, obwohl die Geschäftsleitung Kenntnis von dem nun öffentlichen Fall und auch mindestens zwei weiteren Fällen gehabt habe, empfindet Faust die Stellungnahme der Geschäftsleitung und die Entlassung des beschuldigten Kochs als unglaubwürdig. «Wenn es so viel Druck von den Medien und der Öffentlichkeit braucht, ist es eindeutig, dass nur reagiert wird, um die eigene Haut zu retten und die Aussagen keiner tatsächlich gelebten Haltung entsprechen», so Faust. Daher wäre die einzige richtige Konsequenz ein Wechsel in der Geschäftsleitung. Sie sagt:

«Das, wofür dieses Haus eigentlich steht, können diese drei Menschen nicht leisten.»