Kleinbasel Kein Rechtsvortritt mehr für Querstrassen: Rheinufer wird zur Veloautobahn Auf der Kleinbasler Flussseite gilt kein Rechtsvortritt mehr. Einige solcher Velostrassen gibt es in der Stadt bereits, es sollen aber noch mehr werden. Julian Förnbacher 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Untere Rheinweg wird zu einer Velostrasse. Juri Junkov

Wer künftig mit dem Auto im Gebiet rund um das Kleinbasler Rheinufer zwischen Dreirosen- und Johanniterbrücke herumkurvt, den erwartet ein ungewohntes Bild. Wo Autofahrer bisher nämlich beim Einbiegen in den Unteren Rheinweg noch Rechtsvortritt genossen, wird ihnen dieser nun genommen. Wie aus einer unlängst im Kantonsblatt publizierten Meldung hervorgeht, hebt das Amt für Mobilität den Vortritt für einbiegende Fahrzeuge aus der Flora-, Offenburger- und Oetlingerstrasse, aus der Leuengasse sowie aus dem Bläsiring auf.

Diese verkehrstechnische Transformation, die sich in erster Linie auf Bodenmarkierungen beschränkt, hängt mit einer Umwandlung des Unteren Rheinwegs in eine sogenannte Velostrasse zusammen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bestätigt. «Die Strasse wird in den kommenden Tagen zur Velostrasse», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer.

«Sie bleibt dabei eine Tempo-30-Zone. Mit den Bodenmarkierungen ‹Velostrasse› zeigen wir, dass es sich hier um eine attraktive und sichere Veloroute handelt. In den einmündenden Strassen machen die grossen Velopiktogramme zudem auf das vermehrte Aufkommen von Velofahrenden aufmerksam.»

Auch sichere Strassen kommen für Transformation in Frage

Bereits im Februar kündigte das BVD an, bis zum Sommer dieses Jahres insgesamt acht Basler Strassen in Velostrassen umwandeln zu wollen. Diese sind Resultat eines Entscheids auf Bundesebene, der es erlaubt, in Tempo-30-Zonen ausnahmsweise auf den obligaten Rechtsvortritt zu verzichten und damit vortrittsberechtigte Velozonen zu schaffen. Damit soll Fahrradfahrenden im Strassenverkehr mehr Schutz zuteilwerden.

In Basel existierten mit dem St. Alban-Rheinweg und der Mülhauserstrasse seit einer Pilotphase im Sommer 2016 bereits zwei Velostrassen, der Schaffhauserrheinweg wurde in den letzten Wochen ebenfalls zu einer solchen transformiert. Nach dem Unteren Rheinweg folgen Allmendstrasse, Engelgasse, Egliseestrasse, St.Gallerring/Bernerring, Oberwilerstrasse/Leimenstrasse und Maulbeerstrasse/Sperrstrasse. Die Auswahl jener Strassen begründet Hofer so:

«Die für die Velostrassen ausgewählten Strassenabschnitte sind für Velofahrende bereits heute vergleichsweise sicher.»

Ziel der Velostrassen sei vielmehr, dass Velofahrende schneller vorankämen und der Veloverkehr auf dafür besonders geeigneten Routen kanalisiert werde.

Aktueller Zustand sei lediglich der erste Schritt

Nun also beginnt die Umwandlung des viel befahrenen Abschnitts zwischen Dreirosen- und Johanniterbrücke, sehr zur Freude von Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo Basel. «Wir sind diesen Transformationen gegenüber natürlich sehr positiv eingestellt, zumal wir lange dafür gekämpft haben», sagt er und erklärt, dass es zwei Gründe gebe, wieso Velostrassen unerlässlich seien: «Einerseits natürlich wegen der Sicherheit. Andererseits bringt das auch viel Fahrkomfort für Velofahrer und Velofahrerinnen, wenn sie nicht bei jedem einbiegenden Strässchen abbremsen und in konstanter Alarmbereitschaft fahren müssen.»

Dass die neuen Velostrassen nicht überall für Begeisterung sorgen, weiss Chrétien. So sind auch ihm die Verwirrung rund um die Bodenmarkierungen am Schaffhauserrheinweg und die dadurch angestossenen Diskussionen über die grundsätzliche Nützlichkeit derartiger Fahrradzonen nicht entgangen. Für ihn ist dabei jedoch entscheidend, dass der momentane Zustand lediglich ein erster Schritt sei:

«Andere Länder machen punkto Velostrassen noch viel mehr möglich als der Bundesrat, etwa mit der Beschränkung auf Zubringerdienste für Autos in Velostrassen.»

Was in Basel passiere, sei als erster Schritt sehr wichtig und zeige das Potenzial solcher Routen. «Man muss sie punktuell sicher noch besser ausgestalten können, um ein optimales und sicheres Funktionieren zu gewährleisten.» Beim BVD will man noch nicht so weit in die Zukunft blicken. Ziel sei es vorerst, die geplanten acht Velostrassen Strasse für Strasse umzusetzen – in den nächsten Tagen soll die Allmendstrasse folgen. Über zusätzliche Velostrassen wolle man dann allenfalls ab Sommer nachdenken.