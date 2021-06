Kleinhüningen Hauseigentümer quartiert Mieter während Totalsanierung in Hotel ein Ein Hochhaus in Kleinhüningen muss komplett saniert werden. Das ist mühsam für die Mieterschaft, aber kein Grund zur Sorge für die Bewohnenden. Denn eine Massenkündigung wird es nicht geben. Julian Förnbacher 04.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

15,2 Millionen Franken kostet die Totalsanierung des Hochhauses am Hochbergerplatz 1. Nicole Nars-Zimmer

Totalsanierung – ein Wort, vor dem sich viele Mieterinnen und Mieter fürchten. Entscheidet sich ihr Vermieter, ein Gebäude komplett zu renovieren, ist ein Auszug meist unumgänglich. Oft steigen die Mietzinse nach der Sanierung ohnehin derart drastisch an, dass ein Grossteil der Mieterschaft nicht zurückkehrt. Entsprechend intensiv wird über Notwendigkeit und Rechtmässigkeit solcher sanierungsbedingten Massenkündigungen immer wieder gestritten – auch in Basel.



In Kleinhüningen spielt sich dieser Tage eine Geschichte ab, die aufzeigt, dass es auch anders gehen kann. Auch dort steht eine Totalsanierung an, betroffen ist das Hochhaus am Hochbergerplatz 1. Rund fünfzig Parteien wohnten bis Ende Mai darin, nun ziehen sie gezwungenermassen weiter – ins vierhundert Meter entfernte Hotel Stücki. Der mehrmonatige Hotelaufenthalt geht dabei komplett auf Kosten des Vermieters. Marius Deutsch, Sanierungsprojektleiter bei der Wohnbau-Genossenschaft Nordwest (WGN), erklärt dieses aussergewöhnliche Vorgehen so:

«Für uns war von Anfang an klar, dass wir keine Kündigungen aussprechen werden. Da wir in unserem Bestand aber nicht genügend Wohnungen verfügbar hatten, haben wir uns rasch dazu entschlossen, die Hotel-Lösung ins Auge zu fassen.»

Die Wahl aufs Hotel Stücki sei insbesondere deshalb gefallen, weil man den Bewohnern ihren Lebensmittelpunkt im Quartier erhalten wollte, so Deutsch.



Sanierung kostet 15,2 Millionen Franken

So kommt es nun zu einem kuriosen Bild. Vor dem Hotel, in dem zu Nicht-Coronazeiten hauptsächlich Geschäftsreisende logieren, fahren seit Montag Umzugslaster vor. Sie liefern Kleider und Habseligkeiten, die Möbel lagert die Genossenschaft für ihre Mieter. «Ein solcher Umzug ist enorm stressig. Entsprechend wollen wir helfen, wo wir können, und etwa dafür sorgen, dass die Mieter im Hotelzimmer bereits von ihrem Hab und Gut erwartet werden», sagt Deutsch.

Die Genossenschaft übernimmt nicht nur die Kosten für Umzug und Hotelmiete, sondern erstattet den Mietern zudem den gesamten Mietzins für den Zeitraum des Hotelaufenthalts. Dies kommt sie teuer zu stehen, wie Deutsch erklärt. So betrage das Investitionsvolumen für die Totalsanierung 15,2 Millionen Franken. Ein Teil fliesst für die Miete der rund fünfzig Apartments und Zimmer an das Hotel Stücki.



Finanzspritze fürs krisengebeutelte Hotel

«Der Zuschlag für die Zusammenarbeit kam für mein Team und mich genau zum richtigen Zeitpunkt, denn uns fehlte die übliche Betriebsamkeit im Hotel», sagt Hoteldirektor Beat Gerber. Dank des WNG-Projekts seien nun 25 Prozent der Hotelzimmer bis in den Herbst gebucht, was eine wichtige Sicherheit gebe. Entsprechend setze man alles daran, dass die Langzeit-Gäste sich zuhause fühlen könnten.



Der Hotel-Besitzer freut sich über die neuen Gäste. Nicole Nars-Zimmer

Auch für die Genossenschaft entpuppte sich die Situation als Glücksfall: «Das Hotel kommt uns enorm flexibel entgegen. So können wir schnell individuelle Lösungen anbieten, wenn es irgendwo klemmen sollte bei einer Mietpartei», sagt Deutsch. Dass gewisse Probleme aufkommen könnten, wenn man für fünf Monate im kleineren Hotelzimmer wohne, verstehe er. Er sei froh, habe man etwa eine Lösung finden können, die den Hochbergerplatz-Mietern ihre fehlenden Balkons ersetzt, indem sie die halbe Hotelterrasse frei benutzen können.



Mieter-Komfort soll nicht auf Kosten der Mieter geschehen

Manuela Brugger lebt seit einigen Tagen mit ihrem Verlobten und ihrer kleinen Tochter im Hotel. Sie ist glücklich, glaubt aber nicht daran, sich dort zuhause zu fühlen: «Dass wir diese Möglichkeit erhalten haben, statt einfach auf die Strasse gestellt zu werden, finden wir eine grandiose Geste, gerade in der schwierigen Coronazeit. Das Hotel gefällt uns wunderbar, wir werden gut umsorgt. Und auch wenn wir hier vielleicht nicht dieselbe Privatsphäre geniessen wie zuhause, so haben wir jetzt wenigstens ein paar Monate Ferien-Feeling.»



Der Mieter-Komfort geht jedoch auch ins Geld. Neben den Kosten für die Hotelzimmer fallen diverse weitere Kosten, etwa für die Mietzins-Rückerstattungen oder die Möbel-Einlagerung an. Plant die Genossenschaft nun, das Projekt durch ansteigende Mietzinsen zu finanzieren? Deutsch versichert, dass dem nicht so sei:

«Es wird moderate Anpassungen geben. Als Genossenschaft sind wir der Kostenmiete verpflichtet. Exorbitante Aufschläge sind nicht unser Ziel.»