Klima und Energie Primeo macht die Energiezukunft zum Erlebnis Im Oktober 2022 eröffnet Primeo Energie an ihrem Standort in Münchenstein ein neues Science- und Erlebniscenter mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Dafür wurde gestern der Grundstein gelegt. Tobias Gfeller 20.08.2021, 05.00 Uhr

So soll das fertige Museum aussehen. Zvg/Primeo