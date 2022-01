Besitzerwechsel beim Basler Malerbetrieb Marcel Fischer

Firmenporträt Besitzerwechsel beim Malerbetrieb Marcel Fischer: In drei Jahren wird frisch angestrichen Inhaber und Geschäftsführer Thomas Schori verkauft das Unternehmen an Geschäftsleitungsmitglied Domenico Forastefano. So sei sichergestellt, dass die Firma in seinem Sinne weitergeführt werde, sagt Schori. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Inhaber Thomas Schori (links) übergibt an das Geschäftsleitungsmitglied Domenico Forastefano. Kenneth Nars

Wenn er morgens aufsteht, sieht er direkt auf seine Firma. Thomas Schori wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter neben der Werkstatt des Malerbetriebs Marcel Fischer AG in Allschwil. Seit 35 Jahren befindet sich das 110-Mitarbeiter-KMU mit Sitz in Basel und Werkstatt in Allschwil in Familienhand. Nun hat sich Schori entschieden, das Unternehmen zu verkaufen.

«Als ich das intern mitteilte, hatte ich seit langem wieder mal eine Träne in den Augen», sagt der 55-Jährige. Er war von Anfang mit an Bord, als sein Vater die Firma 1988 übernahm. Während 16 Jahren sass Thomas Schori in der Geschäftsleitung, elf Jahre war er Inhaber. Drei Jahre kann er zu diesen Zahlen addieren, denn Ende 2024 ist definitiv Schluss. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt das heutige Geschäftsleitungsmitglied Domenico Forastefano den Betrieb.

Ursprünglich wollte Schori im Alter von 62 oder 63 aufhören, sagt der 55-Jährige. Von verschiedener Seite sei ihm geraten worden, mit der Nachfolgeplanung rund zehn Jahre vorher zu beginnen. Den eigentlichen Entschluss zum Verkauf fasste er im letzten Sommer. Nachdem er diesen Schritt der Geschäftsleitung eröffnete, ging Forastefano auf Schori zu.

Der Neue tickt wie der Alte

Mit Forastefano habe er eine ideale Lösung, sagt Schori. «Mit Domenico habe ich jemanden gefunden, der nicht nur will, sondern auch kann.» Forastefano arbeitet seit 17 Jahren für Marcel Fischer, davon 14 Jahre in der Geschäftsleitung. «So kann ich sicher sein, dass es in meinem Sinne weitergeht», sagt Schori, «Domenico tickt wie ich.»

Natürlich hätte Schori die Firma auch einer aussenstehenden Person oder einem anderen Unternehmen verkaufen können. Doch das kam für ihn nicht in Frage. Marcel Fischer sei ein familiärer und teamorientierter Betrieb. «Das ist mehr als nur eine leere Phrase», sagt Schori. Die Kultur habe bereits sein Vater vorgelebt. Diesen Spirit wollte er nicht durch einen externen Käufer in Gefahr bringen.

Er habe sich nie grosse Ziele gesetzt, sagt Forastefano, angesprochen auf seine Motivation, den Betrieb zu übernehmen. Schliesslich könne man einen Beruf normal ausüben, oder lieben und leben. «Ich lebe meinen Job.» Er sei vom Unternehmen stets gefordert und gefördert worden, habe sich immer entfalten und entwickeln können. Forastefano finanziert den Kauf mit Hilfe von Banken. Wie viel Geld fliessen wird, verraten die beiden nicht. «Wir haben klar abgemacht, wann wie viel Geld fliesst», sagt Schori. Die Finanzierung stehe, der Betrag sei zahlbar.

Grossauftrag von Roche

Anders als sein Vater Ernst Schori gibt Thomas – wie für ein KMU üblich – nur sehr spärlich Auskunft zu Zahlen. Über Umsatz und Gewinn äussert sich Schori nicht. Wie sich aus älteren Zeitungsartikeln rekonstruieren lässt, bewegte sich der Umsatz in den Jahren von 1996 bis 2008 zwischen 16 und 19 Millionen Franken. Inzwischen sei der Umsatz zwar gesunken, doch dank Effizienzsteigerungen sei der Gewinn im Vergleich zu früher gestiegen, sagt Schori. Marcel Fischer sei ein kerngesunder, eigenfinanzierter Betrieb. «Die Banken würden uns gerne Geld geben, wir brauchen es aber nicht», sagt er lachend.

Als es im Gespräch um grosse Aufträge geht, fällt dann doch noch eine Zahl. So wurde Marcel Fischer vom Pharmakonzern Roche beauftragt, die Malerarbeiten für mehrere Neubauten in Kaiseraugst zu übernehmen. Der dreijährige Auftrag war über eine Million Franken schwer, sagt Forastefano stolz. Der grösste Teil der Aufträge liege jedoch unter 3000 Franken.

Daneben sieht sich das Unternehmen insbesondere mit rechtlichen Auflagen konfrontiert. Wurden früher Verträge per Handschlag geschlossen, handelt es sich heute um einen Stapel Papier. Zudem sind je nach Generalunternehmer auf einer Baustelle unterschiedliche Sicherheitskonzepte erforderlich, abhängig davon, in welchem Land die Firma ihren Sitz hat. Das führt so weit, dass unterschiedliche Leitern erforderlich sind. In diesem Bereich werde er Forastefano sicher noch unterstützen, sagt Schori. «Sich hier immer korrekt zu verhalten, ist eine Herausforderung.» Er wird dem Unternehmen denn auch nach dem Verkauf beratend zur Seite stehen und im Verwaltungsrat bleiben.

Mehr Frauen ist das Ziel

Unzufrieden ist das Unternehmen mit dem Frauenanteil. Viele würden zwar eine Lehre beginnen. Doch obwohl sie oft besser abschneiden als die Männer, verlassen Frauen nach fünf Jahren den Beruf, sagt Schori. Das sei ein generelles Phänomen in der Malerbranche. «Wir fänden es wirklich toll, wenn mehr Frauen bei uns arbeiten. Wir würden sie auch gerne fördern.» Eine Frau in der Geschäftsleitung, «das wäre noch ein Ziel», sagt Schori.

Auf die Förderung der Angestellten legt die Firma grossen Wert. Neben der Weiterbildung werden die Mitarbeitenden auch zu befreundeten Betrieben ausserhalb der Region geschickt. Zudem versucht die Firma, ihre Malerinnen und Maler in einem Bereich zu spezialisieren, etwa für historische Bauten oder Aufträge in der Industrie.

Als der Namensgeber der Firma, Marcel Fischer, mit 63 Jahren verstarb, war die Firma führungslos. Der kettenrauchende Patron starb buchstäblich am Bürotisch sitzend. Quasi über Nacht wurde ein Käufer gesucht – und mit Ernst Schori gefunden. Statt wenige Tage geht nun die Übergabe mit drei Jahren Vorlaufzeit über die Bühne.

