Knapper Schulraum 290 Neueintritte: Basler Schülerinnen und Schüler stürmen die FMS Die Anzahl Schülerinnen und Schüler an der FMS nimmt stetig zu. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Schule ausgebaut wird. Die Gründe, wieso diese nicht in die grosse Sanierung einbezogen wurde, sind einfach. Elodie Kolb 12.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die FMS in Basel erfreut sich grosser Beliebtheit. Nicole Nars-Zimmer

2019 konnten die Schülerinnen und Schüler der Fachmaturitätsschule Basel (FMS) nach zwei Jahren Unterricht in Containern wieder in ihre richtigen Klassenzimmer übersiedeln. Eine Totalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Engelgasse 120 hatte diese Übergangslösung nötig gemacht.

In die Umbauten ist allerdings nicht der Zuwachs an Schülerinnen und Schüler eingeflossen: Während im Schuljahr 2014 insgesamt 654 Jugendliche an der FMS angemeldet waren, waren es im vergangenen Schuljahr bereits über 900. Davon nahmen allerdings nur 723 Jugendliche vor Ort am Unterricht teil – die restlichen 185 Schülerinnen und Schüler befanden sich im einjährigen Praktikum im letzten Jahr der FMS. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen hat der Regierungsrat – zwei Jahre nach Beendigung der Sanierung – dem Grossen Rat einen Ausbau des Schulhauses beantragt.

Dabei handelt es sich um eine temporäre Erweiterung für acht Schulklassen. «Sollte sich in den fünf Folgejahren zeigen, dass der Bedarf weiter besteht oder sich sogar erhöht, wird eine definitive bauliche Lösung geprüft», heisst es in der Mitteilung vom Regierungsrat. Für das 2022 beginnende Schuljahr werden deswegen auf dem Areal temporäre Schulbauten aus Holz und Metallkonstruktionen aufgestellt, wie das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage bestätigt. 2,880 Millionen Franken will der Regierungsrat dafür bewilligen.

«Erweiterung wäre grundsätzlich machbar gewesen»

Warum die Erweiterung nicht bereits in die Sanierung miteinbezogen wurde, hat laut Sabine Schärer, Leiterin Abteilung Schulen beim Bau- und Verkehrsdepartement, einen einfachen Grund:

«Man wusste damals noch nicht, dass das nötig sein würde. Die Planung der Sanierung begann bereits Jahre vor der Umsetzung.»

Ganz untergegangen ist die Möglichkeit einer Erweiterung bei der Planung allerdings nicht: Wie Sarah Mesmer, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartement, bestätigt, habe man 2011 eine Machbarkeitsstudie begonnen, um zu evaluieren, inwiefern eine Erweiterung in Hinsicht auf den Denkmalschutz möglich sei. Allerdings sei der Bedarf damals noch nicht da gewesen, weswegen man die Studie nicht zu Ende geführt habe. «Aber grundsätzlich wäre es machbar gewesen», sagt Mesmer.

Auch der Grund, weshalb sie trotz stetiger Zunahme der Schülerzahlen nicht direkt eine permanente Erweiterung ins Auge gefasst haben, ist laut Schärer simpel:

«Die Vorlaufzeit für einen Neubau ist deutlich länger als bei einer provisorischen Lösung.»

Und zu warten, könne man sich jetzt nicht leisten. Denn für das nächste Schuljahr habe es «einen ganz unerwarteten, akuten Wachstum an Schülerinnen und Schüler an der FMS gegeben», sagt Schärer.

Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartements, bestätigt das: Laut aktuellem Stand beginnen rund 290 Schülerinnen und Schüler im Herbst an der FMS. Das wären – wenn die Klassen mit 25 Schülern voll besetzt werden– elf erste Klassen an der Schule. Im Schuljahr 2019/2020 begannen 199 Jugendliche die Schule, also rund hundert weniger. Im Jahr davor waren es 167 Schülerinnen und Schüler. Das Raumangebot der FMS sei auf 31 Klassen ausgelegt, sei aber im vergangenen Schuljahr von 35 Klassen genutzt worden, begründet dann auch der Regierungsrat im Ratschlag die Notwendigkeit der Erweiterung.

Knapper Schulraum in der Nordwestschweiz

«Die FMS ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, weil sie eine vollschulische Struktur bietet, jedoch berufsspezifische Schwerpunkte beinhaltet»,

meint Thiriet zur Zunahme der Schülerinnen und Schüler. Auch die Möglichkeit, im Anschluss eine Fachhochschulausbildung zu absolvieren, komme gut an. «Oder die FMS kann eine Alternative zu einer Berufslehre und zur Berufsmatur sein, wenn Jugendliche weiterhin den geschützten Rahmen einer Schule suchen und sich den Schritt in die Arbeitswelt noch nicht zutrauen», schreibt Thiriet.

Für das nach den Sommerferien beginnende Schuljahr werden ein letztes Mal auch noch Schülerinnen und Schüler aus dem Baselbiet und dem Aargau aufgenommen werden, danach soll die Schule von ausserkantonalen Schülern «entlastet» werden (die bz berichtete). Dies ist dann auch der erste Schritt einer Strategie der Kantone Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn, um der Schulraumknappheit entgegenzuwirken. Wie gross diese Entlastung sein wird, wird sich frühestens in einem Jahr zeigen. Der Regierungsrat geht höchstens von einer «Bremsung» der Zahlen aus, die ausserkantonalen Schüler würden jeweils etwa eine halbe Klasse ausmachen.