Körperverletzung Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen Dornacher Kebabproduzenten Er sei mehrfach vom Geschäftsführer geschlagen worden, sagt ein ehemaliger Angestellter der New City Food GmbH. Helena Krauser Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.14 Uhr

Mehmet Bicen möchte seine Erfahrungen öffentlich machen. Roland Schmid

Es ist ein hartnäckiger Kampf, den Mehmet Bicen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber führt. Trotz wiederkehrenden Drohungen wolle er unbedingt öffentlich auf sein Anliegen aufmerksam machen, sagt er gegenüber der bz. Seine Kritik gegen die New City Food GmbH ist schwerwiegend. Nachdem er sich über schlechte Arbeitsbedingungen beschwert und seine Kündigung eingereicht habe, sei das zuvor schon angespannte Verhältnis eskaliert, berichtet Bicen. Gemäss seinen Schilderungen sollte er eine Verzichtserklärung unterschreiben, die beinhaltete, dass er keine Lohnansprüche mehr geltend machen würde. Er habe sich geweigert, da noch ein Monatslohn ausstehend gewesen wäre. «Daraufhin haben mich der Chef der Firma und zwei weitere Personen an die Wand gedrückt. Es flogen Fäuste gegen meinen Kopf, meinen Hals und die Brust». Später hätte man versucht ihn vom 1. Stock die Treppe hinunter zu stossen.

Bicen arbeitete nach eigenen Aussagen zu dem Zeitpunkt zwei Monate als Fahrer bei dem Dornacher Kebabproduzenten. Er ist türkischer Staatsbürger und hat eine Aufenthaltsbewilligung mit dem Status B. Durch die Trennung von seiner Frau, die eine C Bewilligung hat, sei sein Aufenthaltsstatus gefährdet, sagt Bicen. Aus der Türkei sei er vor sieben Jahren in die Schweiz geflüchtet, weil ihm durch seine politische Aktivität in der Kurdischen Befreiungsbewegung das Gefängnis drohe. Diesen Umstand habe sein ehemaliger Arbeitgeber ausgenutzt, sagt Bicen.

Gebrochene Nase und geprellte Rippen

Die New City Food GmbH beliefert verschiedene Restaurants und Dönerläden in der ganzen Schweiz. Gesellschafterin und Geschäftsführerin ist Özlem Cinar Karatas. Ihr Mann, Zafer Demir Karatas hat die Funktion des Prokurist. Er hat bei den Gemeinderatswahlen im solothurnischen Grenchen im April 2021 für die SP kandidiert.

Nach dem Vorfall sei er Ende Dezember zwei Mal mit einem Transparent vor das Firmengebäude gegangen, um seine Erfahrungen öffentlich zu machen, berichtet Bicen weiter. «Der Chef dieses Betriebs hat mich geschlagen und bezahlt meinen Lohn nicht», steht auf seinem Plakat. Auch hier sei es wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. «Ein Kollege des Chefs hat mir gegen die Nase geschlagen. Daraufhin war meine Nase gebrochen und ich hatte eine Woche lang einen Gibs», sagt er. Ausserdem habe man ihn zu Boden gestossen und getreten. Videoaufnahmen zeigen verbale Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern vor dem Firmengebäude. Gegen Ende der Aufnahme geht ein Mann auf den Filmenden zu und es sind Schreie zu hören. Arztzeugnisse belegen eine Nasenbeinfraktur und eine Rippenkontusion.

Gewerkschaft demonstriert vor Firmengebäude

Bicen hat nach eigenen Angaben eine Anzeige auf dem Dornacher Polizeiposten aufgegeben. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt ein laufendes Verfahren, möchte sich aber nicht weiter dazu äussern. Bei der Staatsanwaltschaft ist ausserdem eine Anzeige der New City Food GmbH gegen Bicen bekannt. Dies bestätigt auch Karatas. Weiter schreibt er: «Wir hatten das Arbeitsverhältnis mit Herrn Bicen gekündigt. Selbstverständlich ist es das Recht von Herrn Bicen, nun eine Gegenposition einzunehmen.» Die restlichen Vorwürfe wolle er nicht kommentieren, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.

Nach den Vorfällen hat sich Bicen an die Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen (IGA) in Basel und die Opferhilfe gewandt. Seither wird er von der IGA beraten und unterstützt. «Wir finden Mehmets Bicens Mut beeindruckend», sagt ein Aktivist der Gewerkschaft. Deshalb hat die IGA gemeinsam mit Mehmet Bicen am Freitagnachmittag eine Aktion vor dem Firmengebäude durchgeführt. Dabei wollten sie aufmerksam machen auf Bicens Anliegen und die schwierige Situation, in der sich viele migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund ihres Aufenthaltsstatus befänden. «Das ist etwas, was wir immer wieder beobachten und gemeinsam bekämpfen und verändern möchten», so der Aktivist der Gewerkschaft.

