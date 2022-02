Kolumne Ein Basler am Luzerner Urknall: Kulturschock der positiven Art Es ist doch so. Jede Schweizer Stadt ist auf ihre eigene Fasnacht am stolzesten. Deswegen begibt sich der Autor am «Schmutzige Donnschtig» in fremde Gefilde. Maximilian Karl Fankhauser 24.02.2022, 19.28 Uhr

Bruder Fritschi im «Fötzeliregen» am Kappelplatz. Philipp Schmidli / EPA

Ich bin Fasnächtler durch und durch. Und wenn ich von der Fasnacht spreche, dann meine ich die in Basel. Von meinen Eltern das Piccolospielen in die Wiege gelegt, bin ich seit meinem sechsten Lebensjahr in einer Clique aktiv.

Bis gestern reichte mein fasnächtlicher Horizont maximal bis Möhlin. Denn da hatte ich die grossartige Idee, mich für einmal in den Kanton mit der zweitgrössten Fasnacht der Schweiz zu begeben. Am «Schmutzige Donnschtig» war ich also am Urknall in Luzern.

Nach einer kurzen Nacht, es fühlt sich ein wenig an wie vor dem Morgenstreich, mache ich mich mit zwei Peaky Blinders und einem Igel auf den Weg von Ebikon zum Schwanenplatz. Der erste Kulturschock: Praktisch alle Zuschauenden sind verkleidet wie auf einer Kostümparty. Ein klares No-Go an der Basler Fasnacht. Meine Luzerner Begleiter schreien die ganze Zeit «brüele». Es ist eine Fasnacht, die ich so nicht kenne.

Meine Begleitung am Urknall: Arthur und Thomas Shelby von den Peaky Blinders und ein Igel. In Luzern sind alle verkleidet, ob aktive Fasnächtler oder Zuschauende. Maximilian Karl Fankhauser

Kurz vor fünf Uhr treffen wir am Schwanenplatz ein. Nun bin ich gespannt auf den gross angekündigten Urknall und den anschliessend folgenden «Fötzeliregen». Es folgt ein Knall und ein Feuerwerkskörper auf dem Vierwaldstättersee. Gebannt blicke ich empor zu den kleinen Tütchen an den Leitungen, die die «Fötzeli» beinhalten. Nichts...

Um 5.22 Uhr haben es Bruder Fritschi und sein Tross dennoch geschafft, sich zum gleichnamigen Brunnen vorzukämpfen. Drei laute Schüsse später tanzen dann doch noch Papierschnipsel in der Luft.

Ich muss gestehen, der Luzerner Urknall war für mich in vielerlei Hinsicht ein Kulturschock. Im Gegensatz zu Basel stehen nur Guggen auf dem Programm. Diese präsentieren sich aber musikalisch sehr hochstehend. Und auch die Musikpräsenz ist eine andere. Während es in Basel nur vereinzelt und draussen kaum hörbar Partylokale gibt, finden in Luzern an vielen Ecken Raves statt. Sobald eine Gugge aber durchläuft, wird die Musik abgestellt.

Die Rigi, Königin der Berge zeigte während des Sonnenaufgangs ihr schönstes Gesicht. Maximilian Karl Fankhauser

Dank einiger Holdrios, einem wunderbaren Sonnenaufgang mit Blick auf die Königin der Berge und vieler schöner Erlebnisse kann ich aber sagen, dass die Luzerner Fasnacht für mich ein Kulturschock der positiven Art war.