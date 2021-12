Wegen Corona: Beide Basel sollten Weihnachtsferien verlängern

Kommentar Coronatreiber Schule: Beide Basel sollten die Weihnachtsferien verlängern In Basel-Stadt und Baselland beginnen die Weihnachtsferien bereits kommendes Wochenende. Dafür enden sie früher als anderswo und das Risiko, das Virus von der Familienfeier in die Schulen zurückzuschleppen, steigt. Michael Nittnaus 13.12.2021, 18.06 Uhr

Weihnachten, das Fest der Besinnlichkeit, dürften dieses Jahr wieder mehr Familien im grösseren Kreis feiern. Damit steigt auch wieder das Corona-Übertragungsrisiko. Hanspeter Baertschi

Wieder steht eine Coronaweihnacht vor der Tür. Doch während 2020 Familientreffen wegen der Zehn-Personen-Regel und Zwei-Haushalte-Empfehlung nur im kleinsten Kreis möglich waren und eine grosse Zurückhaltung herrschte, auch Tante Klärli und Cousin Fritz einzuladen, scheint dieses Jahr wieder ausgiebiger gefeiert zu werden. Nicht nur sind die Regeln (bis jetzt) lockerer. Es hat sich auch eine gewisse Nachlässigkeit eingeschlichen, gerade, wenn alle (zweimal) geimpft sind.

Deshalb sollten die Regierungen in beiden Basel die Forderung einer Mehrheit der Lehrkräfte ernst nehmen – und die Weihnachtsferien um eine Woche verlängern, respektive im Fernunterricht starten. Der Schulbeginn liegt mit dem 3. Januar zu nah an Weihnachts- und Silvesterfeiern. Die Kinder und Jugendlichen würden das Virus in die Schulen zurücktragen und die Welle könnte ungebrochen weiterwüten.

Der Entscheid müsste diese Woche gefällt werden. Erstens, damit Lehrpersonen den Jugendlichen Unterrichtsmaterial zusammenstellen können und zweitens, damit Eltern die Betreuung organisieren können. Hier braucht es auch staatliche Angebote und die Kulanz von Arbeitgebern. Damit auf die Festtage nicht der grosse Kater folgt.