Kommentar Es schmerzt – doch das muss es auch Die neue Spitalliste beider Basel liegt vor. Für viele Spitäler hat sie einschneidende Konsequenzen. In der Region bleibt die Auswahl für Patientinnen und Patienten aber noch immer gross. Michael Nittnaus 27.05.2021, 19.00 Uhr

Das Basler Unispital profitiert bei den Spitallisten davon, auch Hochschulmedizin anzubieten. Nicole Nars-Zimmer

Seit Jahren mahnen Gesundheitsexperten, dass in der Region Basel in gewissen Bereichen zu viel operiert wird. Kaum sonst wo in der Schweiz gibt es eine derartige Dichte an Spitälern und Spezialkliniken. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und sein Baselbieter Amtskollege Thomas Weber belegten die Überversorgung etwa in der Orthopädie oder der Urologie schon 2019 mit Zahlen und kündigten an, diese mit der ersten bikantonalen Spitalliste zu bekämpfen.