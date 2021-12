Kommentar Grenzenlose Überforderung Wer sich daran empört, dass Basel-Stadt nun eigene Covid-Regeln beschliesst, kann sich seine Energie sparen. Benjamin Rosch 07.12.2021, 18.41 Uhr

Gegen das Virus sind Grenzsteine machtlos. Die Empörung darob auch. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der zweite Winter in der Pandemie ist da und man ist gefangen im Limbo. Die Beizen, die Veranstaltungen, die Durchhalteparolen, die vollen Krankenstationen und die Debatte um die Zuständigkeit zwischen Bund, Kantonen und der Eigenverantwortung – in umgekehrter Reihenfolge, versteht sich. So geht die Kaskade des Scheiterns, diesem Virus Herr zu werden.

Basel-Stadt geht einen Sonderweg und hält fest an der Maskenpflicht in Innenräumen selbst für Geimpfte. Dies im Unterschied zu den Verordnungen des Bundesrats. Wer sich darüber empört, verschwendet seine Energie. Erstens sind sich in einer Grenzstadt alle gewohnt, dass links und rechts andere Regeln gelten. Und zweitens ist eine Stadt halt anders strukturiert als das Oberbaselbiet. Der Föderalismus wird immer dann kritisiert, wenn man selber mit den geltenden Regeln nicht einverstanden ist.

Natürlich macht Covid nicht Halt an der Kantonsgrenze. Aber wer so argumentiert, der muss zum Schluss gelangen, dass die Antwort auf eine globale Bedrohung nur global ausfallen kann. Und das ist nun wirklich politisch undenkbar, dass die Staaten gemeinsam handeln und Ressourcen – in diesem Fall Impfdosen – sinnvoll verteilen. (Ähnlichkeiten mit anderen Debatten sind rein zufällig).