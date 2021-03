Kommentar Ist das Eymanns Handschrift? Am Montagabend demonstrierten rund 800 Frauen anlässlich des Frauentags. Anschliessend wurden sechs Minderjährige von der Polizei kontrolliert. Silvana Schreier 09.03.2021, 18.05 Uhr

Zahlreich vor Ort: An der Demonstration zum Frauentag am 8. März war die Basler Polizei in Vollmontur anwesend. Juri Junkov

Im Februar schiesst die Polizei an einer unbewilligten Kurden-Demo mit Gummischrot. Vor einer Woche ziehen rund 1'000 FC Basel-Fans von der Polizei unbehelligt durch die Innenstadt. Am Montag beobachten Einsatzkräfte in Vollmontur die unbewilligte Frauentag-Kundgebung und greifen im Nachgang bei einer Personenkontrolle hart durch. Drei Polizeieinsätze, die sich in den ersten Amtswochen der neuen Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) abspielen.