Kommentar Opportune Zeitenwende Basel-Stadt findet zu einer kritischen Haltung gegenüber China. Darauf sollte sich der Kanton aber nichts einbilden. Christian Mensch 10.02.2021, 18.20 Uhr

Die Städtepartnerschaft mit Schanghai wird zwar nicht unter Protest aufgekündet, soll aber nur unter Vorbehalt verlängert werden. So weit, so gut, aber auch so billig.