Kommentar zu den Corona-Lockerungen Der Sommer ist noch weit weg Jeder Tag der Pandemie ist ein schlechter Tag für unsere Freiheit. Das beweist eine Sonderregelung der Basler Regierung. Patrick Marcolli 14.04.2021, 19.31 Uhr

Szene aus der Vergangenheit: Die Steinenvorstadt im Juli 2020. Bild: Juri Junkov

Findet der Winter unseres Missvergnügens nun bald ein Ende? Man mag es kaum glauben – der Bundesrat ist derselbe, der in den letzten Monaten zögerlich und vorsichtig agierte und der April bringt Temperaturen wie im Winter. Aber ja, tatsächlich: Es gibt Lockerungen. Keine wirklich spektakulären. Aber im Vergleich zu Deutschland, das grad Ausgangssperren verhängen will, und jenem in Frankreich, wo solche seit Monaten gelten, erscheint unser Regierungskollektiv unglaublich liberal.