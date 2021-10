Kommentar zum Ausbau der 64-er Linie

Kommentar zum Ausbau der Linie 64 Gröbere Peinlichkeit verhindern Es gibt kaum ein anderes Gebiet, in dem die Dynamik unserer Region durch riesige Baugruben und hohe Kräne derart sichtbar wird wie im Allschwiler Bachgraben: In den letzten Jahren haben hier Unternehmen und Forschungseinrichtungen gut und gerne eine Milliarde Franken investiert. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Der 64-er Bus am Bachgraben in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Dass in diesem prosperierenden Umfeld die Regierungen beider Basel die 165'000 Fränkli günstige Verlängerung einer Buslinie vorerst auf Eis legen wollen, ist unverständlich.

Nun fordern Parlamentarier aus Allschwil und dem Grossen Rat, dass die Gemeinde und der Stadtkanton den Ausbau der Linie sofort und je zur Hälfte finanzieren. Sind sie damit erfolgreich, bewahrt dies die Regierungen beider Basel vor einer grösseren Peinlichkeit.

Angesichts der Erbsenzählerei in den Kantonsverwaltungen wirkt die Idee unkompliziert und frisch. Schule machen darf sie trotzdem nicht: Es kann nicht sein, dass einzelne Kommunen (oder am Ende gar Private) in die Bresche springen und regionale Verkehrsprojekte selber berappen. Dafür sind und bleiben die Kantone verantwortlich.