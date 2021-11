Keine Anmeldepflicht oder Kontaktdaten bei Gemeindeversammlungen

Kontaktdaten Verwirrung um Coronaregeln bei Gemeindeversammlungen: Baselland greift mit Infoschreiben ein Therwil bittet für seine GV kommende Woche um Anmeldung und erhebt Kontaktdaten. Andere Gemeinden verlangen Ähnliches. Die Baselbieter Stabsstelle Gemeinden betont, dass Spontanbesuche möglich sein müssen und Kontaktdaten nicht erhoben werden dürfen. Aufklärung tut not. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

An Gemeindeversammlungen gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Symbolbild: Britta Gut

Im Dezember stehen sie auch im Baselbiet wieder an: Dutzende von Gemeindeversammlungen (GV), meist, um das Budget des kommenden Jahres zu genehmigen. Dass die Gemeinden dabei ein Corona-Schutzkonzept vorweisen müssen, eine Zertifikatspflicht aber nicht erlaubt ist, hat sich in dieser hartnäckigen Pandemie längst etabliert. Abstand halten und Masken tragen gehören zu jeder GV dazu. Und doch zeigt sich immer wieder, dass nicht alle Gemeinden dabei die richtigen Entscheidungen treffen. Dies zeigt das Beispiel Therwil.

In der Einladung zur GV, welche am 8. Dezember in der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstrasse stattfindet, steht Ungewöhnliches:

«Aufgrund der Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 beachten Sie bitte Folgendes: vorgängige Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 8. Dezember, 12 Uhr. Eingangsregistrierung notwendig. Es besteht Maskenpflicht. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.»

Politische Grundrechte dürfen nicht eingeschränkt werden

Eine Anmeldepflicht für Gemeindeversammlungsbesucher also? Der Eintrag zumindest enthält keinerlei Hinweise auf Ausnahmen. Bei der Stabsstelle Gemeinden des Kantons zeigt man sich überrascht, als die bz diesen Fall schildert. Leiterin Miriam Bucher sagt klipp und klar: «Das Recht, als stimmberechtigte Person an einer Gemeindeversammlung teilzunehmen, bedeutet, seine verfassungsmässig garantierten politischen Rechte ausüben zu können. Dieses Recht darf grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Es muss allen Stimmberechtigten möglich sein, auch kurzfristig an einer GV teilzunehmen. Sollte die Gemeinde dies nicht so handhaben wollen, ist aus rechtlicher Sicht dringend von diesem Vorgehen abzuraten.» Sie werde Therwil kontaktieren und auf die Problematik hinweisen.

Der Fall erinnert an Baselbieter Kirchgemeindeversammlungen, welche eine Zertifikatspflicht durchsetzen wollten. Als klar wurde, dass dies gegen die Covid-Verordnung des Bundesrates verstösst, krebsten sie zurück. Die bz erreicht den Therwiler Gemeindeverwalter Eduard Löw, nachdem er schon das Vergnügen mit Bucher hatte. Als Erstes weist er darauf hin, dass dies bereits die vierte GV Therwils während der Pandemie sei und man alle mit Anmeldung durchgeführt habe. Und dann das Entscheidende: «Es gab dabei immer einzelne Stimmberechtigte, die unangemeldet kamen. Diese haben wir nachträglich registriert und selbstverständlich hineingelassen. Jeder darf an unsere GV kommen.»

Voranmeldungen sind erlaubt, bloss Pflicht ist verboten

Doch weshalb gibt es dann in der Einladung keinen Vermerk, dass Spontanbesuche möglich seien? Könnte die strikte Formulierung nicht einige Therwilerinnen und Therwiler abhalten, zu erscheinen? Hier sieht Löw ein Dilemma:

«Wenn wir explizit erwähnen, dass es auch ohne Voranmeldung geht, besteht das Risiko, dass abends dann plötzlich viel mehr Leute vor der Halle stehen, als Platz haben.»

Dank der Anmeldung könne man planen, wie gross der Veranstaltungsort sein muss, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Gegen Aufrufe zur Voranmeldung an sich hat Bucher auch nichts einzuwenden. Dies praktizieren viele Orte. «Kleine Dörfer wie beispielsweise Seltisberg sahen dank Anmeldungen, dass sie für ihre GV in andere Gemeinden ausweichen müssen, die grössere Hallen hatten», erzählt Bucher. Spontanbesuche müssten aber jederzeit gewährleistet sein. Darüber sollten die Gemeinden informieren. Therwil überlegt sich nun laut Löw, doch noch einen Hinweis auf der Gemeindewebsite zu platzieren.

Contact-Tracing gibt es bei GV gar nicht mehr

Doch Therwil stapft in den Augen von Bucher sogleich in das nächste Problem. Das Erfassen von Kontaktdaten sei laut Covid-Verordnung im Zusammenhang mit Gemeindeversammlungen nicht zulässig. Es seien die prioritären Schutzmassnahmen – Maskentragepflicht und Abstand – einzuhalten. Dementsprechend sei auch der Datenschutz höher zu gewichten, denn es gelte das Verhältnismässigkeitsprinzip. Bucher:

«Wenn dank anderer Massnahmen auf die Bearbeitung von Personendaten verzichtet werden kann, dann soll dies auch so gemacht werden.»

Löw entgegnet: «Aber wir müssen doch die Angemeldeten informieren können, sollte der Umzug in eine grössere Halle nötig werden.» Für Bucher ist das jedoch der falsche Weg. Die rechtzeitige Information der Bevölkerung müsse über öffentliche Organe oder Extra-Flyer geschehen. Denn: «Es müssen alle gleichermassen informiert werden, egal ob angemeldet oder nicht.»

Doch was ist mit Contact-Tracing? Birsfelden etwa sammelt bei seiner zweitägigen GV Mitte Dezember die Stimmrechtsausweise explizit mit der Begründung Contact-Tracing ein. Hierzu sagt Bucher trocken: «Baselland führt im Rahmen von GV mittlerweile kein Contact-Tracing mehr durch. Dafür bräuchte es eine neuerliche Anpassung der kantonalen Covid-Verordnung.» Die beiden Fälle Therwil und Birsfelden stimmen die Fachfrau nachdenklich. Offensichtlich würden einige Gemeinden noch nach veralteten Vorgaben agieren. Tatsächlich sei es auch nicht einfach, den Überblick über die jeweils geltenden Vorschriften zu behalten. Deshalb hält Bucher fest:

«Es braucht eine neuerliche Instruktion der Gemeinden. Wir werden noch diese Woche ein entsprechendes Infoschreiben verschicken. Denn werden solche rechtlichen Gratwanderungen zu lange weitergeführt, könnten sich die Gemeinden früher oder später mit Beschwerden konfrontiert sehen.»

