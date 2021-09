Konzert-Reihe Zum Floss-Auftakt waren alle Schleusen weit geöffnet Der Floss-Auftakt mit Goran Bregovic geriet zur ausgelassenen Party am Kleinbasler Rheinufer – mit enormem Publikumsandrang und faktisch kaum Auflagen. Stefan Strittmatter 02.09.2021, 18.54 Uhr

Goran Bregovic und seine Wedding & Funeral Band eröffneten am Mittwochabende den Reigen der diesjährigen Floss-Konzerte. Roland Schmid

Am Schluss sitzt eigentlich nur noch der Meister selber: Lange vor der obligaten Zugabe – dem Knaller «Kalashnikov» – haben Goran Bregovic und seine Wedding & Funeral Band am Mittwochabend geschafft, was bei den Floss-Konzerten nur selten passiert: Sämtliche Besucherinnen und Besucher erheben sich von den Sitzplätzen, die sie zuvor am Kleinbasler Rheinufer ergattert und verteidigt hatten.