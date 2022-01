Basler Band Sister Young beschreibt das Musizieren als Lebenselix

Konzert Sister Young beschreibt das Musizieren als Lebenselixier: «Je länger wir zusammenarbeiten, desto mutiger werden wir» Die Musiker Peter Kalt und Bernhard Bucher prägen den Basler Rock seit Jahrzehnten. Nun wollen sie zusammen mit Marc Wirdnam als Sister Young durchstarten. Michael Gasser Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Trotz pandemiebedingter Konzertabsage sind Sister Young frohen Mutes. Von links: Drummer Mark Wirdnam, Sänger/Gitarrist Peter Kalt und Bassist Bernhard Bucher. zvg / Felix Frei

Gitarrist Peter Kalt und Bassist Bernhard «Lübsch» Bucher sind seit einer gefühlten Ewigkeit signifikante Puzzleteile der Basler Musikszene. «Wir kennen uns seit den 1970er-Jahren, als wir beide zu den Wondergirls um Dominique Alioth stiessen und von einer Rockkarriere träumten», erinnert sich Kalt. Ein Wunsch, der sich allerdings nicht wie angedacht erfüllen sollte.

Stattdessen wurde Kalt Lehrer an der Gewerbeschule und Bucher liess sich zum Juristen ausbilden. Dennoch dachten die beiden nie daran, das Musizieren ad acta zu legen. «Dieses ist und bleibt für uns Lebenselixier», so Kalt. Nach den Wondergirls wirkten er und Bucher zunächst bei der Formation Beat Action mit, dann trennten sich ihre Wege vorübergehend.

«Später trafen wir uns nicht nur bei den Zodiacs, sondern etwa auch bei deren Ablegern wieder», weiss Bucher und erklärt: «Wir besitzen beide ein Flair für britischen Sound, haben ähnliche Vorbilder und wissen zudem, was wir als Musiker aneinander haben.» Weil er eigene Lieder kreieren wollte, begann Kalt bereits in den 1980er-Jahren, solche zu schreiben und auch die Rolle des Sängers zu übernehmen. Er wollte so beweisen, dass er nicht «bloss» Instrumentalist ist.

Das Livedébut muss verschoben werden

Seit 2020 bilden Kalt (62) und Bucher (64) gemeinsam mit dem Schlagzeuger Mark Wirdnam (49) das Trio Sister Young. «Davor waren Lübsch und ich Teil einer Band, die letztlich nur selten über den Proberaum hinauskam», erzählt Kalt. Für jene hätten sie einen Drummer gesucht, dank eines nachbarlichen Tipps auch gefunden und mit zu Sister Young genommen. «Eine absolut glückliche Fügung», konstatiert Bucher. Wirdnam, von Beruf Informatiker, schätzt an der gemeinsamen Kollaboration namentlich, dass diese stets schlank verlaufe und frei von jeglichem Getue sei. «Toll ist überdies, dass die Songs von Peter Kalt stets mit einer speziellen Wendung zu überraschen verstehen.»

Am 7. Januar 2022 hätten Sister Young in der Highspeed Music Bar in Binningen endlich ihr Livedébut geben sollen. Doch die Covid-Beschränkungen haben ihren Plan kurz vor Weihnachten durchkreuzt. «Natürlich sind wir ziemlich enttäuscht», räumt Wirdnam ein. Verzagen oder gar aufgeben wollen sie jedoch partout nicht. Weshalb sie sich unverändert ein- bis zweimal pro Woche treffen wollen, um an ihrem Sound und an Songs zu feilen. «Das ist für mich ein Fixpunkt. Egal, was sich sonst in meinem Leben gerade noch abspielt. Unsere gemeinsamen Sessions habe ich nicht einmal verpasst, als ich einen Bandscheibenvorfall erlitt», erklärt Kalt. In ihrem Proberaum an der Basler St.Jakobstrasse hängt weiterhin die fixfertige Setliste für ihr erstes Konzert, fein säuberlich notiert.

Marc Wirdnam: «Toll ist überdies, dass die Songs von Peter Kalt stets mit einer speziellen Wendung zu überraschen verstehen.» zvg / Felix Frei

«Das Material dafür ist zu achtzig Prozent neu», erläutert Bucher. «Ergänzen wollen wir dieses mit ein paar Nummern unserer früheren Band Rocktide.» Wann der erste Auftritt vor Publikum nun stattfinden wird, bleibt ungewiss. Doch das sei bloss eine Frage der Zeit, gehen die drei einig. «Momentan denken wir darüber nach, einen Livestreaming-Event zu kreieren», so Wirdnam. «Aber konkret ist noch nichts.»

Wer im Internet nach Sister Young sucht, wird derzeit weder auf Spotify noch auf Facebook oder der Schweizer Musikplattform mx3.ch fündig. Einzig auf Soundcloud stösst man auf zwei Aufnahmen. «Diese geben unser aktuelles Musikschaffen dafür ziemlich gut wieder», betont Kalt.

Geprägt von der Musik der 1970er-Jahre

Während sich die bereits vor rund drei Jahren geschriebene Nummer «It’s All Mine» durch atmosphärische Stimmung, feine Gitarrenarbeit und viel Punch auszeichnet, präsentiert sich das erst vor wenigen Monaten eingespielte «Ghost In My Guitar» entschlossen und experimentierfreudig. «Aus meiner Sicht zeigt sich unser Sound von den letzten Jahrzehnten beeinflusst – angefangen beim Punk über New Wave bis hin zum Grunge», erzählt Kalt. Er könne und wollte jedoch nicht verhehlen, dass ihn insbesondere die Musik der 1970er-Jahren geprägt habe. «Allerdings versuche ich heute langsamer zu spielen.»

Und was zeichnet Sister Young darüber hinaus aus? «Je länger wir zusammenarbeiten, desto mutiger werden wir», versichert Bucher. Kontroverse Diskussionen über ihre stilistische Ausrichtung hätten sie hingegen noch nie geführt. «Unsere Musik ergibt sich von selbst.» Obschon Kalt und Bucher schon in zahlreichen Bands mitgewirkt haben, zeigen sich die zwei überzeugt, dass sie mit Sister Young vor einem Höhepunkt stehen: «Unser Sound fühlt sich leicht und geradezu selbstverständlich an. Weshalb wir mit unserem Schaffen baldmöglichst eine Duftmarke setzen möchten.»

https://soundcloud.com/sisteryoung/tracks

