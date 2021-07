Konzertfilm Hommage an LSD-Entdecker: «Albert Hofmann ist für mich die prägendste Persönlichkeit Basels» Der Musik-Tüftler Elia Rediger besingt den Chemie-Forscher Albert Hofmann in einem LSD-Oratorium. Inklusive Album und Konzertfilm zum Mikrodosieren. Stefan Strittmatter 23.07.2021, 05.00 Uhr

«Oh, Albert»: In diesem Song besingt Elia Rediger den Chemie-Forscher Albert Hofmann. Zvg / bz

Man kennt Elia Rediger als Kopf der Basler Art-Pop-Truppe The Bianca Story. In «Oh, Albert» verbindet der 36-Jährige Musik und Theater noch konsequenter. Der in Berlin wohnhafte Sänger und Komponist mit Wurzeln in Münchenstein und Arlesheim hat Jahre in dieses LSD-Oratorium gesteckt, an dem unter anderem auch die Basel Sinfonietta beteiligt war. Die Verneigung vor Albert Hofmann fand einmalig im Oktober 2016 statt und ist nun als Album und als interaktiver Online-Film erschienen.

Haben Sie für Ihre Hommage an Albert Hofmann LSD genommen?

Elia Rediger: Natürlich musste ich mich dem LSD hingeben. Ich würde gar behaupten, so einiges an Text und Tönchen entstand bei mir unter Einfluss.

Ernsthaft?

Ja, klar. Denken Sie, ich kriege so irre Sätze und Gedankensprünge einfach so hin?

Wie darf man sich den Prozess vorstellen?

Ich lief durch Paris, unter dem Einfluss dieser Substanz, und diktierte Melodiefetzen und Texte in meinen kleinen Recorder. Dann verbrachte ich Tage damit, das Gestammelte mühselig zu dechiffrieren. Ich wollte aussteigen aus dem gesellschaftlichen Druck, in dieser Maschine einfach mitrennen zu müssen.

Und Drogen waren Ihr Schlüssel zum Ausstieg?

Ich komme aus einem religiösen Haus, das schien mir aber irgendwie nicht die Lösung. Und so habe ich meinen eigenen Ausweg gesucht, um auf Antworten zu stossen. In den beiden ersten Stücken des Albums – «Performance Blues» und «The Answer» – singe ich von meinem Erlebnis und meinem ersten Treffen mit Albert auf meinem Trip.

Wer weiss warum? Für «Oh Albert» begab sich Elia Rediger auf eine Sinnsuche. Zvg/Screenshot

Sie nahmen LSD und ausgerechnet dessen Erschaffer erschien Ihnen als Vision? Ein eigenartiger Zufall, nicht?

Stimmt, ich glaube, es musste einfach so sein. Das psychedelische Erlebnis folgt ja oft den eigenen Sehnsüchten.

Dann stand am Anfang dieses Projekts also auch das Interesse an Albert Hofmann?

Das Interesse galt den eigenen Grenzen, ich wollte mich selbst mit Herr Hofmanns Hilfe besser kennen lernen. Und da war er mir als persönlicher Reisebegleiter aus Basel sehr willkommen. Jetzt im Ernst, ich war schon länger interessiert daran, ihm in dieser Stadt ein kleines Denkmal zu erbauen. Es gibt ja bis heute keinen Albert-Hofmann-Platz oder -Kreisel oder -Fähre …

Er ist also ein Vorbild?

Auf jeden Fall! Interessiert bis ins hohe Alter – eklektisch, agnostisch und scharf in der Analyse. Ich bewundere, wie frei er sich mit den verschiedensten Künsten auseinandersetzte: Er wandelte zwischen Mozart, seinem Arbeitgeber Roche, indigenen Völkern, die Ayahuasca (ein psychoaktives Gebräu; d. Red) einnehmen, und angewandter Kunst. Für mich ist er die prägendste Persönlichkeit Basels, die internationale Popgeschichte schrieb. Und ihr wollte ich – zusammen mit dem Dirigenten Etienne Abelin, dem Filmer Gregor Brändli und dem Arrangeur William Brittelle – Zeit und Aufmerksamkeit widmen.

Sie sprechen Ihr Team an. Eine illustre Bande! Wie haben Sie die rekrutiert?

Den Dirigenten Etienne Abelin kenne ich vom Apple & Olives Festival. Er und ich klopften dann bei der Basel Sinfonietta an und stellten kühn die Idee vor, gemeinsam ein Oratorium mit Filmaufzeichnung über Albert Hofmann zu produzieren.

Wie hat das Orchester reagiert? Mit Perücken ausgestattet, sind die Musikerinnen und Musiker nun Teil der Bühnenhandlung. War ihnen bewusst, auf was Sie sich da einlassen?

Ja, die Beatles-Perücken und die vielen Kameras waren Teil des Agreements. Kann auch sein, dass einige froh waren, sich etwas verstecken zu dürfen. Aber was die Kostüme anging, waren wir mit meiner Frau Janine Werthmann und Kerstin Griesshaber ja auch wirklich in guten Händen.

Die Basel Sinfonietta ist mit Beatles-Perücken Teil des Bühnengeschehens. Zvg/Screenshot

Reden wir über Gregor Brändlis kunstvolle Umsetzung des Konzerts als Film: Die Website rät beim Schauen zur Mikrodosierung ...

Ohne Gregor und seine talentierte Basler Crew wäre hier gar nichts gegangen. Und ja, Mikrodosierung kann ich empfehlen.

Sie haben den wirtschaftlichen Druck angesprochen. In einer Textzeile singen Sie von «economy-me-me». Woher kommt dieser allgegenwärtige Drang zur Selbstvermarktung?

Ich singe da von einer Sitcom namens «Ich-Wirtschaft»; in der Tat werden wir Kreativen gerade auf grosse Selbstausbeutung getrimmt, weil ja offensichtlich mit neuer Technik alles so einfach wird. Ein perfider Kreislauf.

Dieses Gespräch führen wir, weil Sie für Ihr Projekt werben wollen. Stehen Sie am Ende dieses Trips nun doch wieder am Anfang des Problems?

Das Leben ist ein Kreis. Und die Tragik reist mit. Als Künstler ist man das Alleinsein gewohnt. Zum Glück habe ich zwei Söhne und noch weitere schöne Projekte im Kongo, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsache bringen. Aber Kunst muss den Finger in die Wunde legen, ohne das wir in unserer Kritik immer logisch sein müssen.

In «Oh Albert» verschwimmen die Grenzen zwischen Konzert, Filmaufzeichnung, Erzähltheater und Probedurchlauf. Zvg/Screenshot

Woher nahmen Sie die Zuversicht, so ein grosses Projekt anzureissen?

Ich mochte schon immer viele Leute auf der Bühne. Sozusagen eine Masse, ähnlich dem Bürgerchor. Zudem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man in Zeiten einsamer Couch-Musiker auch immer wieder probiert, viele Leute für eine Idee zu begeistern. Das sind wir ja heute in der Kultur fast nicht mehr gewohnt. Und diesen Tanz nahe am Abgrund, den mag ich sehr. Mich interessiert der Riss mehr als das Volumen, ein Werk darf nicht perfekt sein. Ich beschwere mich ja einmal im Film direkt über das falsche Scheinwerferlicht.

Ein sehr lustiger Moment, bei dem man nicht weiss, ob er nun geplant war oder nicht.

Solche Momente sind mir wichtig, um auch klarzumachen, wo wir uns gerade bewegen. Und ich hatte ja auch richtig gute Leute um mich. Mit William Brittelle zum Beispiel hatte ich mehr als nur einen herausragenden Arrangeur an der Seite. Er war mein Mitstreiter, meine zweite Hälfte. Schlussendlich mussten wir da wegen der US-Steuerbehörde «Arrangeur» drunter schreiben, lange Geschichte. Aber William war mein Go-to-Amigo in allen Belangen. Mein digitaler Spiegel aus New York.

Wie haben Sie ihn gefunden?

Ich wusste von Anfang an, dass ich diese schweizerisch-amerikanische Pharma-Hippiegeschichte mit einem amerikanischen Musiker zusammen machen wollte. So schrieb ich Judd Greenstein von New Amsterdam Records, die das Livealbum nun zeitgleich herausbringen, ob er jemanden kenne. Es standen zwei bis drei Leute zur Diskussion, aber nach dem ersten Skype-Gespräch mit William war der Drops gelutscht.

Klingt nach Seelenverwandtschaft.

Ja, sein Post-Genre-Ansatz war einfach perfekt. Er verstand sofort, was ich wollte. Auch die Frank-Zappa-Tributes, die Ravel-Raves, die David-Byrne-Zitate. Die Stravinsky-Bässe, die Sixties-Melodien, aber auch die Mozart-Flöten. Dann wären da noch die psychedelischen Disney-Motive, diese traurigen Halbtonleitern, wenn alles in die Hose geht in «Hysteria» (1960) … Mit diesen Ideen jonglierten wir übers Internet hin und her.

Für ein solches Projekt braucht es einen klaren Kopf. Wie hat es der Rest der Crew mit Hofmanns Substanzen gehalten?

Ich kann nur sagen: Wir waren alle glasklar im Kunstnebel unterwegs.

Der Musikfilm, der im Internet kostenlos zu sehen ist, ist interaktiv gestaltet und lädt schon deswegen zum mehrfachen Sehen ein. Zvg/Screenshot

«Oh, Albert»

Album: erschienen auf New Amsterdam Records, https://smarturl.it/OhAlbert

Film: (benötigt Google Chrome Browser) www.ohalbert.net