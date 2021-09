Augenklinik des USB zieht auf den Novartis Campus

Kooperation Die Augenklinik des Unispitals zieht auf den Novartis Campus Was vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen ist, wird nun realisiert: Eine Klinik des USB und eine Institut der Uni Basel siedeln sich auf dem Campus des Pharmakonzerns an. Christian Mensch 07.09.2021, 19.22 Uhr

Das Augenspital erhält seinen neuen Standort.

Martin Toengi / BLZ

Die Augenklinik des Universitätsspitals Basel (USB) wird voraussichtlich in fünf Jahren einen neuen Standort an der Elsässerstrasse beziehen. Was die Mitteilung nur beiläufig erwähnt: Das vorgesehene Gebäude gehört heute zum Novartis Campus und wird erst durch dessen geplante Öffnung wieder allgemein zugänglich werden.