Feuerwehr Liestal: Günstiger wird es erst mit mehr Gemeinden

Kosten im Visier Stadträtin Nebiker zur teuren Liestaler Feuerwehr: «Natürlich ist der Verbund mit sechs Gemeinden jetzt noch zu klein» Dass die Geschäftsprüfungskommission die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal durchleuchtet, befürwortet die zuständige Stadträtin Regula Nebiker. Sie glaubt ans kritisierte Modell mit vier Profis, hofft aber, dass noch mehr Gemeinden dazustossen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Vorteil der Verbundslösung ist, dass die sechs Gemeinden der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal Fahrzeuge gemeinsam beschaffen können. Hier die Hauptwache an der Gasstrasse in Liestal. Roland Schmid

Als Prestigeprojekt mit viel Vorschusslorbeeren 2020 gestartet, zeigt sich zwei Jahre später, dass die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL) mehrere offene Baustellen hat. Wie die bz vor Kurzem publik machte, untersucht die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Liestaler Einwohnerrats, ob die hohen Kosten der Verbundslösung von sechs Gemeinden gerechtfertigt sind.

Die Personalkosten stehen dabei im Fokus, wird die SRFWL doch von vier Profis mit Vollzeitpensum geleitet - weit mehr als andere Feuerwehrverbünde. Doch auch die Spannungen zwischen den Profis um Kommandant Roger Salathe und dem Miliz-Korps sind ein Thema. Im Gespräch mit der bz verteidigt Stadträtin Regula Nebiker die Teilprofessionalisierung, gesteht aber auch Probleme ein.

Liestaler Stadträtin Regula Nebiker. Zvg

Frau Nebiker, was ist schief gelaufen bei der Feuerwehr Liestal, dass nun so viel Kritik aufkeimt?

Regula Nebiker: Es ist nichts schief gelaufen. Aber mittlerweile ist die Reorganisation nicht mehr neu. Das heisst wir konnten Erfahrungen sammeln und sehen erst jetzt, wie alles genau im Alltag funktioniert. Böse Überraschungen gab es dabei aber keine. Für die Kritik gibt es Erklärungen.

Warum muss dann die GPK die Feuerwehr untersuchen?

Die GPK macht periodisch Routineuntersuchungen in verschiedensten Bereichen. Und nun schaut sie sich eben die SRFWL an. Ich finde, der Zeitpunkt dafür passt gut. Die GPK wird den Ist-Zustand mit der Projektvorlage vergleichen, zu welcher der Einwohnerrat damals Ja gesagt hat.

Die Untersuchung wurde aber auch durch die Kritik an den Kosten und den Konflikten befeuert. Reine Routine ist das wohl kaum.

Dass die Kommission auch andere Aspekte und Kritikpunkte berücksichtigt und diese in die Untersuchung einfliessen, finde ich richtig und gut. Ich sage nicht, dass keine Fehler passiert sind. Aber wir alle wollen eine gute Feuerwehr - und die haben wir: Sie ist hoch einsatzfähig. Das hat das Hochwasser letzten Sommer gezeigt, als die SRFWL in Liestal, Arisdorf und Büren drei Einsätze gleichzeitig hatte und dies bravourös meisterte.

Kommen wir zu den Kosten. Jeder der vier Profis erhält einen Jahreslohn im sechsstelligen Bereich, dazu noch Entschädigungen. Der Verbund bringt den sechs Gemeinden Liestal, Arisdorf, Hersberg, Lupsingen, Seltisberg und Büren/SO keine Einsparungen ...

Schon in der Projektvorlage stand, dass kein sofortiger Spareffekt zu erwarten ist. Aber es geht um die Weichenstellung für die Zukunft. Allein geführte Ortsfeuerwehren sind kaum noch überlebensfähig. Für Liestal können wir aber bereits sagen, dass die Kosten in etwa gleich geblieben sind. 2021 haben wir die Kosten der Feuerwehr endlich aus der allgemeinen Stadtrechnung gelöst und in ein eigenes Rechnungssystem überführt. Seit diesem Jahr können wir die absoluten Vollkosten ausweisen. Zu berücksichtigen ist etwa, dass früher viele administrative Arbeiten von der Stadtverwaltung übernommen wurden, ohne explizit ausgewiesen worden zu sein. Das ist nun vorbei. Und die Kosten zur Neubeschaffung von Fahrzeugen werden nun auf alle Gemeinden verteilt. Auch mögen die Lohnkosten höher sein als zu Zeiten des alten Modells, bei dem bloss der Kommandant und sein Vize fest angestellt waren. Dafür sparen wir aber bei den Soldkosten des Miliz-Korps.

Kommandant Roger Salathe (r., sitzend) bei der Arbeit auf der Hauptwache Liestal. Roland Schmid

Und wie sieht die Lage bei den anderen Verbundsgemeinden aus?

Die anderen fünf Gemeinden zahlen derzeit tatsächlich deutlich mehr als früher mit ihren kleinen Ortsfeuerwehren. Doch alleine hätten sie keine Zukunft mehr.

Wie könnten die Kosten gesenkt werden?

Natürlich ist der Verbund jetzt noch zu klein. Mit dem gleichen Modell könnten wir viel mehr Gemeinden abdecken. Dann würde es für alle günstiger.

Das bedeutet also, dass es derzeit nicht vier Vollzeitangestellte braucht.

Das ist ein Trugschluss. Unser Viererteam könnte wohl zwar doppelt so viele Gemeinden betreuen. Aber schon für die Grundstruktur der SRFWL benötigen wir vier Leute, also einen Kommandanten und jeweils einen Leiter Stabsdienste, Ausbildung und Technik. Die neue Organisationsform bedingt dies. Übrigens: Früher mit nur zwei Festangestellten waren diese massiv überlastet und häuften viele Überstunden an.

Sind die vier Profis nun ausgelastet oder drehen sie nur Däumchen, wie gewisse Kritiker behaupten?

Nein, die Vier übernehmen Einsätze und entlasten damit das Korps - was wiederum die Soldkosten senkt. Doch wir bewegen uns trotz Teilprofessionalisierung noch immer im Milizsystem. Das heisst, es gilt eine Balance zu finden, damit auch die Milizler genug Einsätze erhalten und ihre Arbeit spannend bleibt. Da müssen wir noch dazulernen.

Laut Kommandant Salathe zeigte eine interne Befragung der Milizler 70 Prozent Zufriedenheit. Und doch ist ein Graben zu den Profis spürbar.

Es ist logisch, dass es Spannungen gibt. Die Reorganisation war ein grosser Kulturwandel. Es gibt jene, die sagen, dass dies nun nicht mehr «ihre» Feuerwehr sei. Ich habe das Gefühl, einige sind enttäuscht und fühlen sich nicht ernst genommen. Es staut sich einiges an. Dabei wollen wir niemanden gering schätzen und auch nicht signalisieren, dass das alte System schlecht war. Doch es war lange schwierig für uns, die Unzufriedenen zu erreichen.

Immerhin: An der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Liestal zweifelt niemand. Roland Schmid

Wie meinen Sie das?

Dummerweise begann kurz nach dem Start der reorganisierten Regionalfeuerwehr 2020 die Coronakrise. Vorher besprachen und bereinigten die Feuerwehrleute vieles direkt beim Zusammensitzen auf der Wache. Das war während langer Zeit nur noch beschränkt möglich. Und obwohl die Türe des Kommandanten wie auch meine immer offenstand, kamen nur Einzelne mit ihren Sorgen zu uns.

Die Unruhe ist natürlich kein Werbespot für weitere Gemeinden, sich dem Verbund anzuschliessen ...

Ich glaube daran, dass nach und nach weitere Gemeinden die Vorteile der SRFWL erkennen und der Verbund wachsen wird. Wirkliche Absagen haben wir übrigens von keiner Gemeinde auf dem Tisch, sei es Bubendorf, Frenkendorf/Füllinsdorf oder Lausen. Sie hatten bloss zum grösseren Vorgängerprojekt «Florian» Nein gesagt. Von uns aus sind alle herzlich willkommen. Allerdings verunsichert einige, dass der Kanton schon ab 2025 eine radikale Feuerwehrreform plant.

Dann soll es nur noch drei Feuerwehr-Regionen im ganzen Kanton geben. Hätte man sich die ganze Übung mit der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal also sparen können?

Als der Kanton die Pläne Mitte 2020 - nur ein halbes Jahr nach unserem Start - präsentierte, war ich zuerst tatsächlich frustriert. Ich protestierte laut und suchte das Gespräch zur federführenden Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung und zur Regierung. Doch man versicherte mir, dass die SRFWL nicht für die Katz sei, sondern als wichtige Vorleistung gesehen werde, als Schritt in die richtige Richtung. Dass wir den Transformationsprozess zu einer selbstständig geführten Verbundsfeuerwehr schon hinter uns haben, wird uns bei der grossen Reform zugutekommen. Es war ein mutiger Schritt, doch er war richtig.

