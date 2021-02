Kreative Unternehmer «Die Stadt ist nicht dicht»: Restaurants und Läden geben sich kämpferisch Restaurants, Bars und Läden sind zu. Die Massnahmen gegen das Coronavirus schreiben das vor. Doch entgegen der Erwartung stehen die Läden und Gastrobetriebe in der Region Basel nicht still. Mit viel Liebe und Kreativität entwickeln Betreiberinnen und Betreiber Ideen, um dennoch für die Kunden da zu sein. Elodie Kolb, Zara Zatti 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die Basler Läden und Gastro gehen teilweise sehr kreativ mit dem Lockdown um. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Es ist eine harte Zeit für Restaurant- und Ladenbesitzer. Seit bald einem Monat bleiben Läden, die keine lebensnotwendigen Güter verkaufen, geschlossen. Schon im Dezember drückten verkürzte Öffnungszeiten den Umsatz. Die Restaurants dürfen ihre Türen – ausser für Take-away – gar nicht mehr öffnen. In Basel-Stadt dauert dieser Zustand jetzt schon elf Wochen. Viele Gastronomen kämpfen trotz staatlicher Unterstützung ums Überleben. An 143 Gastrobetriebe wurden Härtefall-Leistungen ausbezahlt, schreibt das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt. Insgesamt flossen bis anhin 2.5 Millionen Franken an Gastronomiebetriebe.

Doch es geht nicht nur ums Geld. Für viele Restaurant- und Barbesitzer ist der Anblick ihres leeren Lokals nur schwer zu ertragen. Einige Kämpfer wollen deshalb trotz erschwerter Bedingungen nicht aufgeben. Mit viel Kreativität und Leidenschaft schafften sie es, ihr Angebot den gegebenen Umständen anzupassen. So setzten vermehrt Restaurants auf Take-away und Lieferdienst, obwohl es finanziell meist nicht rentiert: «Bei vielen Betrieben lohnt sich Take-away als eigenständiges Geschäft nicht», sagt Maurus Ebneter vom Basler Wirteverband. Es sei bloss der berühmte Tropfen auf den heissen Stein. Abgesehen von einigen Ausnahmen geht es für die meisten vor allem darum, den Kontakt zur Kundschaft nicht zu verlieren und während des Lockdowns nicht in völligen Stillstand zu verfallen.



Dasselbe gilt für die Läden in Basel, die nicht lebensnotwendige Güter verkaufen. Viele Geschäfte haben den Betrieb ganz auf den Onlineshop umgestellt. «Trotzdem ist es nicht dasselbe wie im Frühling. Die Stadt ist nicht dicht. Man sieht, es bewegt sich etwas», bemerkt Matthias Böhm, der Geschäftsführer von Pro Innerstadt. Laut Böhm haben die Läden nach dem ersten Lockdown im Frühling vor allem mehr Alternativangebote wie zusätzliche Kundenbetreuung über neue Kanäle wie Whatsapp oder Videochats aufgebaut. Auch die vorübergehende Umnutzung der eigenen Räumlichkeiten für noch erlaubte Zwecke sei kein Randphänomen. Finanziell lohne es sich für die meisten Läden nur bedingt. Dennoch sei es für die Läden wichtig, präsent zu bleiben, um neue Kunden zu gewinnen und um sinnvoll beschäftigt zu sein, glaubt Böhm. Er ist überzeugt: «Aktiv zu sein, zahlt sich immer aus.»

Alpiner Hüttenzauber gegen den Coronakoller

Nikhil Bigler in der coronakonformen Skihütte. Bild: Kenneth Nars

Für einen Moment lässt sie die aktuelle Lage der Welt, den Shutdown vergessen – die «Summit Lodge » vor der Schall und Rauch Bar in der Rheingasse in Basel. Das Besitzertrio des Eventlokals liess seiner Kreativität freien Lauf und baute einen Take-away-Kiosk der besonderen Art auf. Eine ganze Skihütte steht da, die alpine Stimmung wurde perfekt inszeniert: Von der Decke baumeln Bündner Salami, die Wände sind mit Holz vertäfelt, ein Schlitten steht davor – und sogar ein Geweih ziert die Wand. Einzig die Masken der Mitarbeiter stören die Illusion.

Den Besitzern bietet der alpine Kiosk die Chance, auch während des Lockdowns Präsenz zu zeigen, denn kostendeckend ist der Betrieb momentan nicht. Für Mitinhaber Nikhil Bigler ist die Lodge denn auch mehr als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. «Obwohl momentan jeder Franken zählt.» Es gehe ihm vor allem um den Kontakt zu seinen Gästen: «Es ist kein klassischer Abfertigungs-Take-away, sondern eine Inszenierung. Und wir nehmen uns immer Zeit für einen Schwatz.»

Mit viel Leidenschaft hat Bigler die Hütte in drei Tagen selbst aufgebaut. Das kulinarische Angebot passt sich der Umgebung an: Vom Raclette-Brötli mit Savogniner Käse bis zur Gerstensuppe mit Bündnerfleisch und Speck reicht die Speisekarte. Zu trinken gibt es Bier, Wein oder etwa den «Hot Gingy» – einen warmen Gin in der Flasche.



«Ich habe Schnapsidee um Schnapsidee produziert»

Guter Wein ist in Pandemiezeiten gefragter denn je: Nicolas Grumbacher in seiner Wein-Bar. Bild: Kenneth Nars

«Auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken» – das ist das Motto der Cocktailbar l’Atelier beim Bankverein in Basel. Dem Geschäftsführer Nicolas Grumbacher fielen laufend neue Möglichkeiten ein, um trotz Lockdown nicht in der Versenkung zu verschwinden: «Ich habe Schnapsidee um Schnapsidee produziert.» So stellte der Betrieb seinen eigenen Gin her, organisierte einen Cocktailkurs vor Ort oder über Zoom oder lieferte fixfertige Drinks für eine Party nach Hause. Die Gläser wurden am nächsten Tag sogar wieder abgeholt. «Wegen der Fünfer-Regel ist dies momentan leider nicht mehr möglich», sagt Grumbacher.

Doch ein Ass hatte er noch im Ärmel: Im Dezember eröffnete er eine Wein-Pop-up-Bar in seinem Betrieb. Angeboten werden europäische Weine, «von exklusiv bis bodenständig». Dass die Leute mit fortschreitendem Lockdown mehr trinken, sei ihm nicht aufgefallen, «doch ich habe das Gefühl, dass sie mehr Wert auf qualitativ hochwertigen Wein legen». Besonders im Dezember lief das Geschäft gut, weil viele noch ein Notfallgeschenk für Weihnachten benötigten. Doch der übliche Umsatz wird längst nicht erreicht: «Etwa fünf bis zehn Prozent vom normalen Umsatz machen wir momentan.» Doch Nicolas Grumbacher geht es vor allem darum, den Kontakt zu seinen Gästen aufrechtzuerhalten und nicht in notorischer Langeweile zu versinken:

«Im ersten Lockdown haben wir gesehen, wie leer der Laden ist. Diesen Anblick hätten wir nicht mehr ertragen.»

Metzgete direkt nach Hause geliefert

Im Restaurant Reblaube gibt es Metzgete to go: Patrick Thommen in seiner Küche. Bild: Nicole Nars

Aus einem anfangs sozialen Gedanken entstand eine gute Geschäftsidee. Vor drei Jahren übernahm Patrick Thommen das Restaurant Reblaube in Lampenberg. Als der Bundesrat im Frühling den ersten Lockdown ausrief, sprach sich Thommen mit der Gemeinde ab. Die Idee: Das Restaurant sollte ältere Menschen, die das Haus nicht verlassen können, mit warmen Mahlzeiten beliefern. Doch die Nachfrage wuchs: «Anfangs bestellten nur Leute aus dem Dorf, mittlerweile liefern wir bis nach Seltisberg.»

Das Lieferangebot entspricht nicht dem klassischen Take-away-Essen, sondern bleibt der gut bürgerlichen Küche des Restaurants treu: Jakobsmuscheln, Kürbisrisotto oder Rehpfeffer kann man sich nach Hause liefern lassen oder vor Ort abholen. Im zweiten Lockdown passte Thommen das Angebot nochmals der Saison an, denn es ist Metztgete-Zeit. «Wir sind die Einzigen in der Region, die einen Metzgete-Lieferdienst anbieten. Aus unserem Angebot läuft dieses momentan auch am besten.»

Zwischen 20 bis 25 Prozent des normalen Umsatzes macht Thommen momentan. Doch das stehe für ihn nicht im Vordergrund: «Es soll ein Angebot für Menschen sein, die nicht gut unterwegs sind.» Umgekehrt spürt Thommen eine grosse Solidarität im Dorf: «Die Menschen bestellen, damit unsere Beiz überlebt. Das gibt mir den Mut weiterzumachen.»

Modeladen bietet «Beratung to go» via Videocall

Das Modegeschäft Zooloose bietet zurzeit Kaufberatung via Videocall an. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Wie an vielen Schaufenstern von Basler Läden steht auch an den beiden Filialen vom Zooloose angeschrieben, dass sie geschlossen haben. Gross und in oranger Farbe wird aber ausserdem das neueste Angebot des Modegeschäfts angepriesen: «Beratung to go».

Jeweils mittwochs ist das Personal in einer der beiden Filialen vor Ort und über Videocall oder Anruf erreichbar, erklärt Mitinhaberin Denise Weber auf Anfrage. Über einen Videoanruf können sich die Kunden beraten und die Ware zeigen lassen. «Wir sind nicht so gross und haben nicht das gesamte Sortiment auf der Homepage. Auf diese Weise können Kunden direkt auf uns zukommen», so Weber. «Man muss ja irgendwie kreativ mit der Situation umgehen.» Ausserdem kaufe viel ältere Kundschaft im Zooloose ein, die sonst oft nicht gern online einkaufen würde. Wie Weber sagt, ist das Videoangebot aber noch nicht richtig angelaufen. «Ich glaube, die Leute haben Hemmungen, per Video anzurufen.» Aber über E-Mail und Anruf seien bereits diverse Anfragen eingegangen:

«Auf diese Weise können wir auch in Kontakt mit unseren Kunden bleiben»,

so Weber. Das Geschäft kenne Videotelefonate bereits aus eigener Erfahrung und von dort komme auch die Idee: In der Schweiz können laut Weber zwar noch Showrooms besucht werden, die Präsentation von Waren aus dem Ausland laufe derzeit aber vollständig über Zoom.

Statt Kunst verkauft sie jetzt lokale Leckereien



Christine Vogt verkauft in ihrem Ausstellungsraum für Kunst vorübergehend lokale Leckereien. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Auch Christine Vogt versucht gegen den Lockdown vorzugehen. Ihren Ausstellungsraum für Kunst «KunstpArt» am Spalenberg hat sie kurzerhand umfunktioniert, als klar wurde, dass sie coronabedingt schliessen muss: «Da Kunst – laut BAG – nicht zum täglichen Grundbedarf zählt», schreibt sie auf ihrer Website. Deshalb «haben wir uns entschieden, den vielen Produzenten und Lieferanten der Lebensmittelindustrie aus der Region eine Plattform zu geben». Sie habe bereits vor dem Lockdown von Gastronomen gehört, die auf ihrer Ware sitzenblieben, erzählt Vogt auf Anfrage. «Da dachte ich, weshalb sollte ich sechs Wochen zumachen, während andere Leute auf ihrer Ware sitzen und nicht wissen, wie sie sie loswerden sollen?»

Der Startschuss für die Umnutzung sei dann aber erst gefallen, nachdem das BAG bekanntgegeben hatte, dass sie wirklich schliessen muss. «Innerhalb einer Woche war das mit dem Lebensmittelgeschäft organisiert.» Vogt verkauft jetzt statt Kunstwerken Konfitüren, Panettone und andere Leckereien von lokalen Lieferanten und Importeuren. Damit mache sie im Prinzip dasselbe wie vorher: «Statt dass die Leute mir Kunst bringen, die ich präsentiere und verkaufe, mache ich das jetzt einfach mit Lebensmitteln.» Sie freue sich über die vielen positiven Rückmeldungen, die ihrer Idee entgegengebracht würden. «Ich merke, den Leuten gefällt es, dass ich Eigeninitiative zeige.» Finanziell lohne es sich jedoch nicht. «Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, etwas zu tun und der Situation nicht einfach ausgeliefert zu sein», so Vogt.



Schaufenster wird zum «Spielzeug-Automat»

Iwan Paulin hat das Schaufenster des «Spielegge» von Selecta-Automaten inspiriert gestaltet. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Der über vierzigjährige Spielzeugladen am Rümelinsplatz hat sich etwas Aussergewöhnliches einfallen lassen: Inhaber des «Spielegge», Iwan Paulin, hat im Schaufenster eine Art analogen Spielzeug-Automaten aufgebaut. Die rund 22 Spielzeuge, die von aussen zu sehen sind, können im «Spielegge» gekauft werden und sind jeweils mit einer Nummer in Holzkisten angeordnet. Auf diese Weise können Kunden die Bücher, Gesellschaftsspiele und Holzspielsachen wie bei einem Snackautomaten erwerben.

Man müsse einfach telefonisch oder per E-Mail die Nummer des gewünschten Spielzeugs zusammen mit der eigenen Adresse angeben und erhalte das Bestellte samt Rechnung nach Hause geliefert. «Auch so macht Lädele Spass», heisst es auf der Website des Spielzeugladens zum Schaufenster. «Da ich keinen Onlineshop habe, musste ich mir Gedanken machen, wie ich die Ware trotzdem verkaufen kann», schreibt Paulin auf Anfrage.

«Die Idee kam mir auf einem Spaziergang mit unserem Hund», erzählt er. Da seien ihm die Selecta-Automaten in den Sinn gekommen: Geld einwerfen, Nummer drücken und Produkt unten rausnehmen. Nach diesem Konzept habe er das Schaufenster gestaltet. Bereits während des ersten Lockdowns sei die Nachfrage sehr gross gewesen. «Und auch jetzt beginnt es langsam wieder zu funktionieren», freut sich Paulin.