Krieg gegen die Ukraine Sie halten Wladimir Putin Menschlichkeit entgegen: Eine ukrainische Familie lebt bei einer Basler SP-Grossrätin Danielle Kaufmann hat in ihrer Basler Wohnung eine Ukrainerin und ihren 14-jährigen Sohn aufgenommen. Mit ihrem Auftritt in der bz möchte die SP-Grossrätin andere Familien dazu motivieren, es ihr gleichzutun. Nur so könne die aktuelle Krise gemeistert werden. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

«Die Menschen um uns herum tun alles, damit wir uns wohlfühlen», betont die Ukrainerin Oksana Buzoveria (links) am Wohnzimmertisch der Basler SP-Grossrätin Danielle Kaufmann. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich wollte Oksana Buzoveria ihren 14-jährigen Sohn in die USA zu Verwandten schicken und anschliessend zu ihrem Mann in die Ukraine zurückkehren. Nach acht Tagen Ausharren der russischen Bombardements im Keller hatte sich Buzoveria entschlossen, ihre Heimatstadt Charkiw zu verlassen.

Nach einer dreitägigen Zugfahrt kam sie in einer riesigen Messehalle in Warschau an, das zu einem Auffangzentrum für Geflüchtete umfunktioniert worden war. In Sicherheit beschäftigten sich Mutter und Sohn im Detail mit ihren Papieren – und mussten feststellen, dass sie für ihn zwar über ein gültiges US-Visum verfügten, der Pass aber seit einigen Monaten abgelaufen war.

Wegen dem Eishockey fiel die spontane Wahl auf die Schweiz

Was also tun, da der Plan mit den USA eben gescheitert war? Vom Messezentrum fahren täglich Dutzende Busse in mitteleuropäische Städte. «Ich entschied mich spontan für die Schweiz», erzählt Buzoveria nun am Wohnzimmertisch von Danielle Kaufmann. «Mein Sohn spielt Eishockey – ich wusste, dass in der Schweiz das Niveau in dieser Sportart hoch ist.»

Die gut vernetzte SP-Grossrätin stellte nach deren Ankunft Kontakt zum EHC Basel her; der 14-jährige Sohn darf nun bis zur Sommerpause täglich an den Trainings teilnehmen.

Ein Reflex führte die Familie nach Basel. Es ist eine von Millionen, auch von Zufällen geprägten Schicksalsgeschichten, die dieser Krieg in Europa schreibt. Bei der Anfrage an Kaufmann für das Gespräch war zunächst unklar, ob auch ihr Gast reden möchte, ob sie auch bereit wäre, sich abzulichten. Falls nicht, hätten wir ausschliesslich über Kaufmanns Situation als Aufnehmende geschrieben. Oksana Buzoveria möchte aber reden, das Mitteilungsbedürfnis ist gross.

Kaufmann spricht nicht Ukrainisch, ihre Gäste kein Deutsch und nur bruchstückhaft Englisch. Wollen sie miteinander kommunizieren, geht’s kaum ohne Google Translate.

Am Gespräch mit der bz dabei ist auch der Übersetzer Boris Chnaider, ein gebürtiger Russe aus St. Petersburg, der seit vielen Jahren in Basel lebt. Auch er möchte einen Kommentar zum Krieg abgeben: «Die Ukrainerinnen und Ukrainer führen diesen Kampf nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte freie Welt. Auch für ein freies Russland, das hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft entstehen wird.»

Hört die Frau in Basel Flugzeuglärm, so zuckt sie zusammen

Oksana Buzoveria ist es vor allem ein Anliegen, ihre Dankbarkeit auszudrücken. «Die Menschen um uns herum tun alles, damit wir uns wohlfühlen», sagt die Frau und kriegt feuchte Augen. Kaufmann legt die Hand auf ihren Arm.

Obwohl sie bereits nach einigen Tagen Krieg die Schrecken in ihrer Heimat hinter sich gelassen hat, sind die psychischen Wunden tief: Hört sie den Lärm eines startenden Flugzeugs vom nahen Basler Euro-Airport, so zuckt sie zusammen. Anfänglich löschte sie instinktiv alle Lichter in Kaufmanns Wohnung, wenn es dunkel wurde, wie sie das in Charkiw tat in Angst vor nächtlichen Bombardements.

«Ich bin überzeugt, dass der Krieg bis im Sommer zu Ende ist und wir nach Hause fahren können», sagt Oksana Buzoveria, mit ihrem 14-jährigen Sohn und Danielle Kaufmann fürs Foto posierend. Nicole Nars-Zimmer

Die Frau wird von Gewissensbissen geplagt. Sie habe ihr Land und viele Verwandte und Bekannte hinter sich gelassen. Die Mitarbeiterin eines Sport-Gymnasiums in der zweitgrössten ukrainischen Stadt, die nur 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt liegt, ist politisch aktiv und hat vor Jahren an den Maidan-Demonstrationen teilgenommen.

Via Whatsapp und Co real time am Kriegsgeschehen dabei

Auf ihrem Smartphone kann sie via Chatgruppen in Messengerdiensten quasi real time das Kriegsgeschehen verfolgen. «Aktuell sind in meiner Stadt 972 Gebäude zerstört», sagt sie. Sie kommt von den News kaum los. Kaufmann fügt nachdenklich an: «Ich verstehe, dass sie auf dem Laufenden bleiben will. Aber die Bilder und Filme, die Oksana zugeschickt bekommt, sind sehr heftig. Man muss versuchen, sich etwas davor zu schützen. Ich muss mich da manchmal auch abgrenzen.»

Bei aller Trauer und Ängsten ist die Perspektive der 46-jährigen Ukrainerin eine erstaunlich optimistische. «In dieser schicksalhaften Zeit wird gerade die Ukraine als Nation geboren. Daraus schöpfe ich Energie», sagt Buzoveria.

Bei der Besprechung in der Sekundarschule erklärt ihr die Schulleitung, dass ihr Sohn nun in eine Fremdsprachenklasse eingeteilt werde, ab August dann aber eine Regelklasse besuchen dürfe. Die Mutter reagiert irritiert: «Ich hoffe sehr und bin überzeugt, dass der Krieg bis im Sommer zu Ende ist. Sobald es die Lage zulässt, werden wir nach Hause fahren.», stellt Buzoveria klar.

Kaufmanns Vater musste im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis fliehen

Danielle Kaufmann macht sich in diesen Tagen viele Gedanken über sich und ihre Gäste. «Ich bewundere Oksana. Jemanden bei mir aufzunehmen, ist für mich keine schwierige Sache. Ich teile, was ich habe. Ich weiss aber nicht, ob ich selber in der Not so offen und flexibel zu jemandem gehen könnte wie sie.» Bereits in den ersten Kriegstagen meldete sie sich bei der NGO Campax an, die Geflüchtete aus der Ukraine an Private vermittelt.

Aus dem Engagement zieht aber auch sie etwas heraus:

«Für mich ist das eine Möglichkeit, diesem schrecklichen Krieg etwas entgegenzuhalten. Solange ich menschlich sein kann, halte ich das aus.»

Kaufmann stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie. Ihr Vater musste im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis fliehen. Das habe sie geprägt und erkläre ihr Engagement ebenfalls.

Kaufmann ist sich bewusst, dass sie privilegiert ist. Seit ihre beiden Töchter vor einigen Monaten definitiv ausgezogen sind, bewohnt sie alleine eine grosszügige Vierzimmerwohnung im Basler Gotthelfquartier.

Die 54-jährige Juristin verfügt als langjährige Grossrätin, Präsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission, Datenschutzbeauftragte der Uni Basel und Präsidentin des Vorstadttheaters über ein breites Beziehungsnetz in der Stadt. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie dieses Netz nun auch nutzt, wenn es darum geht, zu helfen.

Ein sehr bereicherndes, aber auch anstrengendes Engagement

Mit ihrem Auftritt in der Zeitung möchte sie andere Leute motivieren, Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. Es müsse uns gelingen, möglichst viele Menschen in Privatwohnungen oder hotelähnlichen Unterkünften zu beherbergen. «Wir sollten verhindern, Menschen in Massenunterkünften wie Messehallen oder gar in unterirdischen Zivilschutzanlagen unterzubringen», findet Kaufmann.

Sie mache aber niemandem einen Vorwurf, der oder die sich nicht zur Aufnahme von Geflüchteten bei sich zu Hause durchringen könne. «Das Ganze ist sehr bereichernd – aber natürlich auch anstrengend», sagt sie ohne Umschweife.

Seit Buzoveria und ihr Sohn vor genau zwei Wochen nach der Registrierung im Basler Bundesasylzentrum zu ihr kamen, drehe sich ein grosser Teil ihres Lebens um die Hilfe und den Aufbau einer Existenz für die beiden.

«Ich bin wie eine Löwenmutter. Ich tue alles für sie.»

Zeitlich aufwendig sind die vielen kleinen praktischen Hilfen. So hat sie die beiden in den Swisscom-Shop begleitet, um Schweizer SIM-Karten zu kriegen. Kaufmann ist es aber wichtig, klarzustellen: «Aus meinem persönlichen Umfeld erhalte ich viel Unterstützung. Ohne diese Hilfe würde es nicht gehen.»

Grosses Treffen im Gemeindehaus Oekolampad

Kaufmanns Prioritäten in der Freizeit haben sich stark verschoben: Am vergangenen Wochenende half sie mit, im Gemeindehaus Oekolampad einen Informationsaustausch für geflüchtete und hier wohnhafte Ukrainerinnen und Ukrainern sowie für Gastfamilien mit Vertretenden der Schulen, des Migrationsamtes und der Sozialhilfe zu organisieren. Mehrere hundert Personen kamen, brachten Kuchen und Getränke mit, tauschten sich untereinander aus.

Neben Kaufmanns Netzwerk trugen vor allem die Kontakte innerhalb der sehr aktiven ukrainischen Community zum Erfolg bei. «Das immense zivilgesellschaftliche Engagement, das wir derzeit sehen, berührt mich.» Dieses Engagement sei auch nötig. Angesichts der grossen Zahl der Geflüchteten könne der Staat diese Krise kaum alleine meistern.

«Die grosse Solidarität der Bevölkerung ist sehr schön, sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schweiz in der Vergangenheit nicht immer mit allen Flüchtlingen gleich solidarisch umgegangen ist.» Sie hoffe, dass wir aus der aktuellen Situation für die Zukunft lernen und gegenüber allen Menschen, die hier Zuflucht suchen, grosszügig sein werden.

