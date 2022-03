Basler fahren an die Grenze, um Flüchtenden zu helfen

Krieg in der Ukraine Chauffeur fuhr nach Polen: Am Mittwochmorgen kamen 70 weitere Flüchtende in Basel an Martin Jenzer ist mit einem Bus voller Hilfsgüter an die Grenze gefahren und wollte auf dem Rückweg Flüchtende in die Schweiz bringen. Der bz erzählt er, was er erlebt hat. Nora Bader Jetzt kommentieren 09.03.2022, 09.50 Uhr

«Zuerst wusste ich nicht, ob das realistisch ist», sagt Martin Jenzer. Auf Initiative des Vereins Terranea sollte er mit Hilfsgütern an die polnische Grenze fahren und auf dem Rückweg Flüchtende aus der Ukraine in die Schweiz transportieren.

Nun ist der SP-Politiker und Betriebsleiter der Autobus AG in Liestal zurück. Mitgebracht hat er 32 Personen, vorwiegend Kleinkinder und junge Frauen. Noch vor der Abfahrt hatte der Verein 112 Betten bei Privatpersonen sichergestellt, die sich über die sozialen Medien gemeldet hatten, um Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen.

Der Basler Bus war einer der ersten aus der Schweiz

Der Basler Bus war einer der ersten, die aus der Schweiz an die polnische Grenze fuhren. «Vielleicht waren wir auch etwas naiv und haben es uns einfacher vorgestellt, zu helfen», sagt Jenzer im Nachhinein.

Losgefahren ist der vollbepackte Reisecar der Robert Saner Carreisen AG am Freitagmorgen, mit dabei auch Urs Saner, der sich mit Jenzer und einem weiteren Chauffeur beim Fahren abwechselte. «Vereinbart war, dass wir zu einem Treffpunkt in Medyka an der polnischen Grenze kommen», so Martin Jenzer am Dienstag gegenüber der bz.

So übernachteten die Chauffeure in Debica, wo sie um 5 Uhr angekommen waren. Die Ruhezeitverordnung für Chauffeure musste eingehalten und eine Pause eingelegt werden. Alle Hotels waren überfüllt. «Irgendwann fanden wir dennoch ein Plätzli, ruhten uns aus und brachen um 14 Uhr auf in Richtung Medyka.»

Die Menschen waren verlegt worden

Ein Schweizer, der vor Ort war und organisieren half, habe von 250 Menschen, die dort in einer Turnhalle untergebracht seien, gesprochen. «Als wir ankamen, hiess es, die Menschen seien nach Prmzysl verlegt worden.»

Die Chauffeure seien auf vieles gefasst gewesen, hätten versucht, sich emotional vorzubereiten.

«Wir hatten Angst, selektionieren zu müssen, wer mitfahren darf.»

Zumindest diese Sorge erwies sich als unnötig: Als sie angekommen seien, hätten mindestens 20 Busse vor der Unterkunft bei einem Supermarkt gestanden. «Alles war von den Polen vor Ort top organisiert worden», so Jenzer. So habe es jedenfalls ausgesehen. «Alle und alles wurde registriert, Betten mit Decken waren vorbereitet, es gab Essen.»

Wie sich herausstellte, waren Hilfsgüter wie Kleider und Decken im Übermass vorhanden. In die Ukraine, wo sie gebraucht würden, können aber sie aktuell nicht gebracht werden. Auf dem Weg hätten Jenzer und Saner Konvois von Privaten Fahrzeugen und Sattelschleppern gesehen, die mit «Hilfsgüter» gekennzeichnet gewesen seien und allesamt zur polnischen Grenze unterwegs waren.

Viele Menschen wollten leider da bleiben

Während sich nun in Prmzysl die Busse mit polnischen Nummernschildern und den Zielen Warschau oder Krakau rasch füllten, habe praktisch niemand in die Schweiz gewollt. «Es schien uns, als hätten die Flüchtenden kaum Infos. Viele wollten schnellstmöglich zurück in die Heimat und waren überzeugt, dass der Krieg in ein paar Tagen vorbei sei.»

Zwei Stunden vergingen, bis sich der Basler Bus mit 32 Personen gefüllt hatte. Darunter viele Kinder, auch ein einmonatiges Baby, aber auch ein älteres Paar über 60. «Die meisten wussten nicht, wo wir hinfahren und was die Schweiz ist.»

Um 20 Uhr fuhr der Basler Car los. «Wir hatten alles dabei. Essen, Kleidung, Decken.» Die Flüchtenden auf dem Weg in die Schweiz hätten aber vor allem eines gebraucht: Ruhe. «Man merkte schnell, dass die Traumatisierungen gross sind», so Jenzer. «Etwa bei einer Frau mit sieben Kindern, die apathisch und wie weggetreten wirkte.» Das sei ihm sehr nahegegangen.

Bedrückte Stimmung auf der Rückfahrt

«Die Stimmung im Bus war sehr bedrückt.» Die Menschen hätten nichts verlangt oder gefragt, seien einfach dagesessen. Mit der Zeit habe sich die Stimmung etwas gelockert. «Alles war von Terranea bestens organisiert.» Vorab wurde ein von diesem Verein organisierter Anwalt zur Grenze geschickt, der die Zollvormalitäten klären sollte. So habe die Grenze problemlos passiert werden können, alle Papiere waren beisammen.

In Kaiseraugst warteten die Familien, welche sich bereit erklärt hatten, Flüchtende bei sich aufzunehmen. «Sie stellten auf dem Parkplatz Tische auf und machten Tee. Das war berührend.» Jeder Familie wurde vom Verein Terranea ausserdem jemand zur Verfügung gestellt, der dolmetschte.

Der grosse Zusammenbruch liess aber nicht lange auf sich warten. «Manche Menschen brachen auf dem Parkplatz in Tränen aus.» Die Emotionen hätten auch ihn selbst plötzlich übermannt, so Jenzer und seine Stimme stockt. «Ich war zwei Tage lang total fokussiert auf unser Vorhaben.»

Bei der Ankunft aber habe kaum jemand die Tränen zurückhalten können.

«Am Montag musste ich freinehmen.»

Und nach dem Basler Bus, der sich als Pionier in der Schweiz herausgestellt hat, fuhr bereits ein weiterer los. Am Mittwochmorgen traf er in Basel ein – diesmal mit rund 70 Flüchtenden aus der Ukraine.

