Krieg in der Ukraine Verunsicherung wegen Versicherung: Informationsdefizit bei medizinischen Kosten von Schutzsuchenden Die Verrechnung medizinischer Kosten von Flüchtlingen aus der Ukraine sorgt in beiden Basel für Verwirrung. Manche Schutzsuchende wurden deshalb gar in Arztpraxen abgewiesen. Nora Bader

Momentaufnahme im Bundesasylzentrum Basel. Nicole Nars-Zimmer (4. März 2022)

In einer Basler Arztpraxis wurde kürzlich ein Ukrainer mit Schutzstatus S abgewiesen mit der Begründung, «wir wissen nicht, wie wir diese Leistungen abrechnen können». Der «Schweiz am Wochenende» wurde dieser Fall zugetragen. Wie Recherchen zeigen, ist es nicht der Einzige.

Die Folge davon ist, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer bei medizinischen Anliegen an die Spitäler wenden. Caroline Johnson, Sprecherin des Universitätsspitals Basel, bestätigt dies. Auf dem Notfall melden sich gemäss Chefarzt Roland Bingisser zwar nur vereinzelt Ukrainerinnen und Ukrainer. Mehr seien es jedoch im Walk-in der Poliklinik.

Teilweise handle es sich um schwere Erkrankungen. «Verschiedene medizinischen Anliegen könnten aber auch von Hausärztinnen und Hausärzten behandelt werden», so Johnson. Und:

«Es gibt ein Informationsdefizit, das ist unumstritten.»

Geflüchtete würden von ihren Bezugspersonen oftmals direkt ins Unispital geschickt. Vermutlich weil es nicht so einfach sei, einen Hausarzt zu finden.

Im Kantonsspital Baselland meldeten sich bisher ebenfalls vereinzelt Ukrainerinnen und Ukrainer, wie Sprecherin Anita Kuoni sagt. Auch ihr Fazit: «Die meisten Fälle hätten von Hausärztinnen und Hausärzten behandelt werden können.» Weil die Schutzsuchenden aber keine Hausärzte finden, wenden sie sich an die Spitäler.

In Basel ist Sympany zuständig, auf dem Land ist es komplizierter

Unsicherheiten betreffend Verrechnung bestehen auch im Kanton Baselland. Dabei wäre diese eigentlich geregelt: Asylsuchende haben Anspruch auf Krankenkassenvergütung. Sobald eine Person ein Gesuch um vorübergehende Schutzgewährung (Status S) einreicht, wird sie nach der Kantonszuweisung vom Kanton rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchsstellung für die obligatorische Krankenversicherung angemeldet. Die Kosten werden den Kantonen vom Bund mit der Ausrichtung der Globalpauschalen subventioniert.

In Basel-Stadt ist die Krankenkasse Sympany verantwortlich für die Abhandlung von medizinischen Belangen von Flüchtlingen. Im Kanton Baselland ist es etwas komplizierter. Schutzsuchende aus der Ukraine können einen Antrag auf sozialhilferechtliche Unterstützung bei der jeweiligen Wohngemeinde stellen. Die Gemeinde schliesst zusammen mit der schutzsuchenden Person eine entsprechende Krankenversicherung ab. Die Abrechnung läuft bei unterstützten Personen über die Sozialhilfebehörde. Die Gemeinden arbeiten teilweise mit einzelnen Krankenversicherungen oder Hausärztinnen und -ärzten zusammen.

Gemäss Lea Wirz, Abteilungsleiterin beim Kantonalen Sozialamt Baselland, läuft die Kommunikation zwischen Bund, Kanton und Gemeinden nicht immer optimal. «Gleichzeitig sind unzählige weitere Stellen involviert und haben Aufgaben in Eigenregie übernommen.» Dies führe zu Verunsicherung in der Öffentlichkeit.

«Es gibt noch immer offene Fragen in der Anwendung, weil der Schutzstatus S in der Schweiz erstmals angewandt wird.»

Insbesondere stelle die Gleichbehandlung von anderen Personen im Asyl- und Sozialhilfebereich die Behörden vor zahlreiche Schwierigkeiten.

Eine weitere Verwirrung: Auf der Website des Staatssekretariats für Migration (SEM) stand lange, dass die Schutzsuchenden nach der Registration automatisch versichert seien. Dieser Hinweis wurde erst vor kurzem entfernt. Auf Anfrage dementiert das SEM dies nicht.

Versicherung wird nicht automatisch abgeschlossen

«Die Krankenversicherung muss in der Wohngemeinde abgeschlossen werden. Dies geschieht nicht automatisch bei der Registrierung», stellt Lea Wirz klar.

Das Bundesasylzentrum in Basel verfügt ausserdem über einen eigenen medizinischen Dienst. Dieser habe aufgrund des Ansturms aus der Ukraine nicht vergrössert werden müssen, sagt SEM-Sprecher Reto Kormann auf Anfrage. «Die Menschen halten sich in der Regel auch nur wenige Tage in den Unterbringungsstrukturen des Asylzentrums auf, bevor sie den Kantonen zugewiesen werden.»

Und: Der Personalbestand für die medizinische Betreuung sei bereits im Rahmen der Covid-Pandemie aufgestockt worden.

«Darauf konnten wir nun auch bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückgreifen.»

Das SEM habe festgestellt, dass die ukrainischen Geflüchteten in der Regel ziemlich genau wissen würden, was sie in medizinischer Hinsicht benötigten. «Medizinische Behandlungen, die keinen Aufschub dulden – beispielsweise Dialyse oder von Diabetes –, werden sofort eingeleitet, ebenso allfällige Hospitalisationen.»

Aber die Hospitalisationen wären nicht immer nötig – so wie beim anfangs erwähnten Fall.

Hilfe bei Fragen Die Hotline von Medgate für Geflüchtete läuft heiss Medgate betreibt seit Anfang April eine medizinische Hotline (058 387 77 20, Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr mit Übersetzungsdienst) für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Hotline ist für die Betroffenen kostenlos, «damit die Verunsicherung betreffend der Verrechnung medizinischer Leistungen keine Hürde darstellt, sich medizinische Hilfe zu holen», sagt Medgate-Sprecherin Nadja Schwarz auf Anfrage. Medgate hilft den Geflüchteten und kümmert sich danach darum, ob und wie diese Leistungen mit den Krankenkassen abgerechnet werden können. Die Hotline wurde initiiert, weil Medgate-CEO Andy Fischer selbst Geflüchtete aufgenommen hat und merkte, dass gesundheitliche Probleme ein grosses Thema sind. Aktuell sucht das Unternehmen noch immer nach Ärztinnen und Ärzten, die über eine Schweizer Zulassung verfügen und Russisch oder Ukrainisch sprechen. (no)

